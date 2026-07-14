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Zen Z को जगाने जीतू पटवारी ने थामी साइकिल, 2 दिन में 200 KM दूरी नाप पहुंचेंगे भोपाल

युवाओं और स्टूडेंट्स की समस्याओं को उठाने के लिए कांग्रेस ने इंदौर से युवा स्वाभिमान यात्रा निकाली. यात्रा का समापन भोपाल में होगा.

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कांग्रेस ने इंदौर से युवा स्वाभिमान यात्रा निकाली, भोपाल पहुंचेगी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 12:08 PM IST

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इंदौर : परीक्षाओं में धांधली, नौकरियों में भ्रष्टाचार और महंगी शिक्षा जैसे मुद्दों को लेकर मंगलवार से मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने युवा स्वाभिमान यात्रा (Gen-Z Cyclothon) की शुरुआत इंदौर से की. ये यात्रा 2 दिन में राजधानी भोपाल पहुंचेगी. इंदौर से शुरू हुई यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए.

कांग्रेस पूरे देश में निकालेगी साइकिल यात्रा

युवा पीढ़ी के साथ ही स्टूडेंट्स की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने देशभर में इस तरह की साइकिल यात्राएं निकलने का आह्वान किया है. इसी क्रम में 14 और 15 जुलाई को इंदौर से भोपाल तक यह यात्रा निकाली जा रही है. शहर के रीगल चौराहे पर जीतू पटवारी ने कहा "साइकिल यात्रा एक शुरुआत और संकल्प है युवा पीढ़ी के स्वाभिमान का जो अवसर चाहती है. सम्मान चाहती है."

युवाओं और स्टूडेंट्स की समस्याएं उठाने कांग्रेस की रैली (ETV BHARAT)

बीजेपी सरकार में शिक्षा माफिया बेकाबू

जीतू पटवारी ने कहा "मध्य प्रदेश में पिछले 25 सालों से भाजपा की सरकार के दौरान शिक्षा और परीक्षा माफिया बेलगाम हो गए हैं. प्रदेश में 90 बार पेपर लीक और 50 बार परीक्षाएं निरस्त हो चुकी हैं. जितने पद नौकरी के लिए निकाले जा रहे हैं, वह नाकाफी हैं. केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी के बस की बात नहीं रही. इसलिए जरूरी है कि युवा अपने स्वाभिमान, अपने सपनों और अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ें."

दो दिन इस यात्रा के बाद राजधानी भोपाल में भी युवा स्वाभिमान यात्रा के दौरान बदलाव की अपील की जाएगी. पहले दिन की यात्रा इंदौर से आष्टा तक से होगी. अगले दिन 15 जुलाई को यात्रा आष्टा से भोपाल पहुंचेगी.

साइक्लोथॉन में कचरा फैलाया, स्पॉट फाइन ठोका

इंदौर से भोपाल की ओर रवाना हुई युवा स्वाभिमान यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रीगल चौराहे पर गुब्बारे की पर्चियां और पानी की बॉटल्स महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने छोड़ दी. इस पर नगर निगम ने एनएसयूआई प्रदेश प्रभारी रवि दांगी पर 2,000 का स्पॉट फाइन लगाया है. जुर्माना और उससे संबंधित पर्ची को लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं.

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