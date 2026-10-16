चुनाव से 2 साल पहले यू टर्न का दावा! कांग्रेस और बीजेपी के किन दलबदलुओं ने दिया आवेदन
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान से मध्य प्रदेश की राजनीति में उछाल, एक बार फिर शुरू हुई दल बदल की राजनीति. भोपाल से शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 7:21 PM IST|
Updated : October 16, 2026 at 7:29 PM IST
भोपाल: 10 मार्च 2020 से मध्य प्रदेश की राजनीति ने ऐसी करवट ली कि उसके बाद के इन 6 सालों में चुनाव के साल दो साल पहले राजनीतिक दलों में दौड़ शुरू हो जाती है. मध्य प्रदेश में 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान ताजा मिसाल है. जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके पास कांग्रेस छोड़कर गए नेता कार्यकर्ताओं की ऐसी 600 एप्लीकेशन हैं. जिसमें विधायक पूर्व मंत्री से लेकर कई नेता हैं. चुनाव में अभी पूरे दो साल का समय है. 2020 के 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद कमोबेश विधानसभा और लोकसभा चुनाव के एन पहले मध्य प्रदेश में शुरू हुई दलबदल की परिपाटी क्या फिर शुरू हो रही है.
इस बार दलबदल की धारा का मुंह किस राजनीतिक दल की तरफ है और क्यों. जो नेता बीसियों साल के संगठन का साथ छोड़कर सत्ता की गरज में इस दल से उस दल के हुए उनका क्या हुआ. बीजेपी में जो बाकायदा न्यू ज्वाइनिंग टोली बना दी गई थी, क्या ये टोली चुनाव के पहले ही सक्रिय होती है. दल बदल करने वाले नेता की सत्ता के लिए सियासी उछालें मतदाता पर कितना असर डालती हैं.
कांग्रेस में घर वापसी के 600 आवेदन
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान ने चुनाव के काफी पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में सरगर्मी बढ़ा दी है. बयान ये कि 600 एप्लीकेशन पीसीसी मुख्यालय में घर वापसी की पहुंच चुकी है. उन नेताओं की जो कांग्रेस की निगाह में रास्ता भटक गए थे, लेकिन लौटकर अब घर आना चाहते हैं. हालांकि अगर कांग्रेस से बीजेपी में गए कद्दावर नताओं की सूची देखें तो उनका टॉप टू बॉटम यानि शीर्ष पर ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर उनके समर्थन में गए विधायकों और हाल ही में कांग्रेस छोड़कर गए पार्टी के कद्दावर नेता रामनिवास रावत का भी वनविकास निगम का अध्यक्ष बनाए जाने के साथ पुर्नवास हो चुका है.
जो सिंधिया समर्थक नेता थे, उनमें से सिंधिया के करीबी गोविंद सिंह राजपूत से लेकर तुलसी सिलावट और प्रद्युम्न सिंह तोमर तक अब भी मंत्री पद पर बने हुए हैं. भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता मंजरी जैन कहती हैं, "हमारी जानकारी में तो ऐसा कोई नहीं है, जो बीजेपी को छोड़कर कांग्रस में जाना चाहता हो, बल्कि हकीकत ये है कि जीतू पटवारी जिस दिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, उसके बाद लगातार ढाई लाख कांग्रेसियों ने पार्टी छोड़ दी थी और बीजेपी का दामन थाम लिया था.
वे कहती हैं फिर भी इस भ्रम की राजनीति को हम देखेंगे कि जो दावा जीतू पटवारी कर रहे हैं, उनके कहे मुताबिक कितनों की घर वापसी करवा पाते हैं. हमारी जानकारी में तो पद से नहीं विचार से जुड़कर जो लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो आज भी उसी तरह से बीजेपी के साथ आस्था से जुड़े हुए हैं."
कांग्रेस के इस दावे की जमीन क्या है
सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस के इस दावे की जमीन क्या है. ऐसा मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या हुआ है कि रूठे छूटे कांग्रेसी वापस घर लौट आने का मन बना रहे हो. जबकि अभी तीन महीने पहले तक सीन ये था कि दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की धड़कने अपने एक नेता अवधेश नायक को लेकर इसलिए बढ़ी हुई थीं कि वो दलबदल ना कर जाएं. सात दिन की मशक्कत के बाद जाकर कहीं नायक ने कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करना शुरू किया था.
कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता संगीता शर्मा कहती हैं, "मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में माहौल बदल रहा है. राहुल गांधी के समर्थन में जिस तरह से वोट चोरी के खिलाफ जनता का उन्हें समर्थन मिल रहा है. पूरे देश में कांग्रेस की लहर है. इतनी आक्रमाकता के साथ जनता से जुड़े हर मुद्दे पर राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस आवाज उठा रही है और अब पार्टी छोड़कर गए उन नेताओं को लग रहा है कि कांग्रेस में ही भविष्य है. ये जो 600 आवेदन हैं ये भूले भटके उन्ही कांग्रेसियों के हैं. जिन्हें कांग्रेस कमेटी की परख के बाद पार्टी में लिया जाएगा."
