जनगणना 2027 को लेकर चीफ सेक्रेटरी की सख्ती, कलेक्टरों से बोले-मैसेज देने शुरुआत से करें कार्रवाई
मध्य प्रदेश में जनगणना-2027 के दूसरे चरण की तैयारियां शुरू, राज्य स्तरीय कांफ्रेंस में मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने दिए निर्देश. ब्रिजेन्द्र तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 6:53 PM IST
भोपाल: जनगणना 2027 के दूसरे चरण की तैयारियां मध्य प्रदेश में शुरू हो गई हैं. दूसरे चरण की शुरूआत 10 जनवरी से होने जा रही है. इसकी तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर और संभागीय कमिश्नर को सख्त निर्देश दिए हैं.
मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने कहा, "कलेक्टर, कमिश्नर इसको लेकर पूरी गंभीरता से काम करें और माइनर डिटेल को लेकर अच्छे से प्लानिंग कर लें. समय सीमा में यह काम हो और इसमें गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए. कलेक्टर अपनी डायरी में जनगणना की तारीख को अभी से नोट कर लें. जनगणना के काम में लगे निचले स्टाफ तक को यह खबर होनी चाहिए कि आप कड़ी निगरानी कर रहे हैं. यदि किसी पर कार्रवाई करने की जरूरत हो तो शुरूआत में ही कर दें, ताकि नीचे तक मैसेज चला जाए."
जनगणना 2027 के दूसरे चरण की तैयारी, मुख्य सचिव के निर्देश
भोपाल के आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में जनगणना 2027 के दूसरे चरण की तैयारियों को लेकर राज्य स्तरीय कांफ्रेंस की गई.
इसको संबोधित करते हुए मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने कहा, "मध्य प्रदेश में जनगणना के दूसरे दौर की तैयारियां शुरू हो गई हैं. जनगणना कितनी महत्वपूर्ण है, इसे इस बात ही समझा जा सकता है कि इसके लिए मुझे दिल्ली में 2 बैठकों में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री के साथ जाना था, लेकिन मैंने प्राथमिकता जनगणना के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को दी. जनगणना ज्यादा महत्वपूर्ण काम है, हम थोड़ी भी ढील नहीं दे सकते."
'डाटा पूरी तरह से सही हो'
मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने कहा, "135 करोड़ लोगों के लिए प्लानिंग करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता है. कुछ समय बाद जब आप मिडिल और टॉप मैनेजमेंट में पहुंचेंगे तब अनुभव होगा कि हर योजना की शुरूआत ही जनगणना के तथ्यों के आधार पर ही शुरू होती है. इसलिए बहुत जरूरी है कि डाटा पूरी तरह से सही हो और यह तभी होगा जब आप इसको पूरी गंभीरता के साथ लेंगे."
'जनगणना में नहीं मिलता क्रेडिट'
मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने कहा, "जनगणना ऐसा काम नहीं होता, जिसमें आपको क्रेडिट मिले. यह बिना क्रेडिट वाला काम है, लेकिन इसकी गंभीरता बहुत है. संभागायुक्त इस काम की निगरानी करेंगे. जनगणना के लिए आपका पहला काम फील्ड ट्रेनर्स का प्रशिक्षण कराने का है. कलेक्टर फील्ड ट्रेनिंग का काम खुद देखें और वहां मौजूद रहें. यह काम कलेक्टर टूआईसी पर न छोड़ें. कलेक्टर मौजूद रहेंगे तो बाकी सभी को इसकी गंभीरता समझ आएगी."
'एआई के दौर में डाटा महत्वपूर्ण'
मुख्य सचिव ने कहा, "मैं भी जब फील्ड पर था तो हमें भी यही लगता था कि इसमें देश-प्रदेश की जनसंख्या, साक्षरता दर, अनुसूचित जाति को लेकर ही जानकारी मिलती है, लेकिन जब इसकी गहराई में गया तो इसकी गंभीरता समझ आई. एआई के दौर में यह डाटा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है.
उदाहरण के तौर पर देखें तो वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी कितनी है. जितने भी देश ने तरक्की की है, वहां कामों में महिलाओं की भागीदारी 50 फीसदी तक पहुंच गई है. हम अभी इससे काफी पीछे हैं. इन डाटा को एआई की मदद से एनालिसिस कर कई महत्वपूर्ण नीतियां बना सकते हैं. हमारे लिए प्रति व्यक्ति आय सबसे महत्वपूर्ण है, जब यह बढ़ती है तो सोशल इंडीकेटर्स बदल जाते हैं."
जनगणना में पूछे जाएंगे 40 सवाल
भारत सरकार के जनगणना उप निदेशक विश्वजीत दास ने बताया, "पिछली बार की जनगणना में सिर्फ 29 सवाल ही पूछे गए थे, जबकि इस बार 40 सवाल पूछे जाएंगे. दूसरे चरण में जाति को लेकर सवाल भी पूछे जाएंगे. हालांकि इसमें सिर्फ एससी और एसटी और अन्य का ही विकल्प होगा.
इसके अलावा धर्म, निशक्तता, साक्षरता और डिजिटल साक्षरता की स्थिति, जन्म स्थान, वैवाहिक स्थिति, विवाह के समय आयु सीमा, स्थान परिवर्तन का कारण, बैंक खातों की कुल संख्या के अलावा कोविड 19 टीकाकरण के स्थान को लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे. जनगणना के शुरूआत के 10 दिन व्यक्ति ऑनलाइन खुद ही इस जानकारी को ऑनलाइन भर सकेगा."