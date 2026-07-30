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CM हेल्पलाइन में हर 8वीं शिकायत राजधानी से, समाधान में धीमी रफ्तार से समग्र प्रदर्शन में मिली D रेटिंग

मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन समाधान की रफ्तार धीमी. समग्र प्रदर्शन में मिली डी रेटिंग. 51,610 दर्ज शिकायतों में 44,126 का नहीं हुआ निराकरण.

MADHYA PRADESH CM HELPLINE RATING
मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन को मिली डी रेटिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 10:42 PM IST

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Updated : July 30, 2026 at 10:49 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश के कई शहरों में नागरिक सुविधाओं को लेकर लोगों की नाराजगी लगातार बढ़ रही है. इसका सबसे बड़ा संकेत सीएम हेल्पलाइन के ताजा आंकड़े हैं. जुलाई 2026 में नगरीय निकायों से जुड़ी 51,610 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें बड़ी संख्या में शिकायतें अब भी लंबित हैं. सबसे अधिक शिकायतें भोपाल से आईं जबकि समाधान की रफ्तार इतनी धीमी रही कि प्रदेश को समग्र प्रदर्शन में केवल डी रेटिंग मिली.

भोपाल से पहुंची 6 हजार से अधिक शिकायतें

जुलाई 2026 में सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज 51,610 शिकायतों में अकेले भोपाल से 6,469 शिकायतें पहुंचीं. यानी प्रदेश की हर 8वीं शिकायत राजधानी से दर्ज हुई. इनमें 3,170 शिकायतें ग्रेडिंग अवधि तक लंबित रहीं, जबकि 916 मामले 50 दिन से ज्यादा समय से अटके हुए हैं. वहीं कुल 4086 शिकायतों का निराकरण अभी भी बाकी है.

हालांकि शिकायत निवारण की बात करें तो भोपाल दूसरे स्थान पर रहा, लेकिन शिकायतों की संख्या यह बताती है कि शहर में लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और ना ही शिकायतों का निराकरण स्थानीय निकाय स्तर पर हो पा रहा है. ऐसे में लोग मजबूर होकर सीएम हेल्पलाइन का सहारा ले रहे हैं.

CM HELPLINE PERFORMANCE RATING D
शहरों की बदहाल सेवाओं ने बढ़ाया शिकायतों का दबाव (ETV Bharat)

शहरों की बदहाल सेवाओं ने बढ़ाया शिकायतों का दबाव

भोपाल के बाद ग्वालियर में 5,009, इंदौर में 4,699, जबलपुर में 3,829 और उज्जैन में 1,906 शिकायतें दर्ज हुईं. इनमें अधिकांश शिकायतें सफाई, सीवेज, पेयजल, सड़क, स्ट्रीट लाइट और अतिक्रमण जैसी रोजमर्रा की नागरिक सुविधाओं से जुड़ी रहीं.

लंबित मामलों ने बिगाड़ी प्रदेश की रेटिंग

मध्य प्रदेश में दर्ज शिकायतों में से 44,126 का ग्रेडिंग अवधि तक निराकरण नहीं हो सका. वहीं 10,136 शिकायतें 50 दिन से अधिक समय से लंबित रहीं. इसी वजह से नगरीय निकायों का औसत स्कोर 54.54 रहा और समग्र प्रदर्शन को डी रेटिंग मिली. ऐसे में बड़ी संख्या में लंबित मामलों ने शहरी प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है.

ऐसे तय होती है निकायों की रेटिंग

सीएम हेल्पलाइन में रेटिंग केवल शिकायतों की संख्या से तय नहीं होती. सबसे अधिक 60 प्रतिशत वेटेज नागरिक की संतुष्टि के साथ बंद हुई शिकायतों को मिलता है. इसके अलावा 50 दिन से अधिक लंबित शिकायतें, निम्न गुणवत्ता के साथ बंद किए गए मामले, समय पर अटेंड नहीं की गई शिकायतें और मान्य-अमान्य शिकायतों के अनुपात को 10-10 प्रतिशत वेटेज दिया जाता है. इन्हीं मानकों के आधार पर नगरीय निकायों को ए से डी तक की ग्रेडिंग दी जाती है.

Last Updated : July 30, 2026 at 10:49 PM IST

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