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मध्य प्रदेश में झोला लेकर शक्कर बांटने निकले नेताजी, त्योहार पर लोगों को मिठास का मुफ्त तोहफा

तेल, शक्कर, चाय और अन्य रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने बुधवार को प्रदेश में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा. कई जगह कांग्रेसियों ने पैदल मार्च के दौरान लोगों को शक्कर बांट कर महंगाई का एहसास कराया है. जिला कांग्रेस ने सैलाना में धरना प्रदर्शन और विधायक कार्यालय से पुलिस थाने तक पैदल मार्च किया.

रतलाम/भोपाल: त्योहार के पहले बढ़े शक्कर के दामों को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है. शक्कर की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में प्रदर्शन किया. रतलाम में महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने शक्कर बांट कर विरोध दर्ज करवाया है. इस प्रदर्शन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष हर्ष विजय गहलोत ने सड़क पर दो चुटकी शक्कर बांट कर अनोखा विरोध दर्ज कराया है. इधर भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बहनों को उपहार स्वरूप शक्कर के पैकेट बांटे. रोजमर्रा की खाद्य वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ने के विरोध में कांग्रेस ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था.

जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हर्ष विजय गहलोत ने बताया, "त्योहार के सीजन में आवश्यक खाद्य वस्तुओं के लगातार बढ़ते दामों ने आम परिवारों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है. शक्कर, चाय पत्ती और खाद्य तेल जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर मध्यम एवं निम्न आयवर्ग के परिवारों पर पड़ रहा है. लेकिन सरकार का बढ़ती हुई महंगाई पर कोई ध्यान नहीं है. हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा आम लोगों को महंगाई का एहसास दिलाने और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए दो चुटकी शक्कर बांटी गई है.

आरिफ मसूद ने बहनों को दिया शक्कर का उपहार

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने रक्षाबंधन के पहले बहनों को रक्षाबंधन की बधाई और उन्हें उपहार स्वरूप शक्कर के पैकेट बांटे. कांग्रेस विधायक ने कहा, "सरकार हर साल हर त्योहार के पहले कोई न कोई महंगाई या कोई ऐसा काम करती है, जिससे त्योहार की मिठास कम हो जाती है. अब सरकार ने शक्कर की कीमतें बढ़ाकर उसकी भी मिठास खत्म कर दी है. ऐसी स्थिति में हमने अपनी बहनों को शक्कर के साथ रक्षाबंधन की बधाई दी है."

आरिफ मसूद ने बहनों को बांटी शक्कर (ETV Bharat)

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर साधा निशाना

शक्कर को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर भी कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने आपत्ति जताई है. कैलाश विजयवर्गीय ने एक दिन पहले इंदौर में जब शक्कर के बढ़ते दामों और महंगाई को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बयान दिया था कि मैं चीनी खाता ही नहीं, अच्छा है चीनी खूब महंगी हो जाए.

मंत्री के बयान पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा, "उनका बेतुका बयान आए दिन आता रहता था. उन्हें ऐसे बयान के लिए शर्म आनी चाहिए. कोरोना महामारी के दौरान भी उन्होंने इसी तरह का बेतुका बयान दिया था और दुकान पर बैठकर सामग्री बेची थी. यह अच्छे शब्द नहीं हैं. पहले सरकार से गलती होती थी तो सरकार नीतियों में सुधार करती थी लेकिन अब लोगों को खुशी देने के स्थान पर ऐसे बेतुके बयान देना अच्छी बात नहीं है."

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बहनों को दिया शक्कर का तोहफा (ETV Bharat)

कांग्रेस ने विरोध में दो चुटकी बांटी शक्कर

शक्कर की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने राजधानी भोपाल में भी लोगों को दो चुटकी शक्कर बांटकर विरोध जताया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोलार क्षेत्र में महंगाई के खिलाफ प्याज की माला पहनकर विरोध जताया. कांग्रेस नेताओं ने लोगों को शक्कर खिलाकर सरकार की नीतियों का विरोध किया.

पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आरोप लगाया, "यह शक्कर की राजनीति नहीं बल्कि शक्कर का दर्द है. 20 से 30 रुपए किलो मिलने वाली शक्कर के दाम बढ़कर 75 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं. इतनी महंगी शक्कर में रक्षाबंधन के त्योहार पर कैसे मिठास घुलेगी."