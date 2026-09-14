ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में बच्चियां बन रहीं दुल्हन, कम उम्र में हो रहीं प्रेग्नेंट, ताजा रिपोर्ट ने चौंकाया

मध्य प्रदेश के कई जिलों में बढ़े बाल विवाह के मामले, राजधानी भोपाल भी शामिल, कई जिलों में घटा आंकड़ा, क्या कहती है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट. भोपाल से ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.

MADHYA PRADESH CHILD MARRIAGE CASES
मध्य प्रदेश में बच्चियां बन रहीं दुल्हन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 5:54 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: 20 साल की उम्र बढ़ने और बढ़ने की होती है. लड़का हो या लड़की इस उम्र तक वह पढ़ाई का अहम मुकाम पूरा कर लेता है, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में इस उम्र के पहले बच्चियां न सिर्फ ब्याही जा रही हैं, बल्कि वह मां भी बन रही हैं. यह चौंकाने वाला तथ्य राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की ताजा रिपोर्ट में सामने आया है. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ग्वालियर में ही बाल विवाह के मामलों में 1 से डेढ़ फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

प्रदेश में राजगढ़, मंदसौर, नीमच जैसे जिले प्रदेश में बाल विवाह के हॉट स्पॉट बने हुए हैं. तमाम कोशिशों के बाद भी परंपरा के नाम पर यहां बाल विवाह के कलंक को खत्म नहीं किया जा सका. इन जिलों में बाल विवाह के आंकड़े और बढ़े हैं.

क्या कहती हैं विशेषज्ञ (ETV Bharat)

एमपी में 3 फीसदी की कमी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बढ़े मामले

देश में बाल विवाह के मामलों में गिरावट आई है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक "बाल विवाह के मामलों में 3 फीसदी की कमी आई है. हालांकि ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह के मामले जस के तस बने हुए हैं. मध्य प्रदेश में भी बाल विवाह के मामलों में 3 फीसदी की कमी आई है, लेकिन प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह के मामले बढ़े हैं. उधर 15 -19 साल की उम्र में बच्चियां मां बन रही हैं.

कम उम्र में मां बनने के मामले प्रदेश में डेढ़ फीसदी बढ़े हैं. एनएफएचएस 6 की रिपोर्ट में इस तरह के 5.6 फीसदी मामले सामन आए हैं, जो पिछली रिपोर्ट में 5.1 फीसदी ही थे. ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 6.7 फीसदी तक सामने आया है. विशेषज्ञ इसे चिंताजनक बताते हैं.

राजधानी भोपाल में बढे़ बाल विवाह, इंदौर में हुए कम

बाल विवाह के मामलों में कई शहरी क्षेत्रों में भी बढ़ोतरी हुई है, इनमें प्रदेश की राजधानी भोपाल भी शामिल है. भोपाल में ही 18 साल से पहले ही बेटियां ब्याही जा रही हैं. यानी पढ़ने और बढ़ने की उम्र में उनके हाथ पीले किए जा रहे हैं. बाल विवाह की कुप्रथा राजधानी भोपाल में ही नहीं टूट पाई. रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी भोपाल में बाल विवाह के मामलों में 1 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. एनफएचएस 6 की रिपोर्ट में पिछले रिपोर्ट के मामले में 1 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

हालांकि बाल विवाह के मामले में इंदौर में जबरदस्त सुधार हुआ है. इंदौर में बाल विवाह के मामले में 11.1 फीसदी की कमी आई है. एनएफएचएस- 5 की रिपोर्ट में इंदौर में बाल विवाह का प्रतिशत 21.7 था, जो एनएफएचएस 6 में बढ़कर 10.6 फीसदी रह गया है. जबलपुर में भी बाल विवाह के मामले में 1.2 फीसदी का सुधार हुआ है. जबकि ग्वालियर में बाल विवाह के मामले 1.5 फीसदी बढ़ गए हैं. इसी तरह उज्जैन में भी बाल विवाह के मामले में 4.8 फीसदी की कमी आई है.

