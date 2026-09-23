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मध्य प्रदेश बीजेपी में बड़ा फेरबदल, विप्लब कुमार देब होंगे प्रभारी, रेखा वर्मा को सहप्रभारी की जिम्मेदारी

मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता दूसरे राज्यों में संभालेंगे कमान. अगले साल 5 राज्यों में चुनाव के चलते बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.

BIPLAB KUMAR DEB MP BJP INCHARGE
विप्लब कुमार देब होंगे मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रभारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 4:38 PM IST

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Updated : September 23, 2026 at 5:14 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: बीजेपी में संगठन स्तर पर बड़ा फेरबदल हुआ है. अगले साल 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये फेरबदल महत्वपूर्ण माना जा रहा है. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्य जहां पर 2028 में चुनाव संभावित हैं, वहां भी प्रभारी बदले गए हैं. मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रभारी विप्लब कुमार देब होंगे जबकि सहप्रभारी की जिम्मेदारी रेखा वर्मा को सौंपी गई है. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रभारी और सहप्रभारियों की सूची में मध्य प्रदेश का दबदबा दिखाई दे रहा है.

मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता दूसरे राज्यों में संभालेंगे कमान

मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले लाल सिंह आर्य, अरविंद भदौरिया, अरविंद मैनन और कविता पाटीदार को आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और राजस्थान में पार्टी ने जवाबदारी सौंपी है. इधर मध्य प्रदेश से बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया सह समन्वयक की भूमिका में गए आशीष अग्रवाल को राष्ट्रीय मीडिया विभाग का संयोजक बनाया गया है. इधर मध्य प्रदेश में खाली पड़े बीजेपी मीडिया विभाग के प्रमुख की जवाबदारी बृजमोहन लोया को दी गई है.

MADHYA PRADESH BJP RESHUFFLE
मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता दूसरे राज्यों में संभालेंगे कमान (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश बीजेपी में चुनाव से ढाई साल पहले बड़ा बदलाव

मध्य प्रदेश में 2028 के आखिरी में चुनाव होने हैं. उसके पहले चुनावी तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी ने अभी से संगठन में बदलाव किया है. मध्य प्रदेश के नए प्रभारी विप्लब कुमार देब को बनाया गया है. जबकि सह प्रभारी रेखा वर्मा हैं. विप्लब कुमार देव 2018 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं. इसके अलावा त्रिपुरा पश्चिम लोकसभा सीट से सांसद भी रहे. इसके पहले वे राज्यसभा सांसद भी रहे. हाल ही में उन्हें बीजेपी में राष्ट्रीय महामंत्री की जवाबदारी सौंपी गई. सह प्रभारी रेखा वर्मा लगातार 10 साल तक सांसद रहीं. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ वे उत्तराखंड की सह प्रभारी हैं.

मध्य प्रदेश के नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी

मध्य प्रदेश के नेताओं को देश के अलग-अलग राज्यों का दायित्व सौंपा गया है. बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया है. इसी तरह से पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया आंध्र प्रदेश के प्रभारी होंगे. वहीं कविता पाटीदार को राजस्थान का सहप्रभारी बनाया गया है. मध्य प्रदेश में संगठन महामंत्री रहे अरविंद मेनन उत्तराखंड के सहप्रभारी बनाए गए हैं. वहीं मध्य प्रदेश के कोटे से राज्यसभा में पहुंचे तरुण चुघ को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है.

आशीष अग्रवाल अब मीडिया के राष्ट्रीय संयोजक

मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले आशीष अग्रवाल को बीजेपी में राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक बनाए जाने के महीने भर के भीतर ही प्रमोट करके बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया विभाग में संयोजक की जवाबदारी दी गई है. मध्य प्रदेश में करीब एक महीने से खाली पड़े प्रदेश मीडिया प्रभारी के पद पर बृजमोहन लोया की नियुक्ति की गई है.

Last Updated : September 23, 2026 at 5:14 PM IST

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