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चुनाव से 2 साल पहले यू टर्न का दावा! कांग्रेस और बीजेपी के किन दलबदलुओं ने दिया आवेदन

कांग्रेस और बीजेपी के किन दलबदलुओं ने दिया आवेदन ( ETV Bharat )

भोपाल: 10 मार्च 2020 से मध्य प्रदेश की राजनीति ने ऐसी करवट ली कि उसके बाद के इन 6 सालों में चुनाव के साल दो साल पहले राजनीतिक दलों में दौड़ शुरू हो जाती है. मध्य प्रदेश में 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान ताजा मिसाल है. जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके पास कांग्रेस छोड़कर गए नेता कार्यकर्ताओं की ऐसी 600 एप्लीकेशन हैं. जिसमें विधायक पूर्व मंत्री से लेकर कई नेता हैं. चुनाव में अभी पूरे दो साल का समय है. 2020 के 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद कमोबेश विधानसभा और लोकसभा चुनाव के एन पहले मध्य प्रदेश में शुरू हुई दलबदल की परिपाटी क्या फिर शुरू हो रही है.

इस बार दलबदल की धारा का मुंह किस राजनीतिक दल की तरफ है और क्यों. जो नेता बीसियों साल के संगठन का साथ छोड़कर सत्ता की गरज में इस दल से उस दल के हुए उनका क्या हुआ. बीजेपी में जो बाकायदा न्यू ज्वाइनिंग टोली बना दी गई थी, क्या ये टोली चुनाव के पहले ही सक्रिय होती है. दल बदल करने वाले नेता की सत्ता के लिए सियासी उछालें मतदाता पर कितना असर डालती हैं.

चुनाव से दो साल पहले यू टर्न का दावा (ETV Bharat) कांग्रेस में घर वापसी के 600 आवेदन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान ने चुनाव के काफी पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में सरगर्मी बढ़ा दी है. बयान ये कि 600 एप्लीकेशन पीसीसी मुख्यालय में घर वापसी की पहुंच चुकी है. उन नेताओं की जो कांग्रेस की निगाह में रास्ता भटक गए थे, लेकिन लौटकर अब घर आना चाहते हैं. हालांकि अगर कांग्रेस से बीजेपी में गए कद्दावर नताओं की सूची देखें तो उनका टॉप टू बॉटम यानि शीर्ष पर ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर उनके समर्थन में गए विधायकों और हाल ही में कांग्रेस छोड़कर गए पार्टी के कद्दावर नेता रामनिवास रावत का भी वनविकास निगम का अध्यक्ष बनाए जाने के साथ पुर्नवास हो चुका है. जो सिंधिया समर्थक नेता थे, उनमें से सिंधिया के करीबी गोविंद सिंह राजपूत से लेकर तुलसी सिलावट और प्रद्युम्न सिंह तोमर तक अब भी मंत्री पद पर बने हुए हैं. भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता मंजरी जैन कहती हैं, "हमारी जानकारी में तो ऐसा कोई नहीं है, जो बीजेपी को छोड़कर कांग्रस में जाना चाहता हो, बल्कि हकीकत ये है कि जीतू पटवारी जिस दिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, उसके बाद लगातार ढाई लाख कांग्रेसियों ने पार्टी छोड़ दी थी और बीजेपी का दामन थाम लिया था. मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक (ETV Bharat) वे कहती हैं फिर भी इस भ्रम की राजनीति को हम देखेंगे कि जो दावा जीतू पटवारी कर रहे हैं, उनके कहे मुताबिक कितनों की घर वापसी करवा पाते हैं. हमारी जानकारी में तो पद से नहीं विचार से जुड़कर जो लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो आज भी उसी तरह से बीजेपी के साथ आस्था से जुड़े हुए हैं." कांग्रेस के इस दावे की जमीन क्या है सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस के इस दावे की जमीन क्या है. ऐसा मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या हुआ है कि रूठे छूटे कांग्रेसी वापस घर लौट आने का मन बना रहे हो. जबकि अभी तीन महीने पहले तक सीन ये था कि दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की धड़कने अपने एक नेता अवधेश नायक को लेकर इसलिए बढ़ी हुई थीं कि वो दलबदल ना कर जाएं. सात दिन की मशक्कत के बाद जाकर कहीं नायक ने कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करना शुरू किया था. कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता संगीता शर्मा कहती हैं, "मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में माहौल बदल रहा है. राहुल गांधी के समर्थन में जिस तरह से वोट चोरी के खिलाफ जनता का उन्हें समर्थन मिल रहा है. पूरे देश में कांग्रेस की लहर है. इतनी आक्रमाकता के साथ जनता से जुड़े हर मुद्दे पर राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस आवाज उठा रही है और अब पार्टी छोड़कर गए उन नेताओं को लग रहा है कि कांग्रेस में ही भविष्य है. ये जो 600 आवेदन हैं ये भूले भटके उन्ही कांग्रेसियों के हैं. जिन्हें कांग्रेस कमेटी की परख के बाद पार्टी में लिया जाएगा." सदस्यता के लिए ऐसी बाड़ की बीजेपी को ज्वाइनिंग टोली बनानी पड़ी