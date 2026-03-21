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जयपुर में बोले सीएम मोहन यादव: 'मध्यप्रदेश-राजस्थान भाई जैसे', रोटी-बेटी के साथ रोटी-पानी का संबंध बने

जयपुर में एक संवाद सत्र के दौरान मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजस्थान के व्यापारियों को निवेश और सहयोग के लिए आमंत्रित किया.

Madhya Pradesh CM Mohan Yadav
एमपी सीएम उद्योगपतियों से संवाद सत्र को संबोधित करते हुए (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 21, 2026 at 7:12 PM IST

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जयपुर: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार को जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 'मध्यप्रदेश में निवेश के अवसर' विषय पर आयोजित एक इंटरैक्टिव सत्र में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से संवाद किया. इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश, राजस्थान का भाई है. उन्होंने दोनों राज्यों के बीच 'रोटी-बेटी' के साथ 'रोटी-पानी' का भी गहरा संबंध बताया.

निवेश के लिए खुला न्योता : कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश की औद्योगिक संभावनाओं को विस्तार से प्रस्तुत किया. उन्होंने खासतौर पर टेक्सटाइल सेक्टर का उल्लेख करते हुए बताया कि मध्यप्रदेश देश के कुल ऑर्गेनिक कॉटन उत्पादन का लगभग 47 प्रतिशत हिस्सा पैदा करता है. उन्होंने धार जिले का उदाहरण देते हुए कहा कि यह क्षेत्र निवेश के लिए अत्यंत उपयुक्त है और यहां उद्योग स्थापित करने की अपार संभावनाएं हैं. मुख्यमंत्री ने राजस्थानी उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए खुला न्योता देते हुए कहा कि वे राजस्थान के साथ-साथ मध्य प्रदेश में भी अपने उद्योग स्थापित करें, जिससे दोनों राज्यों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और आर्थिक विकास को गति मिलेगी. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार निवेशकों को हर संभव सुविधा और सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है.

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव. (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: MP सीएम मोहन यादव ने उद्यमियों को किया आमंत्रित, कहा- मध्य प्रदेश और राजस्थान जोड़ीदार भाई

विकास को नई दिशा मिल सकती है : मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि दोनों राज्यों के बीच सहयोग को और मजबूत करने के लिए पीकेसी (PKC) परियोजना जैसे साझा प्रयासों पर जोर दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आपसी समन्वय और साझेदारी से क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिल सकती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें राजस्थान के निवेशकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है और आने वाले समय में यह साझेदारी और मजबूत होगी. उन्होंने विश्वास जताया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान मिलकर आर्थिक प्रगति का नया अध्याय लिखेंगे. इस मौके पर राजस्थान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष के.एल. जैन ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य ने हाल के वर्षों में विकास की लंबी उड़ान भरी है और निवेशकों के लिए बेहतर माहौल तैयार किया गया है.

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