सदस्यता के लिए ऐसी बाड़ की बीजेपी को ज्वाइनिंग टोली बनानी पड़ी
2024 के आम चुनाव के पहले की तस्वीर है. बीजेपी में इस तादात में न्यू ज्वाइनिंग हो रही थी कि पार्टी ने इसके लिए बाकायदा एक विभाग का गठन कर दिया था. पार्टी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा को इसका संयोजक बनाया गया. कमोबेश उन दिनों में हर दिन सदस्यता होती, फिर पार्टी ने एलान के साथ कहा कि 6 अप्रैल को पूरे प्रेदेश में एक साथ ढाई लाख सदस्यों को बीजेपी में एंट्री कराई गई. पार्टी के मुताबिक ये अब तक का सबसे बड़ा रिकार्ड है.
पार्टी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा कहते हैं, "बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर इस तादात में कांग्रेसी बीजेपी का दामन थाम रहे थे, ये नंबर अपने आप में रिकॉर्ड है. हमारी पार्टी में पद की आकांक्षा नहीं होती, पार्टी का विचार सर्वोपरि है. नए जुड़े नेता भी ये जानते हैं, तो उसी भाव से जुड़े हैं. काम कर रहे हैं, जब पार्टी को लगेगा तब दायित्व भी मिल जाएगा. पद की प्रत्याक्षा में कोई नहीं है."
2024 में भी लगी कांग्रेस से बीजेपी की दौड़. कई दिग्गज आए
2020 से मध्य प्रदेश में जो दल बदल की हवा चली तो 2024 में भी जारी रही. कांग्रेस के अमरवाड़ा से विधायक कमलेश शाह ने एन लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया. इसी दौरान रामनिवास रावत जैसे पार्टी के कद्दावर नेता ने भी कांग्रेस को बाय बाय कह दिया और बीजेपी के हो गए. हालांकि वे उपचुनाव हार गए. इसी तरह एक अन्य नेता निर्मला सप्रे भी बीजेपी में शामिल हुई. ये कुछ बड़े नाम थे, लेकिन जिला स्तर पर पूरे प्रदेश में कांग्रेस से बीजेपी की ओर दौड़ लगी हुई थी, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जो कांग्रेस छोड़कर आए उनको कितने अवसर मिल पाया.
वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भटनागर कहते हैं, "सिंधिया के समय जो ज्वाइनिंग हुई, उस समय की राजनीतिक परिस्थिति अलग थी, लेकिन आप देखेंगे कि उसके बाद जिनकी ज्वाइनिंग हुई, उनमें से बहुत कम सिर माथे बिठाए गए. बीजेपी के अनुशासन में ढलना भी आसान नहीं है. आप देखिए सुरेश पचौरी जैसे दिग्गज नेता कांग्रेस के जो केन्द्रीय मंत्री रहे हैं. बीजेपी में अब तक कोई पद नहीं पा सके हैं."
- जीतू का दावा, पूर्व मंत्री-विधायकों ने कांग्रेस ज्वाइन करने दिया आवेदन, पार्टी ने शुरु की घर वापसी
- विधायक निर्मला सप्रे मामले में कांग्रेस को हाईकोर्ट से झटका, दल-बदल संबंधी याचिका खारिज
10 मार्च 2020 को हुआ मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा दलबदल
10 मार्च 2020 की तारीख मध्य प्रदेश के इतिहास में दर्ज हो जाने वाली तारीख है. वो इसलिए कि दूसरी बार इस प्रदेश ने इतन बड़ा दलबदल देखा था कि कांग्रेस के 14 साल के वनवास के बाद बनी सरकार सड़क पर आ गई थी. ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके 22 विधायकों का एक मुश्त इस्तीफा और फिर 6 और विधायकों के इस्तीफे के साथ 28 सीटों पर उपचुनाव हुए. 28 सीटों पर से 19 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली और कांग्रेस के हिस्से केवल 9 सीटें आई.
जिससे भाजपा की सत्ता में मजबूत वापसी तो हुई ही. दलबदल अवसरवादी का जो दाग था, वो भी दलबदल करने वालों के दामन से जाता रहा. उन्होंने दम से कहा जनता का भरोसा हमारे साथ है. हालांकि 2020 से आगे 2023 का विधानसभा चनवा आते तक इन दलबदल करने वालों का रसूख भी पार्टी में कम होता गया.
1967 में हुई थी शुरूआत, ऐसे पलट गई थी बाजी
मध्य प्रदेश में पहला बड़ा राजनीतिक दलबदल कह लीजिए 1967 में आया था. तब मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र और राजमाता सिंधिया के बीच सियासी तनातनी के बाद विजयाराजे सिधिया ने गोविंद नारायण सिंह की अगुवाई में 36 कांग्रेस के विधायकों ने पार्टी छोड़ी और कांग्रेस की सरकार गिर गई. 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत को इसका सीक्वल कहा गया.