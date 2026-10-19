रूस के क्रिकेटर लगाएंगे चौके-छक्के, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी क्रिकेट सिखा बना देंगे प्लेयर
मध्य प्रदेश के क्रिकेटर सिखाएंगे रूस के खिलाड़ियों को क्रिकेट, एमपी क्रिकेट एकेडमी और रूस के स्मोलेंस्क के बीच होगा MoU. ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 2:42 PM IST|
Updated : October 19, 2026 at 4:32 PM IST
भोपाल: रूस और भारत की मित्रता को और मजबूत बनाने में मध्य प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ी अहम भूमिका निभाएंगे. मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन रूस के स्मोलेंस्क में क्रिकेट अकादमी खोलने जा रही है. इसके तहत मध्य प्रदेश के खिलाड़ी और कोच रूस के खिलाडियों को न सिर्फ क्रिकेट सिखाएंगे, बल्कि दोनों टीमों के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में क्रिकेट मैच भी होंगे. इसके लिए राजधानी भोपाल में 22 और 23 अक्टूबर हो रहे विकसित भारत उद्योग व्यापार सम्मेलन में मध्य प्रदेश क्रिकेट अकादमी और रूस के स्मोलेंस्क के बीच एमओयू होगा.
क्रिकेट से व्यापार का पहला प्रयोग
फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष हिमांशु खरे ने बताया कि "यह संभवता विश्व का पहला प्रयोग है, जिसमें क्रिकेट के जरिए उद्योग, व्यापार का रास्ता आगे बढ़ाया जाएगा. इसके लिए 23 अक्टूबर को फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स, मध्य प्रदेश क्रिकेट अकादमी और रूस के सिस्टर्स सिटी कंसेप्ट स्मोलेंस्क के बीच एमओयू होगा. हिंमाशु बताते हैं कि क्रिकेट भले ही भारत का राष्ट्रीय खेल न हो, लेकिन इसकी वजह से विश्व में भारत की अलग छवि बनी है.
रूस में कई तरह के दूसरे खेलों को लेकर फोकस है, लेकिन क्रिकेट को लेकर अब फोकस बढ़ रहा है. इसके तहत एमपी क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा स्मोलेंस्क में क्रिकेट अकादमी खोली जाएगी. इस अकादमी में वहां खिलाड़ियों को क्रिकेट की बारीकियां सिखाई जाएंगी. इसके बाद दोनों राज्यों की टीम के बीच रूस और मध्य प्रदेश के इंदौर, ग्वालियर में क्रिकेट मैच भी कराए जाएंगे. दोनों देशों के बीच महिला क्रिकेट भी कराया जाएगा.
हिमांशु खरे कहते हैं कि क्रिकेट के माध्यम से दोनों राज्यों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, टूरिज्म, इंडस्ट्री को लेकर भी माहौल बनेगा. भारत और रूस के बीच आपसी संबंध बहुत प्रगाढ़ रहे हैं, लेकिन इस एमओयू के माध्यम से दोनों राज्यों के बीच भी क्रिकेट के जरिए उद्योग, व्यापार और पर्यटन के नए रास्ते खुलेंगे."
भोपाल में जुटेंगे 400 से ज्यादा उद्यमी
विकसित भारत उद्योग व्यापार सम्मेलन में देश के अलग-अलग राज्यों के करीबन 400 से ज्यादा उद्यमी, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संगठनों के अध्यक्ष, पदाधिकारियों के अलावा रूस, जर्मनी, यूके सहित कई दूसरे देशों के उद्योग-व्यापार से जुड़े प्रतिनिधि शामिल होंगे. 22 और 23 अक्टूबर होने वाले इस सम्मेलन के पहले दिन मेक इन एमपी प्रदर्शनी का शुभारंभ होगा. इसमें प्रदेश में हुए नवाचारों को बताया जाएगा.
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इसके बाद उद्योग संगठनों, दूसरे राज्यों के प्रतिनिधियों और दूसरे देशों के प्रतिनिधियों के बीच उद्योगों को लेकर चर्चा होगी. कार्यक्रम में फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुख्यमंत्री मोहन यादव को भोपाल डिक्लेरेशन प्रस्तुत करेगा. इसमें एमएसएमई के विकास, रोजगार, निवेश, तकनीक आदि को लेकर कई सुझाव दिए जाएंगे. कार्यक्रम में पर्यटन, कृषि और खाद्य प्रसंस्करा, एमएसएमई के लिए लोन, पॉवर इंजीनियरिंग विकास की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी.