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कोचिंग संस्थानों को बताना होगा कितनी ले रहे फीस, 90 दिन में करना होगा रजिस्ट्रेशन, नए नियम लागू

MP में कोचिंग सेंटरों के लिए नए नियम ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश के कोचिंग संस्थानों को अब 90 दिन के अंदर संस्थान का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. रजिस्ट्रेशन के अलावा कोचिंग संस्थान को यह भी बताना होगा कि संस्थान में कोचिंग के लिए बच्चों के अभिभावकों को कितनी फीस देनी होगी. इसके साथ ही कोचिंग संस्थान में पढ़ाने वाले शिक्षक कितने दक्ष हैं और उनकी शैक्षणिक योग्यता कितनी है.

प्रदेश में कोचिंग संस्थानों को नियमों के दायरे में लाने के लिए राज्य शासन ने मध्य प्रदेश कोचिंग केन्द्र पंजीयन एवं विनियमन नियम 2026 को लागू कर दिया है. उच्च शिक्षा विभाग ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. अब कोचिंग संस्थान को इंफ्रस्ट्रक्चर, शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता, बच्चों की फीस और शिकायत से जुड़े मामलों को सार्वजनिक करना होगा.