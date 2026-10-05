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कर्जदार मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की सैलरी पर संकट! मोहन यादव का प्लान करेगा लाड़ली बहना का उद्धार

भोपाल : "मुझे क्या मालूम था कि मुख्यमंत्री बनते ही इतनी भारी मार पड़ती है." मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ये बात कही. इसी से समझा जा सकता है कि मध्यप्रदेश कर्ज के गर्त में किस प्रकार धंस गया है.

चालू वित्त वर्ष (2026-27) का मध्य प्रदेश का कुल बजट अनुमानित ₹4,38,000 करोड़ है और कर्ज बढ़कर (सितंबर 2026 तक) ₹5,42,000 रुपये हो चुका है. सितंबर 2025 से सितंबर 2026 तक मध्य प्रदेश सरकार ने कुल ₹1,04,300 करोड़ का कर्ज उठाया है. मध्य प्रदेश सरकार का तर्क है "वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ऋण सीमा करीब 87 हजार करोड़ रुपए है. सितंबर तक 37,400 करोड़ रुपए उधारी उठा चुके हैं." यानी निर्धारित सीमा के भीतर अभी करीब 49,600 करोड़ रुपए की गुंजाइश है. जो हालात हैं उसे देखकर लगता है कि इससे भी ज्यादा कर्ज सरकार उठाएगी.

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी कहते हैं "मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगातार कर्ज लेने के बावजूद कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा. वेतन समय पर मिल रहा है, लेकिन जनवरी 2024 से बकाया महंगाई भत्ता और पेंशनरों की महंगाई राहत पिछले 10 महीनों से लंबित है, जिससे कर्मचारियों का 700-750 करोड़ रुपये अटका हुआ है. 6 वर्षों से जारी कैशलेस इलाज और वाहन भत्ते में बढ़ोतरी की मांगें भी पूरी नहीं हुई हैं. ​लाडली बहना योजना पर हर महीने 1,875 करोड़ खर्च हो रहे हैं. मुफ्त की योजनाओं से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और कर्मचारियों के हक मारे जा रहे हैं. अंततः बढ़ते कर्ज का बोझ आम जनता पर टैक्स के रूप में पड़ता है."

अर्थशास्त्री आदित्य मन्या जैन कहते हैं "सरकार यदि बाजार से कर्ज लेती है तो किसी ने किसी विकास कार्य या जरूरी कार्यों के लिए लेती है. इस तरीके से क्रेडिट और डेबिट चलता रहता है. सबसे ज्यादा वजन लाडली बहन योजना का है. इस बहन योजना पर जो खर्च हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं दूसरे रेवेन्यू के स्रोतों से पूर्ति करनी पड़ेगी."

मध्य प्रदेश कर्ज के गर्त में धंसता जा रहा है. इसी का परिणाम है कि प्रदेश में जन्म लेते ही नवजात पर भी 58 हजार रुपये का कर्ज होता है. लगभग ₹5.42 लाख करोड़ के कर्ज को अगर मध्य प्रदेश की अनुमानित 9.3 करोड़ की आबादी में बराबर बांटा जाए तो आज राज्य के हर नागरिक पर ₹58,000 से अधिक का कर्ज है. कर्ज लेने की गति ऐसी ही रही तो बहुत जल्द सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर भी संकट मंडराने की आशंका है. कर्मचारी संगठन महंगाई भत्ता नहीं मिलने से सरकार से नाराज है.

कुछ साल पहले तक जब मध्य प्रदेश सरकार रिजर्व ऑफ इंडिया या अन्य वित्तीय संस्थाओं से कर्ज उठाती थी तो विपक्ष हमलावर हो जाता था. जनता के बीच भी ये मुद्दा बहस का होता था. लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल गए हैं. क्योंकि अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्ज उठाना सामान्य बात लगने लगी है. इसलिए विपक्ष हो या आम आदमी अब सरकार द्वारा कर्ज उठाने पर ज्यादा हो-हल्ला नहीं करता. हालात ये हैं कि अब तो हर माह 2 से 3 बार सरकार बेधड़क कर्जा ले रही है. वर्तमान में मध्य प्रदेश पर कुल कर्ज करीब साढ़े 5 लाख करोड़ रुपये हो गया. वित्तीय वर्ष के अंत तक इसके 6 लाख करोड़ पार होने की संभावना है.

हर साल कर्ज के ब्याज पर 37 हजार करोड़ बोझ

सरकार भले ही ये दावा करे कि जो भी कर्ज लिया जा रहा है, उसे लाड़ली बहना, सामाजिक कल्याण व लोक-लुभावन योजनाओं पर खर्च नहीं किया जाता. लेकिन सरकार की पूरी आय और व्यय के ब्यौरे पर नजर दौड़ाएं तो एक बात साफ है कि प्रदेश पर बढ़ते कर्ज का विकास कार्यों पर व्यापक असर पड़ रहा है. सरकार जो भी कर्ज ले रही है उसका लगभग 30% हिस्सा पुराने कर्ज के मूलधन और ब्याज को चुकाने में ही चला जाता है. जब बजट का अहम हिस्सा सालाना करीब ₹37,000 करोड़ सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च हो जाता है तो स्वाभाविक है कि नई विकास परियोजनाओं के आवंटन के लिए सरकार के पास नकदी कम बचती है.

