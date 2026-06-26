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मध्य प्रदेश में बदलेगी अवैध कालोनियों की परिभाषा, जानिए मोहन यादव ने क्या बदला

नए ड्राफ्ट के अनुसार अब किसी भी कालोनाइजर को कालोनी काटने के 5 साल के भीतर वहां सड़क, पानी, बिजली, सीवेज समेत सभी आंतरिक विकास कार्य पूरे कराने होंगे. हालांकि विशेष परिस्थितियों में नगर निगम और टीएनसीपी से कालोनाइजर को 2 वर्ष तक का अतिरिक्त समय मिल सकता है. अगर कालोनाइजर अनुमति लेने के बाद भी एक साल के अंदर कालोनी नहीं काटता है, तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा.

भोपाल: मध्य प्रदेश में अवैध और अनाधिकृत कालोनियों के निर्माण पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है. नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मध्य प्रदेश कालोनी अधिनियम 2026 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसे जल्द ही सीनियर सेक्रेटरी कमेटी के पास भेजा जाएगा. इस नए कानून के लागू होने से मध्य प्रदेश में न सिर्फ अवैध कालोनी काटने वालों पर नकेल कसी जाएगी, बल्कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और पुलिस पर भी कार्रवाई होगी. नए नियमों के तहत अवैध कालोनियों की परिभाषा को भी पूरी तरह बदल दिया गया है.

नए अधिनियम में अवैध कालोनी की परिभाषा को और व्यापक बनाया गया है. अब शासकीय भूमि, प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड, निकायों की जमीन, विकास योजना, खेल-पार्क, पुरातत्व, सांस्कृतिक विरासत, नदी-नालों और राष्ट्रीय या राज्य मार्गों के लिए अधिसूचित जमीन पर बनाई गई कालोनियों को अवैध माना जाएगा. वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों को 10 वर्ष तक की सजा और 5 करोड़ रुपए तक के भारी-भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है. यह एक्ट भोपाल, महू, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के सभी सातों कैंटोनमेंट क्षेत्रों में भी लागू होगा.

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अफसरों की तय होगी जवाबदेही, 15 दिनों की टाइमलाइन

अवैध कालोनियों को रोकने के लिए शहरों में वार्ड प्रभारियों से लेकर कलेक्टर तक की जिम्मेदारी तय की जाएगी. वहीं शिकायत मिलने पर यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिरेगी. अवैध और अनाधिकृत कालोनियों को हटाने और उन पर कार्रवाई करने के लिए 15 दिन की समय सीमा तय की गई है, जिसके बाद सरकार सीधे एक्शन लेगी. वहीं वैध कालोनाइजरों को तमाम अनुमतियां देने के लिए 45 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है.

अनाधिकृत कालोनियों में मकान लेना होगा महंगा

यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत कालोनी में मकान या प्लाट खरीदता है, तो उसे यह सौदा बेहद महंगा पड़ेगा. ऐसे क्षेत्रों में आंतरिक विकास कार्यों की 50 प्रतिशत राशि वहां के रहवासियों को खुद देनी होगी. बाकी की 50 प्रतिशत राशि कालोनाइजर की बैंक राशि और प्रॉपर्टी को जब्त कर वसूली जाएगी. इसके अलावा शहर, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और विमानतल के पास के क्षेत्रों को संक्रमणशील क्षेत्र घोषित कर वहां विशेष निगरानी रखी जाएगी.