प्रदेश के 5 जिलों में सबसे ज्यादा कमी आई

प्रदेश में बाल विवाह के मामलों में सबसे ज्यादा कमी सीमावर्ती जिले रतलाम में देखा गया है. रतलाम में बाल विवाह के मामलों में 12.4 फीसदी की कमी देखी गई है. इसी तरह शाजापुर जिले में भी बाल विवाह के मामले कम हुए हैं. यहां कम उम्र में बच्चियों की शादी न किए जाने को लेकर जागरुक हो रहे हैं. इसी तरह उज्जैन, विदिशा में भी बाल विवाह की दर कम हुई है. विदिशा में 3.7 फीसदी सुधार हुआ है. इसी तरह देवास में भी बाल विवाह के आंकडे 1.3 फीसदी गिरे हैं.

NATIONAL FAMILY HEALTH SURVEY
बाल विवाह मामलों में कहां कमी कहां बढ़ोतरी (ETV Bharat Info)

प्रदेश के 4 जिलों में सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति

बाल विवाह के मामले में सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति प्रदेश के राजगढ़, नीमच, सीहोर और मंदसौर जिले में बनी हुई है. परंपरा के नाम पर इन जिलों में बच्चियों को खेलने की उम्र में शादी की जा रही है. क्षेत्र में बच्चियों से दैहिक शोषण के दलदल में धकेले जाने के मामले भी कम नहीं हैं. इन जिलों में बाल विवाह के मामले कम होने के स्थान पर बढ़ रहे हैं. राजगढ़ में 44.2 फीसदी बच्चियों के बाल विवाह के सामने सामने आए हैं.

पिछली रिपोर्ट में यह आंकड़ा 39.5 फीसदी था. इसी तरह मंदसौर में भी बाल विवाह के मामले 5.2 फीसदी बढ़ गए हैं. नीमच में भी 5.2 फीसदी बाल विवाह के मामले बढ़े हैं, जबकि राजधानी भोपाल से सटे सीहोर में भी 3.4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

राजगढ़: बाल विवाह के मामले में राजगढ़ प्रदेश में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है. एनएफएचएस 5 में 39.5 से बढ़कर अब यह 44.4 पर पहुंच गया है.

मंदसौर: मंदसौर में भी स्थिति चिंताजनक है. यहां बाल विवाह की मौजूदा दल 33.4 पहुंच गई है, जो पिछली रिपोर्ट में 26.8 फीसदी थी.

नीमच: नीमच में बाल विवाह के मामले 5.2 फीसदी बढ़ गए हैं. पहली रिपोर्ट में 24.5 फीसदी थे, जो अब बढ़कर 29.7 फीसदी हो गए हैं.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

बच्चों को लेकर काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. अर्चना सहाय कहती हैं कि "राजगढ़ जिले में कम उम्र में विवाह करना परंपरा बनी हुई है. जिसे कई कोशिशों के बाद भी अब तक खत्म नहीं किया जा सका है. हालांकि इसके सामाजिक के अलावा आर्थिक कारण भी हैं. ऐसी ही स्थिति प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में भी है. शहरी क्षेत्रों में भी बच्चियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है.

RAJGARH MANDSAUR CHILD MARRIAGE
कम उम्र में हो रही लड़कियों की शादी (Getty Image)

16 साल के होने पर जब लड़कियों की पढ़ाई-लिखाई बंद हो जाती है, तो परिजन उसकी शादी की कोशिशें शुरू कर देते हैं." सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत दुबे कहते हैं कि "ताजा रिपोर्ट में भी मध्य प्रदेश देश के 5 संवेदनशील राज्यों में है, जहां बाल विवाह के मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं. हालांकि कुछ क्षेत्रों में अच्छा सुधार देखने को मिला है."

TAGGED:

NATIONAL FAMILY HEALTH SURVEY
MP CHILD MARRIAGE HOT SPOT DISTRICT
BHOPAL CHILD MARRIAGES RISE
RAJGARH MANDSAUR CHILD MARRIAGE
MADHYA PRADESH CHILD MARRIAGE CASES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.