मध्य प्रदेश के बस ट्रांसपोटर्स की हड़ताल वापस, सरकार ने अधिसूचना को किया होल्ड

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि "प्रदेश के हर ग्रामीण अंचल तक यात्रियों को सुगम आवागमन की सुविधा मिले, इसलिए हम हर जरूरी कदम उठा रहे हैं. इस लक्ष्य के लिए हम कटिबद्ध हैं. सबके हितों की रक्षा हो और लोक परिवहन सेवा भी निर्बाध रूप से चलती रहे, यही हमारा ध्येय है." मुख्यमंत्री ने कहा कि हम यात्रियों को विशेषकर ग्रामीण अंचल के लोगों को सुगम परिवहन की सेवा देना चाहते हैं, पर इस उद्देश्य की पूर्ति में किसी का नुकसान भी नहीं होने दिया जाएगा.

भोपाल: शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिलने पहुंचे मध्य प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी. मुख्यमंत्री से मुलाकात एवं विस्तृत चर्चा के बाद एसोसिएशन ने हड़ताल वापस ले ली है. अब होली में आवागमन की प्रदेश वासियों को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी.

बस ऑपरेटर्स की सभी शंकाओं का निकाला जायेगा हल

मुख्यमंत्री डॉ. यादव शनिवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में मध्य प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों (बस ट्रांसपोटर्स) से चर्चा कर रहे थे. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बस ऑपरेटर्स की सभी शंकाओं और कठिनाई का मिल-बैठकर हल निकाला जाएगा. उन्होंने कहा कि ऑनर्स के पदाधिकारी, परिवहन मंत्री से मिलकर अपनी सभी शंकाओं, कठिनाईयों और समस्याओं का समाधान कराएंगे. इसके लिए वे परिवहन मंत्री को भी निर्देशित कर रहे हैं. दोनों पक्षों की चर्चा और समाधान के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शासन द्वारा जारी की गई एक सूचना एवं एक अधिसूचना को होल्ड करने के निर्देश दिए.

बस ट्रांसपोटर्स ने 2 मार्च की प्रस्तावित हड़ताल वापस ली (ETV Bharat)

सीएम ने दिया सूचना और अधिसूचना को होल्ड करने का निर्देश

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से सकारात्मक बातचीत, अपनी मांगों के संबंध में विस्तृत चर्चा एवं उपर्युक्त सूचना और अधिसूचना को होल्ड करने का आश्वासन मिलने के बाद मध्य प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन (बस ट्रांसपोटर्स) के पदाधिकारियों ने आगामी 2 मार्च 2026 से प्रारंभ होने वाली बस हड़ताल वापस ले लेने की घोषणा की है. एसोसिएशन ने विषय का संतोषजनक समाधान निकालने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव का हृदय से आभार भी जताया. बैठक में सचिव परिवहन श्री मनीष सिंह, बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी एवं प्रदेश के दस संभागों से आए बस ऑनर्स उपस्थित थे.