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मोहन-शिवराज की खींचतान में अटकी मूंग खरीदी, कांग्रेस बोली-मध्य प्रदेश के साथ हो रहा भेदभाव

मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर किसानों में आक्रोश, कांग्रेस का आरोप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री की अंदरुनी खींचतान में नहीं खरीदा गया मूंग.

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मूंग खरीदी पर कांग्रेस का बीजेपी सरकार का निशाना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 4:33 PM IST

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Updated : July 27, 2026 at 4:40 PM IST

4 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश में किसानों की मूंग न खरीदी जाने को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश और केन्द्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है. एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव और विधायक कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अंदरूनी खींचतान की वजह से प्रदेश के किसानों का कुल उत्पादन का मूंग का 2 फीसदी भी खरीदा नहीं गया है. जबकि इस साल प्रदेश में 20 लाख मीट्रिक टन मूंग का उत्पादन हुआ है. इसके चलते सरकार ने 25 फीसदी यानी 4.5 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य रखा था. कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी नहीं की तो केन्द्रीय कृषि मंत्री सहित प्रदेश के सभी मंत्रियों के बंगलों का घेराव किया जाएगा.

मध्य प्रदेश में हुआ बंपर मूंग उत्पादन

कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने कहा कि "प्रदेश सरकार एक तरफ किसान कल्याण वर्ष मना रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश का किसान प्रताणित हो रहा है. प्रदेश के मुख्यमंत्री और केन्द्रीय कृषि मंत्री के अंदरूनी खींचतान का खामियाजा अब प्रदेश के किसान भुगत रहे हैं. प्रदेश में इस साल मूंग का बंपर उत्पादन हुआ है. किसानों के खेतों ने 20 लाख मीट्रिक टन मूंग का उत्पादन हुआ है.

कांग्रेस का बीजेपी सरकार का निशाना (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश सरकार नहीं खरीद रही किसानों का मूंग

सरकार ने 25 फीसदी मूंग खरीदी का लक्ष्य रखा और सिर्फ 2 फीसदी मूंग ही अब तक खरीदी जा सकी है. सरकार की खरीदी की धीमी रफ्तार से किसान औने-पौने दामों पर मूंग बाजार में बेचने को मजबूर हो रहा है. उन्होंने आरेाप लगाया कि गेहूं खरीदी के दौरान भी यही स्थिति बनी थी. पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा केन्द्रीय कृषि मंत्री को पत्र भेजकर मूंग खरीदी का कोटा 40 फीसदी किए जाने का आग्रह किया गया था, लेकिन केन्द्रीय कृषि मंत्री ने जवाब दिया कि राज्य सरकार अभी तक दिए गए कोटे की खरीदी ही पूरी नहीं कर सकी, तो कोटा बढ़ाने का औचित्य ही नहीं है. केन्द्र और राज्य सरकारों की इस आपसी खींचतान का नुकसान प्रदेश के किसानों को उठाना पड़ रहा है.

कांग्रेस बोली बीजेपी राज्य के साथ हो रहा भेदभाव

कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया कि पंजाब में बीजेपी का एक भी सांसद न होने के बाद भी वहां करीबन 90 फीसदी फसल सरकार खरीद रही है. राजस्थान में किसानों को 150 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है. इसी तरह की गड़बड़ी फसल बीमा योजना में हो रही है. पिछले 5 सालों में फसल बीमा योजना के नाम पर किसानों से 16 हजार 517 करोड़ रुपए का प्रीमियम इस योजना में वसूला गया, लेकिन मुआवज के रूप में भुगतान सिर्फ 7190 करोड़ का किया गया. इस तरह बीमा कंपनियों को मोटा मुनाफा हुआ है."

मुख्यमंत्री और केन्द्रीय कृषि मंत्री के बीच हुआ पत्राचार

गौरतलब है कि प्रदेश में किसानों की मूंग खरीदी का कोटा बढ़ाए जाने को लेकर हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा भी केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा गया था, लेकिन जवाब में केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि प्रदेश में 16 जुलाई तक सिर्फ 7 हजार 947 मीट्रिक टन मूंग की ही खरीदी की जा चुकी है, यह कुल खरीदी का 2 फीसदी है. केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से मूंग खरीदी में तेजी लाने के लिए कहा है. केन्द्र सरकार ने कहा कि स्वीकृत मात्रा में मूंग की खरीदी की जाने के बाद ही कोटा बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है.

Last Updated : July 27, 2026 at 4:40 PM IST

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