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रोड शो, Gen Z टॉक, मुख्यमंत्री मोहन यादव का आदिवासियों के लिए मध्य प्रदेश में गेमचेंजर प्लान

जनजातीय समाज को टारगेट करते पूरे हफ्ते का इवेंट प्लान तैयार ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश में 2021 में ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती को गौरव दिवस की तरह मनाने का अधिकारिक ऐलान किया था. अब 5 साल बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन और सरकार ने जनजातीय समाज को टारगेट करते पूरे हफ्ते का इवेंट प्लान किया है. 7 दिन के इस आयोजन में आदिवासी इलाकों में रोड शो भी होंगे.

जनजातीय हॉस्टल में छात्रों से कनेक्ट के लिए युवा संवाद भी होगा. इस दौरान चौराहे, बगीचों, सर्कल और सड़कों के नामकरण जनजातीय नायकों के नाम पर होंगे. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भोपाल बीजेपी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार खंडवा, धार और जबलपुर इन 3 स्थानों पर 14 नवम्बर से 16 नवम्बर तक जनजातीय समाज से जुड़े आयोजन करेगी. जनजातीय समाज से जुड़े गांवों को सिंचित करने वाली ढाई हजार करोड़ की परियोजना की भी शुरुआत की जाएगी.