मध्य प्रदेश में ठंड ने पकड़ा जोर, रात में 3.7 डिग्री तक गिरा पारा, 10 नवंबर से तेजी से बदलेगा मौसम

मध्य प्रदेश में ठंड ने पकड़ा जोर, रात में 3.7 डिग्री तक गिरा पारा, 10 नवंबर से तेजी से बदलेगा मौसम
मध्य प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, कई शहरों में तापमान में गिरावट, शिवपुरी-टीकमगढ़ में रात का तापमान सामान्य से ज्यादा. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 3:57 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. दिन में भले ही हल्की गर्मी का अहसास हो रहा हो, लेकिन रात और सुबह का तापमान गिरने से ठंड का असर बढ़ने लगा है. पिछले 24 घंटों में इंदौर में न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री और भोपाल में 2.7 डिग्री तक नीचे आया है. हालांकि अभी भी कई जिलों में रात का तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक अधिक बना हुआ है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 10 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, जिसके बाद प्रदेश के मौसम में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है.
तापमान में गिरावट, इंदौर-भोपाल में बढ़ी ठिठुरन
पिछले 72 घंटे की बात करें तो मध्य प्रदेश के कई शहरों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. इंदौर में न्यूनतम तापमान औसत से 3.1 डिग्री नीचे आकर 12.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. वहीं भोपाल में न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी का न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यानि बीती रात इंदौर में पचमढ़ी से भी ज्यादा ठंड रही. इसके साथ ही बैतूल, जबलपुर और रायसेन में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.
शिवपुरी-टीकमगढ़ में रात का तापमान सामान्य से ज्यादा
प्रदेश के कुछ जिलों में अभी रात की ठंड का असर अपेक्षाकृत कम है. गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात शिवपुरी में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और टीकमगढ़ में 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इन शहरों का तापमान सामान्य से क्रमशः 5.9 और 5.8 डिग्री अधिक रहा. वहीं दतिया में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.8 डिग्री अधिक दर्ज हुआ. इससे समझा जा सकता है कि प्रदेश के सभी हिस्सों में ठंड का असर एक जैसा नहीं है.
'10 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ का असर'
मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार, "वर्तमान में मध्य क्षोभमंडल में पछुआ हवाओं के साथ एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है. इसका अक्ष समुद्र तल से करीब 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है. वहीं 10 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है. इसके चलते प्रदेश के मौसम में आगे भी बदलाव की संभावना है. फिलहाल मध्य प्रदेश के तापमान में उतार-चढ़ाव के बीच सुबह और रात में ठंड बढ़ने के संकेत हैं."
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'अगले 4 दिनों तक कोई चेतावनी नहीं'
मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया, "आने वाले 4 दिनों के लिए मौसम की कोई चेतावनी नहीं है. प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क बना हुआ है लेकिन इसके बाद मौसम में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है. अब ठंठ का असर बढ़ने लगा है, आखिरी नवंबर तक ठंड अपने पूरे जोर पर पहुंच जाएगी."