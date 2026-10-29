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राहुल गांधी की दिल्ली में महारैली, कांग्रेस ने तैयार किया प्लान, मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा लोगों के पहुंचने का दावा

रैली की तैयारी के लिए बैठक आयोजित ( ETV Bharat )

इंदौर: दिल्ली चलो जन मार्च और महारैली के लिए प्रदेश में भी व्यापक तैयारियां शुरू हो गई हैं. जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग राहुल गांधी को समर्थन देने के लिए दिल्ली जाने को तैयार हैं. इसे लेकर बुधवार को आयोजित बैठक में पार्टी ने 3 से 5000 लोगों के दिल्ली पहुंचने का दावा किया है.

जन मार्च की तैयारी के लिए बैठक आयोजित आगामी 1 नवंबर को होने वाले राहुल गांधी के जन मार्च की तैयारी को लेकर इंदौर में बुधवार को बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और कार्यक्रम प्रभारी अरिफ खान का ढोल-नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया. इसके बाद आगामी 31 अक्टूबर को दिल्ली कूच करने की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई. योजना के अनुसार, जिला कांग्रेस द्वारा लगभग 150 गाड़ियों का काफिला दिल्ली लेकर जाया जाएगा. जिसमें सभी लोगों के रुकने की व्यवस्था जिला कांग्रेस द्वारा की जाएगी.