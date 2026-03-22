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मिर्जापुर पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव, स्वामी अड़गड़ानंद महाराज को दिया उज्जैन कुंभ का निमंत्रण

2028 का कुंभ सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, मैं अपनी और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया हूं. महाराज जी से आशीर्वाद लेकर 2028 कुंभ में संतों की सेवा कर सकूं. 2028 का कुंभ सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा. हमारी सरकार भगवान राम और कृष्ण के स्थान को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित कर रही है.

मिर्जापुर : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को परमहंस आश्रम (सक्तेशगढ़) पहुंचे. उज्जैन में 2028 में लगने वाले कुंभ को लेकर स्वामी अड़गड़ानंद महाराज को निमंत्रण दिया और आशीर्वाद लिया. करीब 2 घंटे से ज्यादा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वामी अड़गड़ानंद महाराज के आश्रम में मौजूद रहे. स्वामी अड़गड़ानंद महाराज ने सीएम मोहन यादव को गीता की पुस्तक भेंट की.

विश्व का सबसे बड़ा मेला होगा : सीएम मोहन यादव ने कहा, 2028 कुंभ में संतों की सेवा कर सकूं और भक्तों को जितना सुविधा दे सकें उसके लिए संकल्पित हैं. 2028 कुंभ विश्व का सबसे बड़ा मेला होगा, इसका प्रबंधन किया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में नगर निगम से लेकर नगर पालिका तक में गीता भवन बनाया जा रहा है.

छात्रों के लिए उपयोगी है गीता भवन : उन्होंने कहा, 550 सीटों का सभागृह है, जिसमें 50 सीट रीडिंग हॉल, आधुनिक सुविधाओं के साथ ही डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाई जा रही है. अभी इंदौर, उज्जैन और जबलपुर में गीता भवन बनवाया गया है, जिसका लोकार्पण भी कर दिया गया है. गीता भवन छात्रों के लिए काफी उपयोगी है.

जानिए कौन हैं स्वामी अड़गड़ानंद महाराज : स्वामी अड़गड़ानंद महाराज 23 वर्ष की आयु में सत्य की खोज में परमहंस आश्रम आ गए थे. उनके गुरु सिद्ध पुरुष परमहंस जी थे. स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज ने 'यथार्थ गीता' का साधारण शब्दों में व्याख्यान किया है. स्‍वामी अड़गड़ानंद ने श्रीमदृभागवत गीता पर आधारित एक ग्रंथ 'यथार्थ गीता' की रचना की है, जो काफी लोकप्रिय है. कोरोना काल के दौरान स्‍वामी अड़गड़ानंद जी महाराज संक्रमित हो गए तो खुद प्रधानमंत्री ने फोन कर उनका हाल जाना था.

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