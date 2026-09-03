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बीजेपी का GEN Z प्लान तैयार, हर दिन बनानी होगी 10 रील्स, सवा लाख कहानियां होंगी तैयार

आगामी चुनावों को देखते हुए मध्य प्रदेश बीजेपी ने युवाओं को साधने के लिए डिजिटल सीरीज तैयार करने का किया प्लान. ब्रिजेन्द्र पटैरिया की रिपोर्ट.

MADHYA PRADESH BJP GEN Z PLAN
बीजेपी का GEN Z प्लान तैयार (Madhya Pradesh Public Relations Department)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 5:38 PM IST

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भोपाल: प्रदेश में जेन जी से जुड़ने के लिए बीजेपी अब मोबाइल का सहारा लेने जा रही है. प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय सहित दूसरे चुनावों के पहले बीजेपी ने जेन जी और जेन अल्फा से जुड़ने के लिए प्लान तैयार कर लिया है. इसकी शुरूआत बीजेपी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन से शुरू होने जा रहे सेवा संकल्प अभियान से शुरू करने जा रही है.

इस प्लान के तहत बीजेपी अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और रील्स के जरिए युवाओं तक अपनी नीतियों और नीतियों से हुए सोशल इंपेक्ट को पहुंचाएगी. इसके लिए सोशल मीडिया टीम से युवाओं को जोड़ा जाएगा. इसके लिए उन्हें हर दिन 10 रील्स बनाने का टारगेट भी दिया जाएगा.

कार्यकर्ताओं को सौंपा जाएगा हर दिन का टारगेट

अभियान के तहत बीजेपी ने अपने शक्ति केन्द्र से जुड़े कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी है. इसके तहत हर शक्ति केन्द्र को कम से कम 10 रील्स बनाने का लक्ष्य दिया गया है. प्रदेश में 4 से 5 मतदान केन्द्रों को मिलाकर एक शक्ति केन्द्र बीजेपी ने बनाया है. इस तरह प्रदेश में बीजेपी ने करीबन 12 हजार शक्ति केन्द्र बनाए हैं.

मध्य प्रदेश बीजेपी ने युवाओं को साधने के लिए तैयार किया प्लान (BJP State Spokesperson Pankaj Chaturvedi)

बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी के मुताबिक, "पार्टी हमेशा युवाओं को साथ लेकर चलती आई है. सरकार की नीतियां भी युवा केन्द्रित रही हैं. जहां तक रील्स बनाने का सवाल है तो बीेजेपी संगठन का काम करने का अपना अलग तरीका है. पार्टी सिर्फ चुनाव के समय सक्रिय नहीं होती, बल्कि पूरे साल नए-नए अभियान चलाती है, ताकि कार्यकर्ताओं को सक्रिय बनाए रखा जाए, साथ ही सरकार की नीतियों का जमीनी फीडबैक लिया जा सके."

दिखाई जाएगी बदलाव की कहानी

दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए जेन जी के प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी-कांग्रेस सहित तमाम पार्टियों का फोकस युवाओं पर हो गया है. ओरछा में हाल ही में हुई कार्यसमिति की बैठक में युवाओं तक पहुंचने और उनके बीच अपनी पैठ बनाने के लिए गंभीरता से रणनीति तैयार हुई है. इस रणनीति की शुरूआत बीजेपी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से करने जा रही है. बीजेपी प्रदेश में 17 सितंबर से एक माह का सेवा संकल्प अभियान शुरू करने जा रही है.

इस अभियान के तहत बीजेपी ने युवाओं को इससे जोड़ने के लिए अलग रणनीति तैयार की है. बीजेपी इस अभियान के तहत प्रदेश और केन्द्र सरकार की योजनाओं का इंपेक्ट युवाओं तक रील्स से पहुंचाएगी. यानि सरकार की योजना के लाभ मिलने के बाद लाभार्थी की जिंदगी में किस तरह का बदलाव आया, इसकी रील्स बनाई जाएगी और बदलाव की यह कहानी युवाओं तक पहुंचाई जाएगी.

इस तरह तैयार होगी डिजिटल सीरीज

इस डिजिटल सीरीज के तहत बीजेपी सरकारी योजनाओं से लाभ पाने और उससे आए बदलाव की करीबन सवा लाख कहानियां तैयार करवाएगी.

  • यह तमाम कहानियां 60-60 सेकंड की रील्स के रूप में होगी
  • इन सवा लाख इंपेक्ट स्टोरीज में से बीजेपी करीबन 25 हजार स्टोरीज को शॉर्टलिस्ट करेगी.
  • इसके बाद इन शॉर्टलिस्ट स्टोरीज को प्रोफेशनल्स से एडिट कराया जाएगा.
  • इसके अलावा इनमें से सबसे शानदार करीब 250 स्टोरी को अलग से छांटा जाएगा. इनको प्रोफेशनल तरीके से तैयार किया जाएगा.
  • इसके बाद इन इंपेक्ट स्टोरी को प्रदेश, जिला स्तर के सोशल मीडिया अकाउंट से बीजेपी इन्हें पोस्ट करेगी.
  • इन स्टोरी के माध्यम से राज्य सरकार जेनजी और जेन अल्फा के बीच सरकार की पॉजीटिव स्टोरी पेश करेंगे.

युवाओं पर फोकस क्यों?

मध्य प्रदेश में जेन जी की बड़ी संख्या है, उनसे जुड़े मुद्दे प्रदेश के आगामी चुनाव में निर्णायक साबित हो सकते हैं. साल 2023 के चुनाव में प्रदेश में 18 से 29 साल के युवाओं की संख्या 1 करोड़ 63 लाख रिकॉर्ड की गई थी. इनमें से करीबन 22 लाख युवाओं ने पहली बार मतदान किया था. यानि यह 18 से 19 साल के युवा थे.

प्रदेश में आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं. साल 2028 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव और इसके एक साल बाद लोकसभा चुनाव हैं. इसको देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस सीधे युवाओं से कनेक्ट बनाने की कोशिश में जुटी है.

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