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कोल्डवेव से कांपेगा मध्य प्रदेश, दमोह से कटनी तक ठंड की चपेट में, करौंदी में सबसे कम टेंपरेचर

कोल्डवेव से कांपेगा मध्य प्रदेश ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश के मौसम को यह कहना गलत नहीं होगा कि देर आए लेकिन दुरस्त आए. जी हां नवंबर का महीना निकलने को है, अब जाकर प्रदेश में ठंड ने अपने तेवर दिखाना शुरू किए हैं. प्रदेश के 10 शहरों में पारा लुढ़कर 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है. जहां कटनी के करौंदी में पारा 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इस सीजन में यहां पहली बार तापमान इतना नीचे गिरा है. वहीं दमोह में बुधवार की रात सबसे ठंडी रही, यहां 7.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. जबकि राजधानी भोपाल में भी तापमान गिरकर 8.8 डिग्री तक पहुंच गया. मौसम वैज्ञानिकों ने शीतलहर चलने की आशंका जताई है.

कटनी का करौंदी रहा सबसे ठंडा