मध्य प्रदेश सरकार के खर्च का ये है ब्यौरा

मध्य प्रदेश सरकार की हालत ये है कि 'आमदानी अठन्नी और खर्चा रुपैया.' मध्य प्रदेश पर साल 2003 में जब कांग्रेस से बीजेपी ने सत्ता हासिल की थी, उस समय प्रदेश पर कुल कर्ज 23 हजार करोड़ रुपये थे. जो अब करीब 20 गुना बढ़कर 5.42 लाख करोड़ हो गया है. चिंताजनक पहलू ये है कि कर्ज की ये राशि मध्य प्रदेश के सालाना बजट लगभग ₹4.38 लाख करोड़ से बहुत आगे बढ़ गई है. इस बजट का 45 फीसदी हिस्सा प्रतिबद्ध व्यय यानी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और कर्ज के ब्याज में ही चला जाता है.

आंकड़ों के मुताबिक कर्मचारियों का वेतन बजट का 24.5 फीसदी, जबकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन पर 9.2 फीसदी और कर्ज के ब्याज में लगभग 11 फीसदी हिस्सा बजट का साफ हो जाता है. इसके अलावा लाड़ली बहना योजना पर सालाना करीब ₹23,882 करोड़ रुपये खर्च होते हैं. बिजली कंपनियों को सब्सिडी के रूप में सालना ₹19,000 करोड़ दिए जाते हैं. ये मोटे-मोटे खर्च हैं. इसके अलावा और कई फ्रीबीज और सामाजिक कल्याण की योजनाएं भी हैं.

मध्य प्रदेश सरकार की आय और व्यय (Etv Bharat)

मध्य प्रदेश सरकार को कहां से कितनी आय

मध्य प्रदेश सरकार को सालाना विभिन्न मदों में करों सहित राजस्व के रूप में करीब ₹3.17 लाख करोड़ मिलते हैं. इसके साथ ही करीब 15 हजार करोड़ रुपये गैर कर राजस्व के रूप में प्राप्त होते हैं. ये राशि खनिज राजस्व पर कंपनियों से मिलने वाली रॉयल्टी के रूप में है. जबकि मध्य प्रदेश सरकार का बजट लगभग ₹4.38 लाख करोड़ का है. मध्य प्रदेश सरकार की सालाना कमाई 4 प्रकार से होती है. केंद्रीय करों में हिस्सेदारी सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है. इससे सालाना आय करीब ₹1.10 लाख करोड़ है. इसके साथ ही केंद्र सरकार से विभिन्न योजनाओं के लिए हर साल करीब ₹45 हजार करोड़ से सीधी वित्तीय मदद मिलती है.

कर्ज पर मोहन सरकार ने दी सफाई

मध्य प्रदेश में हर माह 2 से 3 बार के कर्ज लेने को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सरकार ने सफाई पेश की है. प्रेस नोट जारी कर सरकार ने दावा किया है "ये कर्ज नियमित राजस्व खर्च के लिए नहीं, बल्कि सड़क, एक्सप्रेस-वे, सिंचाई, बांध, नहर, बिजली, मेडिकल कॉलेज, स्कूल-कॉलेज सहित बड़ी अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए लिया जा रहा है. आरबीआई से मिलने वाला ऋण पूंजीगत व्यय के लिए इस्तेमाल किया जाता है. वेतन और लाड़ली बहना जैसी सामाजिक दायित्व वाली योजनाओं के दैनिक राजस्व व्यय के लिए अलग से कर्ज नहीं लिया जाता." भारत के टॉप 5 कर्जदार राज्य (कुल बकाया कर्ज)

तमिलनाडु : ₹9.6 लाख करोड़

उत्तर प्रदेश : ₹8.6 लाख करोड़

महाराष्ट्र : ₹8.1 लाख करोड़

कर्नाटक : ₹7.3 लाख करोड़

पश्चिम बंगाल : ₹7.1 लाख करोड़

देश में मध्य प्रदेश कर्ज के मामले में 8वें स्थान पर है

कांग्रेस लगातार मांग रही सरकार से श्वेत-पत्र

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी राज्य की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर हैं. दो दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे के दौरान जीतू पटवारी ने कहा "केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री के रूप में उन्हें प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन और बढ़ते कर्ज से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार से जवाब मांगना चाहिए."

जीतू पटवारी ने सरकार से प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की. इससे पहले भी जीतू पटवारी श्वेत पत्र की मांग कर चुके हैं. जीतू पटवारी का आरोप है "सरकार कर्ज लेकर विज्ञापन, कार्यक्रम, हवाई जहाज और मुख्यमंत्री आवास के जीर्णोद्वार पर खर्च कर रही है. कर्ज लेकर सरकार अय्याशी करती है. मोहन यादव की सरकार को भविष्य की चिंता नहीं है. बेरोजगारी दर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है. महंगाई की मार से सबसे ज्यादा प्रभावित प्रदेशवासी हैं."

सरकार बोली- ये कर्ज नहीं, भविष्य का निवेश है

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी मोहन यादव सरकार पर उधार का घी बार-बार लेने का आरोप लगाया. सिंघार का कहना है "बीजेपी ने प्रदेश को 'आत्मनिर्भर' बनाने के बजाय 'कर्ज निर्भर' बना दिया है. सरकार का आर्थिक ढांचा केवल इसी मॉडल पर चल रहा है- कर्ज लो, प्रचार करो और फिर नया कर्ज लो. सरकार का मनी मैनेजमेंट पूरी तरह से फेल हो चुका है.

मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बढ़ते कर्ज पर विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए बचाव किया है. जगदीश देवड़ा का कहना है "यह कर्ज नहीं, बल्कि प्रदेश के भविष्य में निवेश है. जैसे कोई परिवार मकान बनाने या नया व्यापार शुरू करने के लिए ऋण लेता है, वैसे ही सरकार भी राज्य की प्रगति के लिए कर्ज लेती है. जब राज्य का राजस्व बढ़ता है, तो इस ब्याज और मूलधन को आसानी से चुका दिया जाता है.