कोचिंग संस्थानों को बताना होगा कितनी ले रहे फीस, 90 दिन में करना होगा रजिस्ट्रेशन, नए नियम लागू
प्रदेश में कोचिंग संस्थानों को नियमों के दायरे में लाने के लिए राज्य शासन ने मध्य प्रदेश कोचिंग केन्द्र पंजीयन एवं विनियमन नियम 2026 किया लागू. ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 5:21 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के कोचिंग संस्थानों को अब 90 दिन के अंदर संस्थान का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. रजिस्ट्रेशन के अलावा कोचिंग संस्थान को यह भी बताना होगा कि संस्थान में कोचिंग के लिए बच्चों के अभिभावकों को कितनी फीस देनी होगी. इसके साथ ही कोचिंग संस्थान में पढ़ाने वाले शिक्षक कितने दक्ष हैं और उनकी शैक्षणिक योग्यता कितनी है.
प्रदेश में कोचिंग संस्थानों को नियमों के दायरे में लाने के लिए राज्य शासन ने मध्य प्रदेश कोचिंग केन्द्र पंजीयन एवं विनियमन नियम 2026 को लागू कर दिया है. उच्च शिक्षा विभाग ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. अब कोचिंग संस्थान को इंफ्रस्ट्रक्चर, शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता, बच्चों की फीस और शिकायत से जुड़े मामलों को सार्वजनिक करना होगा.
कोचिंग संस्थान को देनी होगी हर जानकारी
नए नियमों के तहत प्रदेश में संचालित होने वाले कोचिंग संस्थानों को अब अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके लिए 90 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है. कोचिंग संस्थान को अपनी वेबसाइट पर संस्थान और बच्चों की सुविधाओं से जुड़ी तमाम जानकारियों को सार्वजनिक करना होगा.
बच्चों से किस कोर्स के लिए कितनी फीस ली जा रही है, शिक्षकों की शैक्षणिक गुणवत्त क्या है और बच्चों के बैठने, पढ़ने, सुरक्षा इंतजाम के इंतजामों की भी जानकारी देनी होगी. कोचिंग संस्थानों को सीसीटीवी कैमरे और शिकायत पेटी लगानी होगी. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन के लिए 90 दिन का समय दिया गया है.
सुझाव, शिकायत पेटी लगानी होगी
कोचिंग संस्थाओं को सुझाव और शिकायत पेटी लगानी होगी. कोचिंग संस्थानों की निगरानी के लिए जिला स्तर पर प्रकोष्ठ बनाया जाएगा, जो संस्थानों का निरीक्षण कर सकेगा. कोचिंग संस्थानों के लिए अब पालकों के साथ बैठक कर उनका फीडबैक लेना भी जरूरी कर दिया गया है. कोचिंग सस्थान को काउंसलर भी रखना होगा, ताकि वह बच्चों की समस्याओं को समझ सके.
तीन साल के लिए होगा रजिस्ट्रेशन
कोचिंग संस्थान द्वारा अलग-अलग शहरों में ब्रांच संचालित किए जाने की स्थिति में हर शाखा का अलग से पंजीयन कराना होगा. एक बार पंजीयन कराने के बाद तीन साल तक यह मान्य होगा. पंजीयन के लिए ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था की जाएगी. कोचिंग संस्थान को वेबसाइट पर पिछले पांच साल के दौरान नामांकित बच्चों का वर्षवार विवरण देना होगा, साथ ही सफल स्टूडेंट्स की जानकारी देनी होगी.
गड़बड़ी मिली तो रजिस्ट्रेशन निरस्त होगा
संस्थानों की निगरानी के लिए जिला स्तर पर गठित कमेटी पंजीयन अधिकारी के नेतृत्व में काम करेगी. पंजीयन अधिकारी संस्थान का निरीक्षण कर सकेगा. नए नियमों के तहत संस्थान रजिस्ट्रेशन के लिए गलत दावे और भ्रामक पूर्ण जानकारी नहीं दे सकेंगे. ऐसा करने पर संस्थान का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जा सकेगा.