राहुल गांधी की दिल्ली में महारैली, कांग्रेस ने तैयार किया प्लान, मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा लोगों के पहुंचने का दावा
दिल्ली में 1 नवंबर को राहुल गांधी की महारैली के लिए मध्यप्रदेश कांग्रेस ने की तैयारी. 150 गाड़ियों का काफिला तैयार. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 1:56 PM IST
इंदौर: दिल्ली चलो जन मार्च और महारैली के लिए प्रदेश में भी व्यापक तैयारियां शुरू हो गई हैं. जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग राहुल गांधी को समर्थन देने के लिए दिल्ली जाने को तैयार हैं. इसे लेकर बुधवार को आयोजित बैठक में पार्टी ने 3 से 5000 लोगों के दिल्ली पहुंचने का दावा किया है.
जन मार्च की तैयारी के लिए बैठक आयोजित
आगामी 1 नवंबर को होने वाले राहुल गांधी के जन मार्च की तैयारी को लेकर इंदौर में बुधवार को बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और कार्यक्रम प्रभारी अरिफ खान का ढोल-नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया. इसके बाद आगामी 31 अक्टूबर को दिल्ली कूच करने की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई. योजना के अनुसार, जिला कांग्रेस द्वारा लगभग 150 गाड़ियों का काफिला दिल्ली लेकर जाया जाएगा. जिसमें सभी लोगों के रुकने की व्यवस्था जिला कांग्रेस द्वारा की जाएगी.
'लोकतंत्र और वोट के अधिकार को बचाना जरुरी'
बैठक के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, "कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. इसका उद्देश्य सिर्फ संगठन मजबूत करना नहीं है, बल्कि देश के लोकतंत्र को बचाना और वोट के अधिकार को बचाना है."
कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, "राहुल गांधी देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं. उस लड़ाई को ताकत देना हम सबका दायित्व है. इंदौर मां अहिल्या की न्याय की नगरी है और यहीं से न्याय की आवाज बुलंद होगी. इंदौर शहर और ग्रामीण क्षेत्र से लगभग 3 से 5 हजार परिवार दिल्ली पहुंचेंगे."
मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा लोगों के पहुंचने का दावा
कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया, "कांग्रेस पार्टी के इस अभियान में पूरे देश में सबसे ज्यादा लोग मध्य प्रदेश से जाने वाले हैं और इंदौर इसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा. शहर और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में लोगों ने बहुत उत्साह के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कराया है. मुंबई से आए वरिष्ठ नेता नसीब भाई भी इस पूरे अभियान में लगातार लगे हुए हैं."
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इस दौरान केंद्रीय पर्यवेक्षक मोहम्मद आरिफ खान, प्रदेश सह-प्रभारी उषा नायडू, पूर्व मंत्री शोभा ओझा, पूर्व मंत्री बाला बच्चन सहित इंदौर शहर और ग्रामीण कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे.