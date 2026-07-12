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चाइनीज लोन ऐप से आसान और तुरंत लोन देने का झांसा, साइबर ठगी से बचने पुलिस ने दिए टिप्स

मध्य प्रदेश में साइबर ठगी के लगातार बढ़ रहे मामले. आसान और तुरंत लोन के झांसे में नहीं आने की पुलिस ने की अपील.

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चाइनीज लोन ऐप से आसान और तुरंत लोन देने का झांसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 9:50 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: देश भर में चाइनीज लोन ऐप के जरिए साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. आसान और तुरंत लोन देने का झांसा देकर साइबर अपराधी लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं. ऐसे मामलों को देखते हुए भोपाल पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और केवल अधिकृत वित्तीय संस्थानों के ऐप का ही उपयोग करने की अपील की है.

देश में लगातार बढ़ रहे चाइनीज लोन ऐप से ठगी के मामले

देश के कई राज्यों में चाइनीज लोन ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ठगी और ब्लैकमेलिंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. साइबर अपराधी सोशल मीडिया, मैसेज या फर्जी विज्ञापनों के जरिए लोगों को कुछ ही मिनटों में लोन दिलाने का लालच देते हैं. जैसे ही कोई व्यक्ति उनके बताए लिंक से ऐप डाउनलोड करता है वैसे ही मोबाइल में मौजूद कॉन्टैक्ट, फोटो, वीडियो, मैसेज और अन्य निजी जानकारी ठग तक पहुंच जाती है. इसके बाद ठग प्रोसेसिंग फीस, सर्विस चार्ज, ब्याज या अन्य शुल्क के नाम पर पैसे वसूलना शुरू कर देते हैं.

एएसपी ने लोगों से सावधान रहने की अपील की (ETV Bharat)

कम राशि का लोन लेकिन वसूली कई गुना

चाइनीज लोन ऐप कई मामलों में छोटी राशि का लोन देकर लोगों से कई गुना अधिक रकम की मांग की जाती है. पैसे नहीं देने पर मोबाइल से प्राप्त निजी फोटो और कॉन्टैक्ट का दुरुपयोग कर पीड़ितों को ब्लैकमेल किया जाता है और उनके परिचितों को आपत्तिजनक संदेश भेजने की धमकी दी जाती है.

एएसपी ने लोगों से सावधान रहने की अपील की

एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया, "अभी तक भोपाल में चाइनीज लोन ऐप से जुड़ी कोई बड़ी शिकायत सामने नहीं आई है. इसके बावजूद पुलिस लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, क्योंकि भोपाल सहित आसपास के जिलों में प्रतिदिन साइबर ठगी के कई मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में जागरूकता ही ऐसे अपराधों से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है और सतर्क रहकर ही लोग साइबर अपराधियों के जाल से बच सकते हैं."

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मध्य प्रदेश में साइबर ठगी के लगातार बढ़ रहे मामले (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, "यदि कोई व्यक्ति चाइनीज ऐप लोन या किसी अन्य प्रकार की साइबर ठगी का शिकार होता है, तो बिना देर किए राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराए या cybercrime.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत कर सकता है ताकि समय रहते रकम को रोकने और आरोपियों तक पहुंचने की कार्रवाई की जा सके."

'आधिकारिक ऐप के माध्यम से ही लें लोन'

एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेंद्र सिंह चौहान ने लोगों से अपील की है, "वे केवल भारतीय रिजर्व बैंक से अधिकृत बैंक या पंजीकृत वित्तीय संस्थानों के आधिकारिक ऐप के माध्यम से ही लोन लें. किसी भी अनजान लिंक, थर्ड पार्टी वेबसाइट या संदिग्ध मोबाइल ऐप को डाउनलोड न करें साथ ही ओटीपी, बैंक खाते की जानकारी, आधार, पैन या अन्य निजी दस्तावेज किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें."

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