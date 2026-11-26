कोल्डवेव से कांपेगा मध्य प्रदेश, दमोह से कटनी तक ठंड की चपेट में, करौंदी में सबसे कम टेंपरेचर
मध्य प्रदेश में ठंड ने तेवर दिखाना किए शुरू, कटनी का करौंदी सबसे ठंडा, राजधानी सहित 10 जिलों में गिरा तापमान, शीतलहर का अलर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 2:17 PM IST|
Updated : November 26, 2026 at 2:33 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के मौसम को यह कहना गलत नहीं होगा कि देर आए लेकिन दुरस्त आए. जी हां नवंबर का महीना निकलने को है, अब जाकर प्रदेश में ठंड ने अपने तेवर दिखाना शुरू किए हैं. प्रदेश के 10 शहरों में पारा लुढ़कर 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है. जहां कटनी के करौंदी में पारा 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इस सीजन में यहां पहली बार तापमान इतना नीचे गिरा है. वहीं दमोह में बुधवार की रात सबसे ठंडी रही, यहां 7.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. जबकि राजधानी भोपाल में भी तापमान गिरकर 8.8 डिग्री तक पहुंच गया. मौसम वैज्ञानिकों ने शीतलहर चलने की आशंका जताई है.
कटनी का करौंदी रहा सबसे ठंडा
मध्य प्रदेश में सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है. भोपाल, शाजापुर, दमोह और कटनी में आज और कल शीतलहर चलने की स्थिति है, जबकि रीवा, सतना और जबलपुर में सुबह के समय हल्का कोहरा छाने का अनुमान है. मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि अभी प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है. भोपाल में भी शीतलहर का असर दिखाई दे रहा है. बीती रात न्यूनतम तापमान करोदी में 6.8 और भोपाल में 8.8 डिग्री दर्ज किया गया है. भोपाल संभाग में रात का तापमान सामान्य से 3.3 डिग्री तक नीचे चला गया है. वहीं शहडोल के कल्याणपुर में 7.4 डिग्री और शाजापुर के गिरवर में 7.7 डिग्री तापमान रहा.
10 साल में बुधवार की रात भोपाल सबसे ठंडी, शीतलहर का अलर्ट
दमोह में पारा 7.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा. वहीं भोपाल में लगातार तीसरे दिन न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा. बुधवार को राजधानी शीतलहर की चपेट में रही. जहां पारा 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह दस साल की तीसरी सबसे ठंडी रात रही. वहीं इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर में ठंड ने लोगों को कंपकपाया. मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को भोपाल, कटनी, दमोह और शाजापुर में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है.
इन जिलों में बारिश की संभावना
मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार प्रदेश के सभी संभागों और जिलों में आगामी दिनों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है. अगले 24 घंटे में रीवा, सतना, मैहर, कटनी, मऊगंज, शहडोल, सीधी, अनूपपुर, उमरिया, मंडला, बालाघाट और डिंडौरी में बारिश हो सकती है. जबलपुर और सागर संभाग में भी बादल छाए रह सकते हैं. इससे रात का तापमान और गिर सकता है.
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शीतलहर के चलते बढ़ेगी ठंड
दरअसल, वर्तमान में मध्य क्षोभमंडल में पछुआ हवाओं के बीच पश्चिमी विक्षोभ ट्रफ के रूप में सक्रिय है. इसके अलावा दक्षिणी बांग्लादेश, गुजरात, उत्तरी ओडिशा और उससे लगे गंगीय पश्चिम बंगाल तथा उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं. इन मौसमी प्रणालियों का प्रदेश के मौसम पर असर पड़ रहा है. फिलहाल तापमान में गिरावट और शीतलहर के चलते सुबह-रात की ठंड बढ़ने की संभावना है.