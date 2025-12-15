वाराणसी पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, विश्वनाथ धाम व बाबा कालभैरव मंदिर में किए दर्शन, बोले- नितिन नबीन पार्टी को करेंगे मजबूत
सीएम मोहन यादव ने कहा, नितिन नबीन संगठन से जुड़े हुए हैं, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बनना बहुत बड़ी बात है.
Published : December 15, 2025 at 4:11 PM IST|
Updated : December 15, 2025 at 5:15 PM IST
वाराणसी : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार बाबा विश्वनाथ व कालभैरव का दर्शन किए. सीएम डॉ. मोहन यादव लगभग 20 मिनट काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर रहे. इस दौरान उन्होंने कॉरिडोर की खुबसूरती का लुत्फ उठाया.
दर्शन करने के बाद सीएम मोहन यादव ने कहा कि आज मुझे बाबा विश्वनाथ और काल भैरव महाराज का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है. मां गंगा के किनारे इस पवित्र धाम में दर्शन करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है. मैं महाकाल की नगरी से आता हूं, इसलिए इस स्थान का महत्व का आनंद समझता हूं.
उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश के साथ ही सभी देशवासियों को मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से नमस्कार करता हूं. बाबा की कृपा हम पर बनी रहे. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काशी और देश का वातावरण बदला है. संस्कृति का अभ्युदय का समय चल रहा है. हमने बाबा का आशीर्वाद लिया है.
नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर सीएम मोहन यादव ने कहा, वह युवा हैं, कार्यकर्ता हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बनना बहुत बड़ी बात है. यह सौभाग्य की बात है. हम उनके कार्यकाल के लिए मंगल कामना करते हैं. वह और आगे बढ़ें और पार्टी की सोच को और मजबूत करें.
बता दें, सीएम मोहन यादव रविवार को ही वाराणसी पहुंच गए थे. कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर सीएम मोहन यादव का जोरदार स्वागत किया. सोमवार को काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद सीएम मोहन यादव जौनपुर के लिए रवाना हो गए. सीएम मोहन यादव मंत्री गिरीश यादव के घर जाएंगे. उनके पिता को श्रद्धांजलि देंगे.
