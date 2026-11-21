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गोंडा में रामकथा में पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव; बोले- "भगवान चाहेगा तो गोपाल कृष्ण का धाम भी जगमगाएगा"

गोंडा में रामकथा में पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ( Photo credit: ETV Bharat )

गोंडा : मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव शनिवार को इटियाथोक क्षेत्र के जयप्रभा ग्राम में चल रही राजन जी महाराज की नौ दिवसीय श्रीराम कथा में पहुंचे. मुख्यमंत्री के पहुंचते ही पूरे कथा पंडाल में जय श्रीराम के जयकारे गूंज उठे. हेलीपैड से उतरकर वह सबसे पहले आयोजक महंत आलोक दास जी महाराज के आवास पहुंचे. वहां से वह योग गुरु बाबा रामदेव के साथ कथा मंच पर पहुंचे.