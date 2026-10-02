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मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीने में बिजली 10% महंगी, कोयले पर जीएसटी बढ़ने से फिर बढ़ेंगे दाम!

जबलपुर: मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार बिजली के दाम लगातार बढ़ाने के लिए कहीं टैक्स लगा रही है तो कहीं सरचार्ज. केंद्र सरकार ने बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कोयले पर लगने वाली 5 प्रतिशत जीएसटी को बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया है. दूसरी तरफ राज्य सरकार की विद्युत वितरण कंपनी ने ऊर्जा प्रभार के नाम पर 6% की बढ़ोतरी की है. बीते दिनों बिजली बिल में 4% की बढ़ोतरी हुई. जीएसटी के 18% को यदि मिला लिया जाए तो आने वाले दिनों में बिजली 20% महंगी हो जाएगी. फिलहाल पिछले 6 महीने में बिजली 10 प्रतिशत महंगी हो चुकी है.

जबलपुर में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कोयले पर लगने वाले जीएसटी का विरोध किया है. इसे लेकर बिजली विभाग के सामने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया.

कोयले पर जीएसटी बढ़ने से फिर बढ़ेंगे बिजली के दाम (ETV Bharat)

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के संरक्षक डॉ पी जी नाजपांडे ने बताया, "कोयले पर अभी तक 5% की जीएसटी लगती थी, जिसे केंद्र सरकार ने 18% कर दिया है. बिजली का बिल हर माह थोड़ा बढ़ जाता है. लोगों को लगता है कि उन्होंने बिजली की खपत ज्यादा कर ली होगी, इसलिए ज्यादा पैसे अदा करने पड़ रहे हैं. चुपके से बड़े हुए बिजली के बिलों से बिजली कंपनियां करोड़ों रुपया कमा लेती है. इस बार सरकार ने ही कोयले पर जीएसटी की दर बढ़कर जनता की जेब में डाका डाला है. बिजली का बिल महंगे होने का मतलब पूरे बाजार का महंगा होना है.इसका असर घरेलू उपभोक्ता से लेकर व्यापार व्यवसाय तक पर पड़ता है."

जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच और सीनियर सिटीजन एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि बिजली केवल लग्जरी कामों में इस्तेमाल नहीं होती बल्कि इसका इस्तेमाल आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है. इसलिए कोयले पर जीएसटी बढ़ाने का मतलब बिजली पर बड़ी हुई जीएसटी है और इसका असर बिजली के बढ़े हुए दामों पर देखने को मिलेगा.

कोयले पर जीएसटी की दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत की (ETV Bharat)

ऊर्जा प्रभार 5% और दाम 4% बढ़ाए

बिजली विभाग के रिटायर्ड एडिशनल चीफ इंजीनियर राजेंद्र अग्रवाल ने बताया, "बिजली कंपनियों ने एक परिपत्र जारी किया है. जिसके तहत ऊर्जा प्रभार में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. यह ऊर्जा प्रभार फ्यूल एवं पावर परचेज एडजस्टमेंट के नाम पर लिया जाता है. इसका निर्धारण ईंधन और बिजली खरीदी की लागत बढ़ने या घटने के आधार पर निर्धारित होता है लेकिन अक्सर यह बढ़ जाता है को फिर इसे घटाया नहीं जाता. बिजली बिलों में 6% का ऊर्जा प्रभार और 4% की बिजली बिलों में बढ़ोतरी की गई थी. इस तरह मार्च से अब तक बिजली बिलों के दाम लगभग 10% तक बढ़ चुके हैं."

मध्य प्रदेश में फिर महंगी होगी बिजली! (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश के घरेलू बिजली बिल में लगने वाले प्रमुख शुल्क की सूची

रिटायर्ड एडिशनल चीफ इंजीनियर राजेंद्र अग्रवाल ने बताया, "अलग-अलग मदों में आए दिन बिजली कंपनियां अपने तरीके से बढ़ोतरी करती रहती हैं."