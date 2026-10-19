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रूस के क्रिकेटर लगाएंगे चौके-छक्के, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी क्रिकेट सिखा बना देंगे प्लेयर

रूस के क्रिकेटर लगाएंगे चौके-छक्के ( Getty Image )

भोपाल: रूस और भारत की मित्रता को और मजबूत बनाने में मध्य प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ी अहम भूमिका निभाएंगे. मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन रूस के स्मोलेंस्क में क्रिकेट अकादमी खोलने जा रही है. इसके तहत मध्य प्रदेश के खिलाड़ी और कोच रूस के खिलाडियों को न सिर्फ क्रिकेट सिखाएंगे, बल्कि दोनों टीमों के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में क्रिकेट मैच भी होंगे. इसके लिए राजधानी भोपाल में 22 और 23 अक्टूबर हो रहे विकसित भारत उद्योग व्यापार सम्मेलन में मध्य प्रदेश क्रिकेट अकादमी और रूस के स्मोलेंस्क के बीच एमओयू होगा.

क्रिकेट से व्यापार का पहला प्रयोग