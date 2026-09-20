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मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई, 30 सितंबर की आई डेट, बांध लबालब, 20 जिले रह गये प्यासे

मध्य प्रदेश के 20 जिलों में हुई कम बारिश ( ETV Bharat GFX )