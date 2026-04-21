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अनकंट्रोल्ड क्लाइमेट से तीस दिन में 3 मौसम, दिसंबर में पसीना और अप्रैल में बादल का संकट

इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव झेल रही है. जानकारों का कहना है ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही स्थानीय स्तर पर अचानक मौसम परिवर्तन की घटनाएं बढ़ रही हैं. अचानक मौसम परिवर्तन का असर केवल पर्यावरण पर नहीं पड़ रहा बल्कि इससे इंसान के स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ रहा है.

क्लाइमेट चेंज का असर मौसम चक्र पर दिखने लगा है. इसका सीधा प्रभाव कुदरत और इंसान के जीवन पर पड़ने लगा है. मौसम परिवर्तन का ही असर है कि पेड़ों पर पतझड़ दो माह पहले शुरू हो जाता है और जब पतझड़ का समय होता है, उस समय पेड़ों पर नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती है. ये सीधा-सीधा प्रकृति का कुछ संकेत है कि जलवायु संकट के बीच गर्मियां अब पहले से कहीं जल्दी दस्तक देने लगी हैं. ज्यादा लम्बे समय तक टिक रही हैं और तपिश पहले से कहीं ज्यादा होती जा रही है. मौसम का पारंपरिक कैलेंडर तेजी से बदलना, ये क्या संकेत हैं? इसका अध्ययन करने में वैज्ञानिक जुटे हैं.

लगातार देखने को मिल रहा है कि किसी साल बारिश नहीं होती और सूखा पड़ जाता है. कभी बारिश ऐसी होती है कि लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है. जिस वक्त सबसे अधिक ठंड पड़नी चाहिए, उस दौरान ठंड कम रहती है और आखिरी में ठंड अपना प्रकोप दिखाती है. इसका असर आने वाले अगले मौसम पर भी पड़ता है. ऐसे में मौसम चक्र सबसे ज्यादा मानसून की बेवफाई से प्रभावित हो रहा है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह स्थिति जारी रही तो आने वाले समय में पौधों की वृद्धि और उत्पादन दोनों प्रभावित होंगे. इसका असर खाद्यान्न उपलब्धता पर पड़ेगा.

बीते 8 से 10 साल से लगातार देखने में आ रहा है कि जिस समय रबी की फसलों के पकने और कटने का समय आता है तो भारी बारिश और ओलावृष्टि होती है. ऐसा पहले नहीं होता था. भारत में पिछले कुछ सालों में मौसम में भारी बदलाव होने से विशेषज्ञ भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या इसके लिए जिम्मेदार केवल ग्लोबल वार्मिंग है या मौसम चक्र कुछ और इशारे कर रहा है.

मौसम की धोखेबाजी और बेईमानी केवल गर्मी बढ़ने तक सीमित नहीं है. जिन महीनों में तेज बारिश होनी चाहिए, उस दौरान मौसम अधिकांश दिनों सूखा गुजरता है. हद तो तब हो जाती है जब एक माह में 3 प्रकार के मौसम एक साथ देखने को मिलते हैं. इस साल मार्च 2026 में एक साथ ठंड, गर्मी और बारिश का संगम देखने को मिला.

भोपाल : भारत में जलवायु में अजीब बदलाव से मौसम चक्र की चाल बिगड़ गई है. कुछ सालों से उत्तर भारत के कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे राज्यों में कड़ाके की ठंड और बर्फबारी को लोग तरस गए हैं. इस साल भी इन राज्यों के साथ ही उत्तर भारत के अन्य राज्यों में कड़ाके की ठंड हफ्तेभर भी नहीं टिक सकी. यानी गर्मी ने फरवरी शुरू होते ही आंखें तरेरनी शुरू कर दी. हालत ये हो गई जैसी भीषण गर्मी मई और जून में पड़ती है, वैसा असर मार्च के अंत से ही दिखने लगा है.

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है "वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब सर्दियों से आगे बढ़कर वसंत ऋतु (मार्च-अप्रैल) में भी अधिक सक्रिय हो रहे हैं. बिना मौसम बारिश, ओले पड़ रहे और तापमान में अचानक उतार-चढ़ाव आ रहे हैं. इस समय पूरे उत्तर भारत में ठंड, बारिश और नमी हैं. अप्रैल में फरवरी की तरह मौसम होना सामान्य घटना नहीं है."

