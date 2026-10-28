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मध्य प्रदेश में साइक्लोन अर्नब का तगड़ा असर, हवाओं के साथ बारिश का हाई अलर्ट, बढ़ेगा पारा

मध्य प्रदेश में साइक्लोन अर्नब का तगड़ा असर ( Getty Image )

भोपाल: बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान अर्नब आंध्र प्रदेश के तट से 28 अक्टूबर को सुबह टकराया है. मौसम विभाग ने इस चक्रवाती तूफान की वजह से 125 किलोमीटर की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की संभावना जताई है. साथ ही तटीय इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है. चक्रवाती तूफान अर्नब का असर मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है. इसके मद्देनजर प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

28 अक्टूबर को 36 जिलों में अलर्ट