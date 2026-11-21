गोंडा में रामकथा में पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव; बोले- "भगवान चाहेगा तो गोपाल कृष्ण का धाम भी जगमगाएगा"
सीएम मोहन यादव ने कहा कि कथा में आकर मैं खुद को धन्य मान रहा हूं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 9:51 PM IST
गोंडा : मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव शनिवार को इटियाथोक क्षेत्र के जयप्रभा ग्राम में चल रही राजन जी महाराज की नौ दिवसीय श्रीराम कथा में पहुंचे. मुख्यमंत्री के पहुंचते ही पूरे कथा पंडाल में जय श्रीराम के जयकारे गूंज उठे. हेलीपैड से उतरकर वह सबसे पहले आयोजक महंत आलोक दास जी महाराज के आवास पहुंचे. वहां से वह योग गुरु बाबा रामदेव के साथ कथा मंच पर पहुंचे.
श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि कथा में आकर मैं खुद को धन्य मान रहा हूं. पूरे देश में सनातन का बोलबाला है. अयोध्या में राम मंदिर जगमगा रहा है. मैं बाबा महाकाल के धाम से अयोध्या आया हूं. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भगवान राम की लीलाओं से जुड़े स्थलों का विकास कराया जा रहा है.
आज उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के महाराजगंज में श्रीराम कथा के पावन आयोजन में सम्मिलित होकर परम पूज्य श्रद्धेय श्री राजन जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर सभी को सिंहस्थ-2028 में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया। श्रीराम कथा में योगगुरु स्वामी रामदेव जी, पूज्य श्री आलोक दास जी महाराज सहित अन्य संत-वृंद का सान्निध्य भी प्राप्त हुआ।— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) November 21, 2026
उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की जो धारा बह रही है. उन्होंने कहा कि दुश्मन कितना ही बात कुछ भी करे, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, आज सोमनाथ का धाम भी जगमगा रहा है और अयोध्या धाम भी जगमगा रहा है और भगवान चाहेगा तो गोपाल कृष्ण का धाम भी जगमगाएगा. कथा श्रवण के बाद मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गए. वहीं पत्रकारों से बातचीत मे उन्होने देवोत्थान एकादशी की बधाई दी.
उन्होंने कहा कि अयोध्या के अंदर हम सब जानते हैं कि सरकारों की कमजोरी के कारण से भगवान राम के लिए कितने व्यवधान आए. लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू कराने के लिए, संतों के आशीर्वाद से संविधान की रक्षा भी हुई और आनंद के साथ भगवान का भव्य धाम बन रहा है. उन्होंने कहा कि परमात्मा की कृपा से आने वाले समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, यहां गौमाताओं की सेवा भी होगी.
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