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मध्य प्रदेश में पैदा होते ही 68 हजार रुपए का कर्ज, 20 साल में 54909 से 5.79 लाख करोड़, शिवराज के कार्यकाल से बढ़ा ग्राफ

मध्य प्रदेश में पैदा होते 68 हजार रुपए का कर्ज ( ETV Bharat GFX )

भोपाल: मध्य प्रदेश में आर्थिक तरक्की के साथ कर्ज का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है. प्रदेश पर कुल बकाया कर्ज 5,79,900 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. ऐसे में औसतन 8.5 करोड़ की आबादी के हिसाब से प्रदेश के हर व्यक्ति पर करीब 68,224 रुपए का कर्ज है. हालांकि 2 दशक पहले यह आंकड़ा करीब 6,460 रुपए प्रति व्यक्ति था. यानी 20 साल में प्रति व्यक्ति कर्ज का बोझ भी करीब 10 गुना बढ़ा है. आरबीआई के आंकड़े को देखें तो मध्य प्रदेश में मार्च 2026 तक कुल कर्ज 5,31,012 करोड़ रुपए का था.

20 साल में 54,909 से 5.79 लाख करोड़ हुआ कर्ज मध्य प्रदेश पर कर्ज का ग्राफ पिछले 2 दशकों में लगातार ऊपर गया है. वित्तीय वर्ष 2008 में प्रदेश की कुल बकाया देनदारी 54,909 करोड़ रुपए थी. वहीं मार्च 2013 तक यह बढ़कर 89,472 करोड़ रुपए हो गई. इसके बाद मार्च 2018 में कर्ज का आंकड़ा 1.73 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया. मार्च 2023 में यह 3.65 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया. अब उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक कुल कर्ज 5,79,900 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. इस तरह करीब 20 साल में प्रदेश पर कर्ज का बोझ लगभग 10.5 गुना हो गया है. हालांकि कर्ज में इस बढ़ोतरी के पीछे सरकार विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे के निर्माण, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अन्य सरकारी खर्चों के लिए ली गई उधारी को प्रमुख वजह बताती है.