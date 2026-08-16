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वंदे मातरम के अपमान के विरोध में मध्य प्रदेश में बीजेपी का कैंडल मार्च, भोपाल, इंदौर, सतना में प्रदर्शन

मध्य प्रदेश में राष्ट्रगीत के कथित अपमान को लेकर भाजपा का विरोध प्रदर्शन ( ETV Bharat )

कांग्रेस के खिलाफ कैंडल मार्च के दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर वंदे मातरम और राष्ट्रभक्ति के नारे लगाते हुए आगे बढ़े. मार्च में प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, "कांग्रेस ने कभी भी देश और वंदे मातरम का सम्मान नहीं किया.

इंदौर/भोपाल/सतना/श्योपुर: 15 अगस्त के अवसर पर वंदे मातरम गान के दौरान कांग्रेस नेताओं द्वारा कथित तौर पर वंदे मातरम का अपमान करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. इसी के विरोध में रविवार को बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर सहित कई शहरों में कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान इंदौर में गांधी हॉल से लेकर महात्मा गांधी की प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकाला गया.

वंदे मातरम कोई सामान्य गीत नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रभक्ति का मंत्र है. जब देश अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहा था, उस समय हमारे नौजवान वंदे मातरम का नारा लगाकर अपने भीतर जोश और ऊर्जा पैदा करते थे. कांग्रेस नेतृत्व को राष्ट्र प्रेम और वंदे मातरम के महत्व को समझना चाहिए. देश की जनता कांग्रेस की इस हरकत का जवाब आने वाले समय में देगी."

सतना में बीजेपी का कैंडल मार्च (ETV Bharat)

भोपाल में सोनिया गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी

इसके अलावा प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं ने राजधानी में कैंडल मार्च निकाला कर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान कैंडल मार्च जैसे ही कांग्रेस मुख्यालय की ओर आगे बढ़ने लगा, मौके पर मौजूद पुलिस सतर्क होकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया. भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

भोपाल में बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ कैंडल मार्च (ETV Bharat)

कांग्रेस ने कश्मीर के लाल चौक पर झंडा नहीं फहराने दिया

बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक जिले में कैंडल मार्च निकाला है. वीडियो में दिख रहा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने वंदे मातरम के अस्मिता का अपमान किया है. आजादी के 44 सालों तक कश्मीर के लाल चौक पर झंडा कांग्रेस ने फहराने नहीं दिया. यही इनकी मानसिकता है. बीजेपी के कार्यकर्ता 80वें स्वतंत्रता दिवस पर हाथों में तिरंगा लेकर रैली निकाला. कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कहीं नहीं दिखे."

इंदौर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

श्योपुर में राष्ट्रगीत के अपमान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

श्योपुर के जय स्तंभ पर हल्लाबोल

भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रविवार देर शाम श्योपुर के जय स्तंभ पर भी प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम् के गायन को लेकर उठे विवाद के विरोध में किया गया है. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेतृत्व पर राष्ट्रीय गीत के कथित अपमान का आरोप लगाते हुए सार्वजनिक माफी की मांग की.

सार्वजनिक माफी की मांग

श्योपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुबाता चौराहा से जय स्तंभ चौक तक कैंडल मार्च निकाला. उसके बाद वंदे मातरम् का गायन किया. भाजपा नेताओं का कहना है कि वंदे मातरम् देश के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रभावना से जुड़ा गीत है. इसके गायन में किसी भी तरह का व्यवधान या इसे रोकने का कथित प्रयास लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है. कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से सार्वजनिक माफी की मांग की है.

सतना में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के खिलाफ नारेबाजी

वंदे मातरम गीत को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए कथित अपमान के खिलाफ सतना में भी विरोध प्रदर्शन किया गया. शहर के सर्किट हाउस से पैदल कैंडल मार्च किया गया. जिसमें मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी शामिल हुए. इस दौरान कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए.