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मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के तबादले पर रोक, मोहन यादव सरकार ने शुरू की तैयारी

मोहन यादव सरकार डिजिटल जनगणना की तैयारी में ( Mohan Yadav X Image )

भोपाल: मध्य प्रदेश में जनगणना-2027 के लिए मोहन यादव सरकार ने प्रशासनिक कसावट शुरू कर दी है. बता दें कि देश में पहली बार हो रही डिजिटल जनगणना में आंकड़े जुटाने से लेकर उनकी निगरानी तक की व्यवस्था ऑनलाइन रहेगी. इस बड़े अभियान के दौरान मैदानी अमले में बदलाव न हो, इसलिए सरकार ने जनवरी से मार्च 2027 तक तबादलों पर रोक लगाने का निर्णय लिया है. अधिकारियों के आंकलन के अनुसार करीब दो लाख प्रगणक और पर्यवेक्षक इस अभियान की कमान संभालेंगे. खास बात यह है कि इस बार नागरिकों को अपनी जानकारी खुद दर्ज करने यानी स्व-गणना का विकल्प भी मिलेगा.

3 महीने तक नहीं होंगे तबादले