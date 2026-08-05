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मध्य प्रदेश में बसों का सफर महंगा, 75% तक किराए में बढ़ोत्तरी, सबसे सस्ता टिकट 10 रुपये का

मध्य प्रदेश में महंगा हुआ बसों का सफर, ( Source: IANS )