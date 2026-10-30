मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के तबादले पर रोक, मोहन यादव सरकार ने शुरू की तैयारी
मध्य प्रदेश में मार्च 2027 तक कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगा बैन, पहली डिजिटल जनगणना की तैयारी में मोहन यादव सरकार. भोपाल से विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 5:39 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में जनगणना-2027 के लिए मोहन यादव सरकार ने प्रशासनिक कसावट शुरू कर दी है. बता दें कि देश में पहली बार हो रही डिजिटल जनगणना में आंकड़े जुटाने से लेकर उनकी निगरानी तक की व्यवस्था ऑनलाइन रहेगी. इस बड़े अभियान के दौरान मैदानी अमले में बदलाव न हो, इसलिए सरकार ने जनवरी से मार्च 2027 तक तबादलों पर रोक लगाने का निर्णय लिया है. अधिकारियों के आंकलन के अनुसार करीब दो लाख प्रगणक और पर्यवेक्षक इस अभियान की कमान संभालेंगे. खास बात यह है कि इस बार नागरिकों को अपनी जानकारी खुद दर्ज करने यानी स्व-गणना का विकल्प भी मिलेगा.
3 महीने तक नहीं होंगे तबादले
दरअसल, जनगणना जैसे व्यापक अभियान में कर्मचारियों की उपलब्धता और उनकी निरंतरता सबसे अहम होगी. इसी को देखते हुए राज्य शासन ने जनवरी से मार्च 2027 के बीच प्रशासनिक तबादलों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं. इसका उद्देश्य यह है कि जनगणना की जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण होने से काम प्रभावित न हो. वहीं सभी विभागों को पहले से मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है. साथ ही विभागीय स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो जनगणना से जुड़े कामों का समन्वय करेंगे.
घर बैठे खुद दर्ज कर सकेंगे परिवार की जानकारी
बता दें कि इस बार जनगणना में स्व-गणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा भी महत्वपूर्ण होगी. इसके जरिए नागरिक वेब पोर्टल पर खुद अपने परिवार और मकान से जुड़ी जानकारी दर्ज कर सकेंगे. इसके लिए कॉलेज विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे अन्य लोगों को प्रक्रिया समझा सकें. वहीं सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल माध्यमों पर छोटे-छोटे वीडियो जारी कर भी नागरिकों को जागरूक किया जाएगा. सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए आई गॉट प्लेटफॉर्म पर विशेष माड्यूल भी तैयार किए जाएंगे.
ऐप से होगा डेटा का संग्रहण
अधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रदेशभर में करीब दो लाख प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की तैनाती की जाएगी. इनकी व्यवस्था सरकारी विभागों से की जाएगी. जनगणना का दूसरा चरण यानी वास्तविक जनसंख्या गणना जनवरी-फरवरी 2027 में होगा. इस दौरान मैदानी कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए आंकड़े जुटाएंगे, जबकि पूरी प्रक्रिया की निगरानी वेब पोर्टल से की जाएगी. वहीं प्रशिक्षण की शुरुआत 12 और 13 नवंबर को जिलों से आने वाले मास्टर ट्रेनर्स के साथ होगी. नवंबर के तीसरे सप्ताह में कलेक्टरों और नगर निगम आयुक्तों का सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा.
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जनगणना के हिसाब से बनेगा परीक्षाओं का कैलेंडर
मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई. इसमें सभी विभागों को समय रहते जिम्मेदारियां तय करने और आपसी समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए. वहीं जनगणना और शैक्षणिक गतिविधियां एक-दूसरे के काम में बाधा न बनें, इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को वर्ष 2027 की परीक्षा समय-सारणी तैयार करते समय जनगणना की अवधि का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार की कोशिश है कि परीक्षा और जनगणना दोनों के लिए पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध रहें.