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मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा ई व्हीकल वाले शहर की ई चार्जिंग पॉलिसी, नगर निगम का प्रपोजल तैयार

मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा ई व्हीकल वाले शहर की ई चार्जिंग पॉलिसी ( ETV Bharat )

इंदौर: मध्य प्रदेश में ई व्हीकल पॉलिसी के बाद ई चार्जिंग पॉलिसी भी बनेगी, इसे लेकर इंदौर नगर निगम की ओर से राज्य शासन को ई चार्जिंग स्टेशन के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से जुड़ा एक प्रस्ताव भेजा जा रहा है. इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के लिहाज से मध्य प्रदेश में इंदौर पहले नंबर पर है, जहां करीब 67 हजार इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं. जबकि बड़ी संख्या में ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन भी हैं जो पंजीयन की प्रक्रिया से मुक्त रखे गए हैं.

मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ई वाहन पंजीकृत इंदौर शहर में बड़ी संख्या में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं. इन व्हीकल को चार्ज करने के लिए उपयोग में ले जाने वाले चार्जिंग स्टेशन के उपयोग और दुरुपयोग के अलावा चार्जिंग के दौरान सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर एक मसौदा तैयार हो रहा है.