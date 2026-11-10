रोड शो, Gen Z टॉक, मुख्यमंत्री मोहन यादव का आदिवासियों के लिए मध्य प्रदेश में गेमचेंजर प्लान
मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन और सरकार ने जनजातीय समाज को टारगेट करते पूरे हफ्ते का इवेंट प्लान किया तैयार. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 6:10 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में 2021 में ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती को गौरव दिवस की तरह मनाने का अधिकारिक ऐलान किया था. अब 5 साल बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन और सरकार ने जनजातीय समाज को टारगेट करते पूरे हफ्ते का इवेंट प्लान किया है. 7 दिन के इस आयोजन में आदिवासी इलाकों में रोड शो भी होंगे.
जनजातीय हॉस्टल में छात्रों से कनेक्ट के लिए युवा संवाद भी होगा. इस दौरान चौराहे, बगीचों, सर्कल और सड़कों के नामकरण जनजातीय नायकों के नाम पर होंगे. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भोपाल बीजेपी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार खंडवा, धार और जबलपुर इन 3 स्थानों पर 14 नवम्बर से 16 नवम्बर तक जनजातीय समाज से जुड़े आयोजन करेगी. जनजातीय समाज से जुड़े गांवों को सिंचित करने वाली ढाई हजार करोड़ की परियोजना की भी शुरुआत की जाएगी.
14 नवंबर से 16 नवंबर तक इवेंट, आदिवासी गांवों को ये सौगात
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पत्रकार वार्ता में कहा, "ये समय है कि आदिवासी नायकों के काम को फिर से प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है. रानी दुर्गावती से लेकर टंट्या मामा, शंकर शाह, रघुनाथ शाह के बलियान को हमने इनके नाम के साथ कार्यों की स्मृति बनाने रखने का भरपूर प्रयास किया है."
मुख्यमंत्री ने बताया, "14 नवम्बर से लेकर 16 नवम्बर तक 3 दिन के जनजातीय समाज के नायकों को याद करने की शुरुआत रानी दुर्गावती की राजधानी जबलपुर से होगी. जबलपुर गोंडवाना रानजीति का बड़ा केन्द्र रहा. उसके बाद 15 नवम्बर को बिरसा मुंडा की जयंती का आयोजन धार में होगा. धार, झाबुआ के 300 से ज्यादा जनजातीय गावों को सिंचित करने वाली ढाई हजार करोड़ की सिंचाई परियोजना की शुरुआत होगी." इस दौरान मुख्यमंत्री के इन जनजातीय इलाकों में रोड शो भी होंगे. तीसरा आयोजन 16 नवम्बर को खंडवा में आयोजित किया जाएगा.
जनजातीय नायकों के नाम पर सड़क, चौराहे, भवन
प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बताया, "11 नवम्बर से 18 नवम्बर तक बीजेपी पूरे प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम करेगी. ये कार्यक्रम जनजातीय अस्मिता पर केन्द्रित रहेंगे. इस दौरान हर जिले में बीजेपी संगठन रैली निकालेगी. दो से तीन किलोमीटर का भव्य सांस्कृतिक जुलूस निकाला जाएगा. इसके अलावा शासन स्तर पर प्रयास होगा कि भवन, सड़क, चौराहे, पार्क और सर्किल का नामन्तरण किसी जननायक के नाम पर किया जाए."
उन्होंने बताया, "12 और 13 नवम्बर को जिले की बैठकें इस संबंध में होंगी. 14 नवम्बर को जनजातीय प्रतिमाओं देव स्थानों की सफाई के साथ वहां दीप प्रज्वलन किया जाएगा. 16 -17 नवम्बर को जनजातीय समाज के जो छात्र हॉस्टल में हैं. वहां जाकर युवाओं से संवाद किया जाएगा. 18 से 20 नवम्बर तक पूरे प्रदेश में जनजातीय गौरव चौपाल लगाई जाएगी. विधायक सांसद के नेतृत्व में ये चौपालें होंगी."
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मध्य प्रदेश से हुआ जनजातीय गौरव दिवस का ऐलान
देश में सर्वाधिक जनजातीय आबादी वाला राज्य मध्य प्रदेश है. यहां करीब 21 फीसदी आबादी जनजातीय है. 230 विधानसभा सीटों में से 47 आदिवासी सीटें हैं. इसी तरह से 29 लोकसभा सीटों में से जनजातीय वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 6 है.
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, "मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार से लेकर केन्द्र में मोदी सरकार तक जनजातीय समाज को नेतृत्व दिया गया है. मध्य प्रदेश से सावित्री ठाकुर, दुर्गादास उइके शामिल हैं. वहीं राज्य सरकार में विजय शाह, संपत्तिया उइके, नागर सिंह, राधा सिंह और निर्मला भूरिया आदिवासी नेतृत्व को अवसर देकर मंत्री बनाया गया है."