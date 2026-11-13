मध्य प्रदेश में पैदा होते ही 68 हजार रुपए का कर्ज, 20 साल में 54909 से 5.79 लाख करोड़, शिवराज के कार्यकाल से बढ़ा ग्राफ

मध्य प्रदेश में पैदा होते ही 68 हजार रुपए का कर्ज, 20 साल में 54909 से 5.79 लाख करोड़, शिवराज के कार्यकाल से बढ़ा ग्राफ
कर्ज में डूबी मध्य प्रदेश सरकार, 20 साल में बढ़ा 10 गुना लोन, कुल बकाया देनदारी जीएसडीपी का करीब 32.5 प्रतिशत. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 9:27 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में आर्थिक तरक्की के साथ कर्ज का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है. प्रदेश पर कुल बकाया कर्ज 5,79,900 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. ऐसे में औसतन 8.5 करोड़ की आबादी के हिसाब से प्रदेश के हर व्यक्ति पर करीब 68,224 रुपए का कर्ज है. हालांकि 2 दशक पहले यह आंकड़ा करीब 6,460 रुपए प्रति व्यक्ति था. यानी 20 साल में प्रति व्यक्ति कर्ज का बोझ भी करीब 10 गुना बढ़ा है. आरबीआई के आंकड़े को देखें तो मध्य प्रदेश में मार्च 2026 तक कुल कर्ज 5,31,012 करोड़ रुपए का था.
20 साल में 54,909 से 5.79 लाख करोड़ हुआ कर्ज
मध्य प्रदेश पर कर्ज का ग्राफ पिछले 2 दशकों में लगातार ऊपर गया है. वित्तीय वर्ष 2008 में प्रदेश की कुल बकाया देनदारी 54,909 करोड़ रुपए थी. वहीं मार्च 2013 तक यह बढ़कर 89,472 करोड़ रुपए हो गई. इसके बाद मार्च 2018 में कर्ज का आंकड़ा 1.73 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया. मार्च 2023 में यह 3.65 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया. अब उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक कुल कर्ज 5,79,900 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. इस तरह करीब 20 साल में प्रदेश पर कर्ज का बोझ लगभग 10.5 गुना हो गया है. हालांकि कर्ज में इस बढ़ोतरी के पीछे सरकार विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे के निर्माण, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अन्य सरकारी खर्चों के लिए ली गई उधारी को प्रमुख वजह बताती है.
पैदा होते ही 68 हजार रुपए का कर्ज
प्रदेश की औसत आबादी 8.5 करोड़ मानें तो मौजूदा 5,79,900 करोड़ रुपए के कुल कर्ज के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति पर करीब 68,224 रुपए की देनदारी आती है. इसमें नवजात से लेकर बुजुर्ग तक सभी शामिल हैं. यानी यदि कोई नवजात भी जन्म लेता है, तो वह भी इस कर्ज के बोझ के साथ जन्म लेता है. हालांकि यह व्यक्तिगत कर्ज नहीं, बल्कि राज्य की कुल देनदारी को आबादी से भाग देने पर निकलने वाला औसत आंकड़ा है.
शिवराज के कार्यकाल में बढ़ा कर्ज का ग्राफ
मध्य प्रदेश में पिछले 2 दशकों के दौरान मुख्य रूप से शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव के नेतृत्व में सरकारें रही हैं. जबकि मार्च 2008 में प्रदेश पर 54,909 करोड़ रुपए का कर्ज था. लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के दौरान यह बढ़कर दिसंबर 2023 तक करीब 3.65 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. इस अवधि में सड़क, बिजली, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण की योजनाओं पर खर्च बढ़ा. इसके साथ ही सरकार की उधारी भी लगातार बढ़ती गई.
मोहन यादव के कार्यकाल में भी खूब बढ़ी देनदारी
दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद मोहन यादव के कार्यकाल में भी कर्ज बढ़ने का सिलसिला जारी रहा. मार्च 2024 में प्रदेश की कुल देनदारी जहां करीब 4.07 लाख करोड़ रुपए थी. वहीं मार्च 2025 तक यह बढ़कर 4.62 लाख करोड़ रुपए हो गई. जबकि मार्च 2026 के बजट अनुमान में यह 5.31 लाख करोड़ रुपए बताई गई थी. इसके बाद मार्च 2026 से अब तक कुल कर्ज का आंकड़ा 5,79,900 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है.
ब्याज चुकाने में हर साल 33,735 करोड़ खर्च
अर्थशास्त्री बताते हैं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था के आकार के मुकाबले कर्ज का अनुपात भी चिंता बढ़ाने वाला है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल बकाया देनदारी जीएसडीपी का करीब 32.5 प्रतिशत हो चुकी है. यानी प्रदेश की अर्थव्यवस्था के हर 100 रुपए के मुकाबले करीब 32.50 रुपए की देनदारी है. वहीं पिछले साल की बात करें तो मोहन सरकार ने 29,980 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाया था. लेकिन एक साल में ही कर्ज बढ़ने से किश्तों की राशि भी बढ़ेगी. ऐसे में सरकार को हर साल केवल ब्याज चुकाने के लिए करीब 33,735 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे.
'कर्ज और करप्शन की सरकार, पोस्टर-इवेंट तक सीमित'
कांग्रेस प्रवक्ता प्रवीण धोलपुरे ने मध्य प्रदेश सरकार पर बढ़ते कर्ज, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया, "सरकार हर महीने कर्ज ले रही है लेकिन जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं. युवा बेरोजगारी के कारण पलायन कर रहे हैं और किसान फसलों की उचित कीमत के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं." उन्होंने इन्वेस्टर मीट को भी जमीनी रोजगार से जोड़ने में सरकार की विफलता बताया और इसे पोस्टर-इवेंट की सरकार करार दिया.
'कर्ज विकास की जरूरत, कांग्रेस शासित राज्यों में भी भारी देनदारी'
भाजपा के पूर्व प्रवक्ता और प्रदेश सह मीडिया प्रभारी मिलन भार्गव ने कहा, "कर्ज लेना सरकार की जरूरत और वित्तीय व्यवस्था का हिस्सा है. कर्नाटक पर 7 लाख करोड़ और तेलंगाना पर 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक कर्ज का हवाला देते हुए उन्होंने कांग्रेस से दूसरे राज्यों का रिकॉर्ड देखने को कहा." उन्होंने दावा किया कि "मध्य प्रदेश में कर्ज का इस्तेमाल विकास और बुनियादी सुविधाओं पर हो रहा है, न कि तिजोरियां भरने में. "