ग्लोबल वार्मिंग बड़ी चिंता का विषय (Etv Bharat)

लैंसेट की रिपोर्ट में खतरे के संकेत

जलवायु परिवर्तन को लेकर प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल 'लैंसेट' ने पिछले साल एक रिपोर्ट जारी की थी. इसके अनुसार "1990 के दशक से हीटस्ट्रोक से होने वाली मौतों में 63 फीसदी की वृद्धि हुई है. वहीं, 2024 में, 61 प्रतिशत भूमि भीषण सूखे से प्रभावित हुई. यह 1950 के दशक के औसत से 299 प्रतिशत ज्यादा है. जंगल की आग से 1.54 लाख लोग मारे गए."

मौसम चक्र की फिरकी फसलों के लिए हानिकारक

छिंदवाड़ा उद्यानकी महाविद्यालय के पूर्व डीन और आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र के पूर्व वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. विजय पराड़कर ने बताया "अचानक मौसम में हो रहा बदलाव कृषि के लिए अनुकूल नहीं है. क्योंकि इस मौसम में भरपूर गर्मी पड़ने से जमीन के नीचे से भाप निकलती है और जमीन जितनी ज्यादा गर्म होती है उतना खरीफ की फसल में अधिक उत्पादन होने की उम्मीद होती है. अगर जमीन गर्म नहीं होगी तो उर्वरक नहीं होगी."

इसलिए गर्मी के मौसम में तापमान ज्यादा होना जरूरी होता है. अचानक बदल रहे मौसम की वजह से किसानों को इसका नुकसान हुआ. इसके साथ ही कहीं-कहीं हल्की बारिश और ओले भी गिरे हैं, जो खड़ी फसलों को भी बर्बाद कर रहे हैं. इससे गेहूं की चमक फीकी पड़ी."

कांक्रीट के जंगल खड़े होंगे तो दुष्प्रभाव दिखेगा ही

छिंदवाड़ा के चौरई गर्वमेंट कॉलेज के पर्यावरणविद् और वनस्पति शास्त्र विशेषज्ञ डॉ. विकास शर्मा का कहना है "लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं. जंगल घट रहा है, जिसकी वजह से जलवायु में गर्मी ज्यादा है और तापमान बढ़ रहा है. इसका असर सीधा मानव जीवन के साथ-साथ वन्य जीवों पर भी पड़ता है. जंगल कम हो रहे हैं और कंक्रीट के जंगल लगातार बढ़ने के साथ-साथ ही वाहन भी बढ़ रहे हैं, जिसे निकलने वाले धुएं के कारण तापमान बढ़ता है. जंगलों के आसपास भी कंक्रीट के मकान और दीवारें और सड़कें बन रही हैं, जो तापमान को बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से अब गांव और छोटे इलाकों में भी गर्मी का असर देखने को ज्यादा मिल रहा है."

कम समय में पकने वाली फसलें उगाएं किसान

सागर के डॉ. आशीष त्रिपाठी बताते हैं "पिछले 10 साल से ग्लोबल वार्मिंग का फसलों पर काफी असर पड़ रहा है. खासकर मौसम में बदलाव के कारण फसलें प्रभावित हो रही हैं. जैसे इसी साल फरवरी में तापमान बढ़ जाने के कारण गेहूं का दाना पतला हो गया है. इस स्थिति में किसानों के लिए नुकसान के हालात बने. फसलों की उत्पादकता भी प्रभावित हो रही है और फसल की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है. स्थिति यह है कि एक ही क्षेत्र में मौसम में अलग-अलग तरह के बदलाव देखने मिल रहे हैं."

बुंदेलखंड की बात करें तो पिछले साल इसे इलाके में काफी बारिश हुई, जो इलाका सूखे के लिए या कम वर्षा के लिए जाना जाता था और जिन इलाकों में अच्छी बारिश होती थी, वहां पर कम बारिश देखने मिली. ऐसी स्थिति में किसानों को कम समय में पकने वाली फसलें उगानी चाहिए और जैविक खेती की तरफ रुख करना चाहिए.

क्या कहते हैं पर्यावरण विशेषज्ञ

सागर के पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ. त्रिभुवन शुक्ला कहते हैं "तेजी से हो रहा शहरीकरण, जंगलों को खेती की जमीन में तब्दील करने और जीवाश्म ईंधन वाले वाहन, एसी, फ्रिज का बढ़ता उपयोग लगातार ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहा है. इसका असर पर्यावरण पर साफतौर पर नजर आ रहा है और इसी वजह से मौसम चक्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. आज के दौर में 12 महीने बारिश होती है. ज्यादा गर्मी पड़ती है और ठंड भी तेजी से पड़ती है. यह सब ग्लोबल वार्मिंग के असर हैं."