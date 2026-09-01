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ग्वालियर से भोपाल का सफर होगा और आसान, RGPV से हटाया राजीव गांधी का नाम, 3 भागों में बांटा

मध्य प्रदेश कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर ( ETV Bharat )

प्रदेश की एक मात्र तकनीकी यूनिवर्सिटी राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय को क्षेत्रफल के हिसाब से 3 भागों में बांट दिया गया है. कैबिनेट में हुए निर्णय के संबंध में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने बताया, "आरजीपीवी में अभी 585 संस्थाएं संबद्ध हैं. इसके अलावा 3 लाख 83 हजार स्टूडेंट्स इसमें पढ़ रहे हैं. प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आरजीपीवी के स्थान पर 3 प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को स्वीकृति दी गई है. इसको अब प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा. तीनों कॉलेजों में नए पदों के सृजन की भी मंजूरी दी गई है.

राज्य सरकार ने प्रदेश के इकलौते प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को तीन भागों में बांटते हुए इससे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम भी हटा दिया है. अब भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को अब मध्यभारत प्रौद्योगिक और कौशल विश्वविद्यालय कर दिया गया है.

भोपाल: ग्वालियर से भोपाल सड़क मार्ग से आने वाले यात्रियों के लिए अब सफर और भी आसान होने जा रहा है. राज्य सरकार बीना-खिमलासा-मालथौन मार्ग को अब 2 लेन से बढ़ाकर 4 लेन करने जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 2776 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है. इस मार्ग के चौड़ीकरण से भोपाल तक का सफर और आसान होगा.

मध्य भारत प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय,भोपाल - इसमें भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के सभी जिलों में संचालित तकनीकी कॉलेज आएंगे.

मालवा प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय,उज्जैन - इसमें उज्जैन और इंदौर संभाग के जिले आएंगे.

महाकौशल प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय,जबलपुर - इसमें जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग के सभी जिले आएंगे.इन तीनों कॉलेजों में नए पदों के सृजन की भी मंजूरी दी गई है.

झांसी से भोपाल का सफर होगा और आसान

राज्य सरकार ने मेहलुआ-बीना-खिमलासा मालथौन मार्ग को भी 4 लेन किए जाने का निर्णय किया गया है. बीना रिफाइनरी की वजह से इस मार्ग पर लगातार बड़े वाहन का आवागमन होता है. पिछले सालों में इस रूट पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ा है. इस मार्ग पर पहले पैसेंजर का यूनिट 14 हजार से ज्यादा हो गया है, जबकि 10 हजार यूनिट पर ही फोर लेन का प्रावधान है. इसको देखते हुए अब इसे 4 लेन के रूप में 2776 करोड़ की लागत से निर्माण होगा.

जबलपुर से इंदौर की दूरी 21 किमी होगी कम

जबलपुर नर्मदपुरम से इंदौर जाने वाले रास्ते की दूरी 21 किलोमीटर और कम होने जा रही है. राज्य सरकार ने भोपाल के पश्चिमी बायपास के लिए बढ़ी हुई लागत को स्वीकृति दे दी है. अब इसकी लागत बढ़कर 3225 करोड़ हो गई है, जो पहले 2981 करोड़ थी.

मंत्री राकेश सिंह ने बताया, "पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन पहले स्वीकार हुआ था लेकिन मुआवजे का गुणांक 2 से बढ़कर 4 गुना होने की वजह से भूमि अधिग्रहण की राशि में बढ़ोत्तरी हो गई है. इसके अलावा रातापानी टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद अब यहां कई नए अंडरपास बनाए जाएंगे. पहले इसकी लंबाई 40 किलोमीटर थी, जो घटकर 35.61 किलोमीटर हो गई है. अब जबलपुर से चलकर इंदौर जाने वाले यात्रियों के 21 किलोमीटर कम यात्रा करनी होगी.

कैबिनेट में यह निर्णय भी लिए गए