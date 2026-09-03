छतरपुर में बारिश का कहर, नहीं मिली एंबुलेंस, उफनता पुल पार करने से पहले ऑटो में डिलेवरी
छतरपुर के साथ ही पन्ना, मैहर और शहडोल में बारिश से नदी-नाले उफान पर. लोग जान हथेली पर रख कर उफनते नाले पार कर रहे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 7:16 PM IST|
Updated : September 3, 2026 at 7:34 PM IST
छतरपुर/पन्ना/शहडोल/मैहर : छतरपुर जिले में पिछले 4 दिन से लगातार भीषण बारिश जारी है. कई जगहों पर तबाही के सीन सामने आ रहे हैं. जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. नदी, नाले उफान पर हैं. इसके बाद भी लोग जान हथेली पर रखकर उफनते नदी-नाले पार कर रहे हैं. बारिश के चलते गर्भवती महिला को लेने के लिए एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी. परिजन उसे ऑटो से लेकर जा रहे थे. उफनता पुल पार कर रहे थे कि इसी दौरान महिला का प्रसव ऑटो में ही हो गया. मामला छतरपुर से से 50 किलोमीटर दूर बड़ामलहरा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बमनी घाट का है.
उफनते पुल को पार नहीं कर सका ऑटो
बड़ामलहरा के पास बारिश के कारण श्यामरी नदी उफान पर है. पुल पर पानी लगातार बढ़ रहा है. आवागमन ठप हो गया है. इसी दौरान बमनीघाट इलाके के सूरजपुराकला गांव की रहने वाली महिला को प्रसव पीड़ा हुई. दर्द लगातार बढ़ रहा था. एम्बुलेंस पुल पर पानी होने के कारण नहीं पहुच पाई तो गांव से एक ऑटो किया. आशा कार्यकर्ता के साथ परिजन बड़ामलहरा हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े. लेकिन पुल पर पानी ज्यादा होने के कारण पार नहीं कर सके. महिला दर्द से तड़प रही थी. इसी दौरान महिला ने ऑटो में बच्चे को जन्म दे दिया. आसपास खड़े लोगों ने परिजनों की मदद की.
उफनते नाले से बाइक पार कराने का ठेका 200 रुपये में
पन्ना जिले में भी लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त है. नदी-नाले उफान पर हैं. प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि यदि नदी नाले उफान पर हों तो पार ना करें. इस दौरान एक हैरान करने वाला मामला देखा गया. दो युवकों ने मोटरसाइकिल सवार को उफानते नाले को पार करने के लिए ₹200 में ठेका लिया. बाइक को जान हथेली पर रखकर पार कराया. ये मामला पन्ना के रानीपुर नाले के पास का है.
बाइक को रस्सी से बांध कर पार कराया
पन्ना जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कृष्णा कल्याणपुर के ग्राम रानीपुर में रानीपुर नाला लगातार दो दिन से हो रही बारिश के कारण अत्यधिक उफान पर चल रहा है. रानीपुर निवासी घनश्याम यादव द्वारा मोटरसाइकिल पार करने के लिए एक युवक से₹200 का ठेका लिया गया. नाला उफान पर था. उसने अपने हाथ में एक रस्सी ली और उसे मोटरसाइकिल में फंसाया. एक अन्य साथी के साथ मोटरसाइकिल लेकर नाला पार कराया.
मैहर में उफनते नाले से निकाला ट्रक फंसा
मैहर के मुकुंदपुर में जलस्तर अचानक बढ़ गया है. यहां आवागमन भी बंद हो गया. तेज रफ्तार से बह रहे पानी के धारा के बाद भी ड्राइवर ने ट्रक उतार दिया. स्थानीय लोगों ने प्रशासन को अवगत कराया. अब आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है. ट्रक भी नाले में फंस गया. मैहर के मुकुंदपुर क्षेत्र में मर्जुआ नदी तेज बहाव के कारण जलभराव की स्थिति है. बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मुकुंदपुर-रीवा रोड पर पुलिस तैनात की गई है. व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर में भी जलभराव हो गया है.
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शहडोल में कच्चा मकान गिरा, बाल-बाल बचा परिवार
शहडोल में भी लगातार बारिश का कहर है. नदी-नाले उफान पर हैं. धनपुरी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 में काली मंदिर के पास उस समय हड़कंप मच गया, जब संतोष बर्मन, उनकी पत्नी साधना बर्मन और बच्ची घर में सो रहे थे, तभी अचानक मकान भरभराकर गिर गया. गनीमत रही सभी सुरक्षित हैं. मकान का ऊपरी हिस्सा अलमारी और लकड़ी वाले हिस्से में फंसा. जिस कारण सभी की जान बच गई. परिजनों को मामूली चोटें आई हैं. संतोष बर्मन ने बताया "मकान गिरने से गृहस्थी पूरी तरह से तहस-नहस हो गई है." वहीं, बाणसागर डैम भी भर चुका है. कई गेट खोल दिए गए हैं.