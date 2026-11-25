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जनगणना 2027 को लेकर चीफ सेक्रेटरी की सख्ती, कलेक्टरों से बोले-मैसेज देने शुरुआत से करें कार्रवाई

जनगणना 2027 के दूसरे चरण की तैयारी ( ETV Bharat GFX )

भोपाल: जनगणना 2027 के दूसरे चरण की तैयारियां मध्य प्रदेश में शुरू हो गई हैं. दूसरे चरण की शुरूआत 10 जनवरी से होने जा रही है. इसकी तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर और संभागीय कमिश्नर को सख्त निर्देश दिए हैं.

मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने कहा, "कलेक्टर, कमिश्नर इसको लेकर पूरी गंभीरता से काम करें और माइनर डिटेल को लेकर अच्छे से प्लानिंग कर लें. समय सीमा में यह काम हो और इसमें गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए. कलेक्टर अपनी डायरी में जनगणना की तारीख को अभी से नोट कर लें. जनगणना के काम में लगे निचले स्टाफ तक को यह खबर होनी चाहिए कि आप कड़ी निगरानी कर रहे हैं. यदि किसी पर कार्रवाई करने की जरूरत हो तो शुरूआत में ही कर दें, ताकि नीचे तक मैसेज चला जाए."