मध्य प्रदेश में साइक्लोन अर्नब का तगड़ा असर, हवाओं के साथ बारिश का हाई अलर्ट, बढ़ेगा पारा
आंध्र प्रदेश से टकराया साइक्लोन अर्नब, मध्य प्रदेश के कई जिलों में दिखेगा 3-4 से दिनों तक असर, चमक-गरज के साथ बारिश का अर्लट. भोपाल से विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 2:30 PM IST
भोपाल: बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान अर्नब आंध्र प्रदेश के तट से 28 अक्टूबर को सुबह टकराया है. मौसम विभाग ने इस चक्रवाती तूफान की वजह से 125 किलोमीटर की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की संभावना जताई है. साथ ही तटीय इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है. चक्रवाती तूफान अर्नब का असर मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है. इसके मद्देनजर प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.
28 अक्टूबर को 36 जिलों में अलर्ट
मौसम विभाग ने बुधवार को भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड और मुरैना में गरज-चमक के साथ भारी बारिश, वज्रपात और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना जताई है. इसके अलावा सिंगरौली, अनुपपूर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट जिलों में भी भारी वर्षा के साथ 40 से 50 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं. इसके अलावा सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर और पांढुर्णा में भी वज्रपात और तेज हवाओं का दौर बना रहेगा.
गुरुवार को सिंगरौली, सीधी और मउगंज में आरेंज अलर्ट
गुरुवार को सिंगरौली, सीधी और मऊगंज जिलों में अति भारी वर्षा, झंझावत और वज्रपात के साथ 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जबकि भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, देवास, शाजापुर, आगर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना और श्योपुरकलां में चमक गरज के साथ हल्की हवाएं चल सकती हैं.
वहीं रीवा, सतना, अनुपपूर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और मैहर में भारी बारिश की चेतावनी है. कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और पांढुर्णा में भी मौसम खराब रहने की संभावना है.
30-31 अक्टूबर को इन जिलों में चेतावनी
शुक्रवार और शनिवार को ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपूर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर जिलों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है.
सोमवार से मौसम शुष्क रहने की संभावना
रविवार को अनूपपूर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पांढुर्णा जिलों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ हल्की हवाएं और वर्षा हो सकती है. जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम शुष्क रह सकता है. इसके साथ सोमवार को बारिश और तूफान में कमी देखने को मिल सकती है.
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चक्रवाती तूफान बढ़ाएगा ठंड
चक्रवाती तूफान के प्रभाव और बादलों की आवाजाही के बीच मध्य प्रदेश में धीरे-धीरे ठंड का अहसास भी बढ़ने लगा है. सुबह के समय तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. बीती रात पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान सबसे कम 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. जहां हल्की ठंड महसूस हो रही है. वहीं राजधानी भोपाल में न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस, इंदौर में 16.4 डिग्री सेल्सियस, ग्वालियर में 16.1 डिग्री सेल्सियस, जबलपुर में 19.3 डिग्री सेल्सियस और उज्जैन में 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार चक्रवात के आगे बढ़ने के बाद रात के तापमान में और अधिक गिरावट आने की संभावना है, जिससे ठंड का असर और तेज होगा.