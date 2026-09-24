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राजस्थान, तेलंगाना के बाद मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी, चंद्रशेखर तिवारी होंगे बीजेपी के नए संगठन महामंत्री

मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन महामंत्री के पद पर चंद्रशेखर तिवारी की नियुक्ति. बीते 9 महीनों से खाली पड़ा था पद. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.

CHANDRASHEKHAR TIWARI
चंद्रशेखर तिवारी होंगे मध्य प्रदेश बीजेपी के नए संगठन महामंत्री (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 6:09 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश बीजेपी को आखिरकार संगठन महामंत्री मिल ही गया. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विभाग प्रमुख के रुप में काम कर चुके चंद्रशेखर तिवारी मध्य प्रदेश के नए संगठन महामंत्री होंगे. राजस्थान के बाद तेलंगाना में प्रदेश संगठन महामंत्री की जवाबदारी संभालने के बाद अब चंद्रशेखर तिवारी चुनाव के ठीक 2 साल पहले मध्य प्रदेश बीजेपी के संगठन के महामंत्री के रूप में कमान अपने हाथ में लेंगे.

कान खुले रखने वाले रणनीतिकार हैं चंद्रशेखर

बीजेपी के नए संगठन महामंत्री के तौर पर आए चंद्रशेखर तिवारी की गिनती संघ के उन प्रचारकों में होती है, जो सुनते ज्यादा और बोलते कम हैं. लो प्रोफाईल रहकर काम करने वाले चंद्रशेखर तिवारी ने राजस्थान से लेकर तेलंगाना तक बूथ से पार्टी की मजबूत पकड़ बनानी शुरू की थी. वे करीब 6 वर्ष लगातार राजस्थान में संगठन के महामंत्री रहे. इसके बाद उन्होंने तेलंगाना की जवाबदारी संभाली जो काफी चुनौती पूर्ण थी. बीजेपी शासित राज्य होने के बावजूद मध्य प्रदेश में चुनौतियां कम नहीं हैं.

राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भटनागर कहते हैं, "सत्ता के साथ पार्टी में संक्रमण भी आते हैं. पिछले कुछ सालों में बीजेपी में अनुशासन का जो डंडा कुछ कमजोर हुआ है, उसे पटरी पर लाना बड़ी चुनौती होगी. दूसरा सत्ता आने के बाद कार्यकर्ता कंफर्ट जोन में जो चला जाता है उसे चुनाव के लिए तैयार भी करना है."

राजस्थान, तेलंगाना के बाद मध्यप्रदेश में जिम्मेदारी

मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री की जवाबदारी पहले की तरह से शिवप्रकाश ही संभालेंगे. लेकिन लंबे अंतराल के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने 24 नए संगठन महामंत्रियों की नियुक्ति की है. जिनमें मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री के तौर पर मूल रुप से उत्तर प्रदेश के बांदा के रहने वाले चंद्रशेखर तिवारी को ये दायित्व दिया गया है.

यूपी के बांदा के रहने वाले चंद्रशेखर तिवारी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में विभाग प्रचारक के रूप में काम कर चुके हैं. इसके बाद उन्हें काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री की जिम्मेदारी मिली. 2014 के काशी के लोकसभा चुनाव में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी. फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठन का कामकाज देखा. इसके बाद 2017 में वे राजस्थान में भाजपा के संगठन महामंत्री बनाए गए. 6 साल तक लगातार सेवाएं देने के बाद उन्हें तेलंगाना का संगठन महामंत्री बनाया गया था.

बीते 9 महीने से खाली पड़ा था संगठन महामंत्री का पद

मध्य प्रदेश बीजेपी में संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा की संघ में वापिसी के बाद से ये पद खाली पड़ा हुआ है. हितानंद को आरएसएस के मध्य क्षेत्र का सह बौध्दिक प्रमुख बनाया गया था. 2020 में संघ से बीजेपी में आए हितानंद मार्च 2022 में सुहास भगत के जाने के बाद प्रदेश संगठन महामंत्री बने थे.

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