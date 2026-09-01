ग्वालियर से भोपाल का सफर होगा और आसान, RGPV से हटाया राजीव गांधी का नाम, 3 भागों में बांटा
मध्य प्रदेश कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर. जबलपुर से इंदौर की दूरी होगी 21 किमी कम. ब्रिजेन्द्र पटैरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 1, 2026 at 4:26 PM IST
भोपाल: ग्वालियर से भोपाल सड़क मार्ग से आने वाले यात्रियों के लिए अब सफर और भी आसान होने जा रहा है. राज्य सरकार बीना-खिमलासा-मालथौन मार्ग को अब 2 लेन से बढ़ाकर 4 लेन करने जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 2776 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है. इस मार्ग के चौड़ीकरण से भोपाल तक का सफर और आसान होगा.
राज्य सरकार ने प्रदेश के इकलौते प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को तीन भागों में बांटते हुए इससे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम भी हटा दिया है. अब भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को अब मध्यभारत प्रौद्योगिक और कौशल विश्वविद्यालय कर दिया गया है.
विश्वविद्यालय को तीन भागों में बांटा
प्रदेश की एक मात्र तकनीकी यूनिवर्सिटी राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय को क्षेत्रफल के हिसाब से 3 भागों में बांट दिया गया है. कैबिनेट में हुए निर्णय के संबंध में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने बताया, "आरजीपीवी में अभी 585 संस्थाएं संबद्ध हैं. इसके अलावा 3 लाख 83 हजार स्टूडेंट्स इसमें पढ़ रहे हैं. प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आरजीपीवी के स्थान पर 3 प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को स्वीकृति दी गई है. इसको अब प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा. तीनों कॉलेजों में नए पदों के सृजन की भी मंजूरी दी गई है.
मध्य भारत प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय,भोपाल - इसमें भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के सभी जिलों में संचालित तकनीकी कॉलेज आएंगे.
मालवा प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय,उज्जैन - इसमें उज्जैन और इंदौर संभाग के जिले आएंगे.
महाकौशल प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय,जबलपुर - इसमें जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग के सभी जिले आएंगे.इन तीनों कॉलेजों में नए पदों के सृजन की भी मंजूरी दी गई है.
झांसी से भोपाल का सफर होगा और आसान
राज्य सरकार ने मेहलुआ-बीना-खिमलासा मालथौन मार्ग को भी 4 लेन किए जाने का निर्णय किया गया है. बीना रिफाइनरी की वजह से इस मार्ग पर लगातार बड़े वाहन का आवागमन होता है. पिछले सालों में इस रूट पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ा है. इस मार्ग पर पहले पैसेंजर का यूनिट 14 हजार से ज्यादा हो गया है, जबकि 10 हजार यूनिट पर ही फोर लेन का प्रावधान है. इसको देखते हुए अब इसे 4 लेन के रूप में 2776 करोड़ की लागत से निर्माण होगा.
जबलपुर से इंदौर की दूरी 21 किमी होगी कम
जबलपुर नर्मदपुरम से इंदौर जाने वाले रास्ते की दूरी 21 किलोमीटर और कम होने जा रही है. राज्य सरकार ने भोपाल के पश्चिमी बायपास के लिए बढ़ी हुई लागत को स्वीकृति दे दी है. अब इसकी लागत बढ़कर 3225 करोड़ हो गई है, जो पहले 2981 करोड़ थी.
मंत्री राकेश सिंह ने बताया, "पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन पहले स्वीकार हुआ था लेकिन मुआवजे का गुणांक 2 से बढ़कर 4 गुना होने की वजह से भूमि अधिग्रहण की राशि में बढ़ोत्तरी हो गई है. इसके अलावा रातापानी टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद अब यहां कई नए अंडरपास बनाए जाएंगे. पहले इसकी लंबाई 40 किलोमीटर थी, जो घटकर 35.61 किलोमीटर हो गई है. अब जबलपुर से चलकर इंदौर जाने वाले यात्रियों के 21 किलोमीटर कम यात्रा करनी होगी.
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कैबिनेट में यह निर्णय भी लिए गए
- प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के लिए 2973 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है. इसमें मिल्क प्रोडक्ट के प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने के लिए 1547 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है.
- इसके अलावा राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गई वीवीरामजी योजना के लिए 29619 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में इस योजना में राज्य का अंश 10574 करोड़ रुपए होगा. इसमें सभी जिले में एक लोकपाल की भी नियुक्ति होने जा रही है.
- लोक स्वास्थय और चिकित्सा शिक्षा विभाग में विभागीय संपत्तियों के संधारण के लिए 915 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. इसी तरह मशीनों की देखरेख और मेंटनेंस के लिए 488 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है.
- आयुष विभाग के तहत नए जिलों निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर में जिला आयुष अधिकारी के कार्यालय के लिए 20 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है.