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धौलपुर रेलवे स्टेशन पर महिला ने प्रेमी संग दी जान, एमपी के रहने वाले थे दोनों

पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचित कर दिया है.

महिला और युवक ने की आत्महत्या
अस्पताल में प्रेमी युगल की मौत (फोटो ईटीवी भारत धौलपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 10, 2026 at 2:23 PM IST

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धौलपुर : रेलवे स्टेशन पर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा निवासी एक महिला और युवक ने आत्महत्या कर ली. दोनों स्टेशन पर अचेत अवस्था में मिले थे, जिसके बाद जीआरपी पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया. इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई. मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है. एमपी के छिंदवाड़ा निवासी महिला और युवक बताये जा रहे हैं. जीआरपी पुलिस ने दोनों डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. घटना से महिला और युवक के परिजनों को अवगत करा दिया है.

जीआरपी चौकी प्रभारी कुमार पाल ने बताया रेलवे स्टेशन पर दोनों अचेत अवस्था में पड़े हुए थे. जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल भर्ती कराया था. पर्चा बयान लेने पर युवक ने जीआरपी पुलिस को बताया कि वह महिला से प्यार करता है और दोनों ने आत्महत्या का प्लान बनाया है. चौकी प्रभारी ने बताया जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने उपचार भी किया था. लेकिन दोनों की इलाज के दौरान मौत हो गई. परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा.

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मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा निवासी युवती का धौलपुर के रजौरा खुर्द निवासी युवक के साथ शादी हुई थी. महिला के चार बेटियां और एक बेटा है. करीब पांच वर्ष पहले वह पति से अलग होकर अपने पीहर छिंदवाड़ा में रहने लगी थी. बताया जा रहा है कि महिला का छिंदवाड़ा निवासी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था. महिला करीब 10 दिन पहले ही धौलपुर वापस आई थी. सोमवार को युवक भी घर से फैक्ट्री में काम करने की बात कहकर निकला था. वहीं मंगलवार को महिला भी अपने ससुराल वालों से धौलपुर जाने की बात कहकर घर से निकली थी. इसके बाद दोनों धौलपुर में एक कॉलेज के पीछे पहुंचे, जहां दोनों ने जान देने की कोशिश की. सूचना पर जीआरपी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल लेकर गई, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

घटना की जानकारी मिलने के बाद गुरुवार को दोनों के परिजन धौलपुर पहुंचे. जीआरपी पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग के चलते जहर खाने का सामने आ रहा है. हालांकि घटना के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है.

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MADHYA PRADESH COUPLE
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