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मध्य प्रदेश में ठंड ने पकड़ा जोर, रात में 3.7 डिग्री तक गिरा पारा, 10 नवंबर से तेजी से बदलेगा मौसम

मध्य प्रदेश में ठंड ने पकड़ा जोर ( ETV Bharat GFX )

भोपाल: मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. दिन में भले ही हल्की गर्मी का अहसास हो रहा हो, लेकिन रात और सुबह का तापमान गिरने से ठंड का असर बढ़ने लगा है. पिछले 24 घंटों में इंदौर में न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री और भोपाल में 2.7 डिग्री तक नीचे आया है. हालांकि अभी भी कई जिलों में रात का तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक अधिक बना हुआ है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 10 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, जिसके बाद प्रदेश के मौसम में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है.

तापमान में गिरावट, इंदौर-भोपाल में बढ़ी ठिठुरन पिछले 72 घंटे की बात करें तो मध्य प्रदेश के कई शहरों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. इंदौर में न्यूनतम तापमान औसत से 3.1 डिग्री नीचे आकर 12.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. वहीं भोपाल में न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी का न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यानि बीती रात इंदौर में पचमढ़ी से भी ज्यादा ठंड रही. इसके साथ ही बैतूल, जबलपुर और रायसेन में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.