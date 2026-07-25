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मध्य प्रदेश में ट्रेने लेट तो बंपर बढ़ा बसों का किराया, महाराष्ट्र और गुजरात जाने के लिए नई दरें लागू

वहीं दूसरी तरफ, मुंबई और गुजरात के विभिन्न इलाकों में जारी बारिश के चलते इंदौर और रतलाम मंडल की 50 से ज्यादा ट्रेन रद्द करनी पड़ी. जिससे चलके ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री बस में सफर करने को मजबूर हैं. इसी का फायदा उठाते हुए इंदौर से गुजरात की ओर जाने वाली बसों का कराया प्राइवेट ऑपरेटरों ने बढ़ा दिया है. इंदौर में तीन इमली बस स्टैंड के अलावा सरवटे और गंगवाल बसस्टैंड से जितनी भी बसें झाबुआ अलीराजपुर और धार होते हुए गुजरात जा रही हैं. उनमें किराया 25 से 30% तक बढ़ा दिया गया है.

इंदौर/रतलाम: मध्य प्रदेश में यात्रा करने वालों यात्री इन दिनों महंगाई की दोहरी मार झेल रहे हैं. एक तरफ प्रदेश में बस किराया बढ़ाने की मांग लगातार जोर पकड़ता जा रहा है. सरकार की तरफ से आश्वसन के बावजूद किराया में बढ़ोतरी नहीं होने से नाराज मध्य प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन ने 26 जुलाई (रविवार) को बैठक बुलाई है. जिसमें किराया बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है.

लोकल ऑपरेटरों पर लगे आरोप

सामान्य बसों के अलवा वीडियो कोच और अन्य बसों का किराया भी ज्यादा वसूला जा रहा है. मध्य प्रदेश प्राइम रूट बस ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद शर्मा ने कहा, "संगठन ने अधिकृत रूप से किराया नहीं बढ़ाया है. गुजरात और मुंबई रोड पर बस चलाने वाले कई लोकल ऑपरेटरों ने किराया बढ़ा दिया है. किराया में वृद्धि बारिश और रेल रूट प्रभावित होने के कारण हुई है."

वीडियो कोच और एयर कंडीशन में दोगुना हुआ रेट

उन्होंने आगे बताया, "ऑनलाइन बुकिंग में पहले जितनी राशि ही दिखा रही है, लेकिन डायरेक्ट खरीदने और प्रत्यक्ष रूप से टिकट खरीदी पर 25 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है. यह वृद्धि शुक्रवार से ही हुई है. इंदौर से गुजरात जाने पर जो किराया पहले 700 से 900 रुपये होता था. वह अब 1200 तक पहुंच चुका है. जबकि वीडियो कोच और एयर कंडीशन बसों में 800 से 1100 और 11 सौ 50 वाला किराया 20 सौ 20 रुपए तक बढ़ चुका है."

यात्री की सरकार से अपील

यात्री विक्रम त्रिपाठी ने बताया, "अनधिकृत तौर पर बस ऑपरेटर मनमाना किराए ले रहे हैं. जिसकी निगरानी की जाना चाहिए. अधिकृत तौर पर तो बस ऑपरेटर अधिक किराए लेने की बात नहीं स्वीकार रहे हैं, लेकिन यात्रियों को पूर्व की तुलना में अतिरिक्त किराया देना पड़ रहा है."

इस रूट में कई ट्रेनें निरस्त

रेलवे जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार, रतलाम मंडल से गुजरने वाली 20 से 25 यात्री ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है. वहीं इंदौर से चलने वाली इंदौर-मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस, इंदौर से चलने वाली इंदौर-मुंबई सेंट्रल अवंतिका एक्सप्रेस और इंदौर-मुंबई के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन को निरस्त किया गया है. भारी बारिश के कारण कई ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर सुरक्षा की दृष्टि से कई घंटे रोका गया.

25 से 27 जुलाई तक नहीं चलेगी इंदौर दौंड एक्सप्रेस. (ETV Bharat)

यह ट्रेन 25 जुलाई से 27 जुलाई तक निरस्त

वहीं दूसरी तरफ, मुंबई रेल मंडल में हुई भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड की वजह से मुंबई पुणे और मार्ग अब भी प्रभावित है. जिसकी वजह से रतलाम रेल मंडल से गुजरने वाली यात्री गाड़ियां विलंब से चल रही है. वहीं इंदौर और पुणे के मध्य प्रतिदिन चलने वाली इंदौर दौंड एक्सप्रेस को 25 जुलाई से 27 जुलाई तक निरस्त किया गया है.

गौरतलब है कि भारी बारिश की वजह से 15 से अधिक यात्री गाड़ियों को निरस्त करना पड़ा था. वहीं, दो दर्जन गाड़ियों को मार्ग परिवर्तित अथवा शॉर्ट टर्मिनेट करना पड़ा था. वहीं, मुंबई और पुणे के बीच रेलवे ट्रैक के समीप लैंडस्लाइड होने की वजह से रतलाम रेल मंडल से गुजरने वाली इंदौर दौंड और दौंड इंदौर ट्रेनों को 25 से 28 जुलाई तक निरस्त किया गया है. वहीं, दौंड से ग्वालियर की तरफ चलने वाली ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है.