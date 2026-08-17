शहर सरकार की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, बेहतर सिटी अभियान शुरू, किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भोपाल से सिटी अभियान किया शुरू, सभी वार्ड, मोहल्ले तक पहुंच लोगों से करेगी संवाद, उठाया खाद का मुद्दा. ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 6:16 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश भर में अब नगरीय निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है. कांग्रेस शहरों से जुड़ी समस्याओं को लेकर सरकार से जवाब मांगेगी. ऑल इंडिया कांग्रेस के निर्देश पर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बेहतर सिटी अभियान शुरू किया है. इसकी शुरूआत भोपाल से की गई है. कांग्रेस इस अभियान के तहत शहर के सभी वार्ड, मोहल्ले तक पहुंचेगी और मूलभूत समस्याओं को चिन्हित करेगी और लोगों से संवाद करेगी. कांग्रेस इन मुद्दों को नगर निगम, जिला प्रशासन सहित संबंधित विभागों के सामने प्रस्तुत करेगी. उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश में खाद के स्टॉक मिलान के नाम पर खाद का वितरण रोक दिया गया है, जिसे सरकार तत्काल शुरू कराए.
कांग्रेस का आरोप खाद वितरण पर लगाई रोक
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव कुणाल चौधरी ने अभियान की शुरूआत करते हुए कहा कि "मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में साल 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है. कृषि विभाग के सचिव ने आदेश जारी कर भारत सरकार के पोर्टल से प्रदेश में उपलब्ध उर्वरक के मिलान के लिए प्रदेश भर में खाद के वितरण पर रोक लगा दी गई. आखिर प्रदेश में यह कैसा कल्याण चल रहा है. एमपी में बारिश की देरी से धान की बुआई में देरी हुई, लेकिन जब किसानों को खाद की जरूरत है, तब उन्हें उवर्रक ही उपलब्ध नहीं हो पा रहा है.
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि किसानों को खाद लेने से लेकर फसल बेचने तक में परेशान होना पड़ रहा है. होशंगाबाद, विदिशा के किसानों को मूंग की खरीदी के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ा. इसके बाद सरकार मूंग की खरीदी के लिए तैयार हुई. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश में किसानों को जरूरत के मौके पर खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जबकि इसको लेकर अब खबरे फैलाई जा रही हैं कि खाद का वितरण शुरू हो गया है. कांग्रेस ने प्रदेश में खाद उपलब्ध कराए जाने की मांग की है."
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कांग्रेस अब शहरों की समस्याओं पर घेरेगी
उधर कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कमर कसना शुरू कर दी है. स्थानीय स्तर पर समस्याओं को उठाने के लिए कांग्रेस ने बेहतर सिटी अभियान की आज भोपाल से शुरूआत की है. इस अभियान के तहत कांग्रेस स्थानीय स्तर की समस्याओं को लेकर लोगों से संवाद करेगी और उनकी समस्याओं को प्रशासन के सामने उठाएगी. इस अभियान के तहत सड़क, पानी, स्ट्रीट लाइट, सफाई व्यवस्था, यातायात, पार्किंग, बस स्टैंड, खेल मैदान जैसे मुद्दों को लेकर लोगों से चर्चा की जाएगी.