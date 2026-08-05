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मध्य प्रदेश में बसों का सफर महंगा, 75% तक किराए में बढ़ोत्तरी, सबसे सस्ता टिकट 10 रुपये का

मध्य प्रदेश में 2 रुपये प्रति KM हुआ बस का सफर, डीलक्स, स्लीपर और लग्जरी बसों पर नाइट चार्ज प्रतिबंधित. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.

MADHYA PRADESH BUS FARES HIKED
मध्य प्रदेश में महंगा हुआ बसों का सफर, (Source: IANS)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 7:33 PM IST

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Updated : August 5, 2026 at 7:46 PM IST

2 Min Read
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इंदौर: दुनिया भर में क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी से बढ़ोत्तरी देखी जा रही है, जिसके असर से भारत भी अछूता नहीं है. ऐसे में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते मध्य प्रदेश में बसों के किराए में 25 से 75 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी गई है. राज्य शासन के परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में अब प्रति किलोमीटर न्यूनतम किराया 2 रुपये होगा. जबकि कम से कम राशि का टिकट 10 रुपये का होगा.

अब न्यूनतम किराये का टिकट 10 रुपये का होगा

राज्य परिवहन द्वारा जारी राजपत्र के अनुसार अब सामान्य बसों का मूल किराया 2 रुपये प्रति किलोमीटर होगा, जिसमें न्यूनतम किराये का टिकट 10 रुपये तय किया गया है. इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में किराए की वृद्धि की गई है. निर्धारित किराए के अलावा परिवहन विभाग ने किसी भी प्रकार के नाइट चार्ज की वसूली को भी प्रतिबंधित किया है.

Madhya Pradesh Bus fares hiked by 25 to 75 percent
मध्य प्रदेश में महंगा हुआ बसों का सफर (ETV Bharat)

डीलक्स, स्लीपर और लग्जरी बसों पर नाइट चार्ज की वसूली प्रतिबंधित

राजपत्र में उल्लेख किया गया है कि डीलक्स, स्लीपर और लग्जरी बसों पर कोई अतिरिक्त नाइट चार्ज नहीं लगेगा. इसके अलावा एक्सप्रेस बस सेवाओं के लिए भी यात्रियों से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं वसूला जाएगा. इधर, किराए वृद्धि को लेकर बस ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद शर्मा के मुताबिक "पहले जब किराया बढ़ा था तब डीजल के रेट 79 रूपये लीटर था, लेकिन अब किराया 98 हो चुका है. इसलिए किराया बढ़ाना मजबूरी है." उन्होंने बताया 25 से 75 प्रतिशत तक किराया बढ़ाया गया है.

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किराये में अधिकतम बढ़ोत्तरी

  1. रात्रि बस सेवा: सामान्य किराये से 10% अधिक
  2. डीलक्स बस: (नॉन ए.सी.): 25% अधिक
  3. स्लीपर बस: 40% अधिक
  4. डीलक्स बस: (ए.सी.): 50% अधिक
  5. सुपर लग्जरी कोच (ए.सी.): 75% अधिक
Last Updated : August 5, 2026 at 7:46 PM IST

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BUS FARE HIKED BY 25 TO 75 PERCENT
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MADHYA PRADESH BUS FARES HIKED

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