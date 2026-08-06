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नरोत्तम मिश्रा पर आशुतोष तिवारी का बयान, सार्वजनिक जीवन में करता हूं लिहाज

दतिया विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी में एक्शन चालू है, दिल्ली में नरोत्तम मिश्रा की शीर्ष नेताओं के साथ कमराबंद बैठक. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.

NAROTTAM MISHRA MEETING IN DELHI
नरोत्तम मिश्रा पर आशुतोष तिवारी का बयान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 6:00 PM IST

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Updated : August 6, 2026 at 8:47 PM IST

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भोपाल: दतिया उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार के रिव्यू के बाद जिस तरह से जिलाध्यक्ष से लेकर दतिया में पूरी कार्यकारिणी को भंग करने का बुलडोजर एक्शन बीजेपी में हुआ. उसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या इस एक्शन का असर डॉ नरोत्तम मिश्रा तक भी जाएगा. जिन पर कार्रवाई हुई वे नरोत्तम मिश्रा के ही समर्थक थे. इस कार्रवाई के ठीक बाद नरोत्तम मिश्रा दिल्ली रवाना हो चुके हैं. समीक्षा बैठक से भी छन कर खबरें बाहर आईं, उसमें ये कहा गया कि नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों की शिकायतें की गई है.

हालांकि कमराबंद बैठक में नरोत्तम समेत उनके समर्थकों की कलई उतारने वाले आशुतोष ने मीडिया से कहा सार्वजनिक जीवन में कुछ लिहाज होते हैं, लेकिन दतिया उपचुनाव के बाद समर्थकों से लेकर सियासी गलियारों तक एक सवाल सबसे बड़ा है कि क्या नरोत्तम पर भी एक्शन होगा.

दतिया सीट पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान (ETV Bharat)

समर्थकों का पार्टी से सफाया, नरोत्तम पर क्या एक्शन लेगी पार्टी

नतीजे आने के 24 घंटे के भीतर ही बीजेपी ने दतिया की पूरी जिला कार्यकारिणी भंग करके पार्टी में संदेश दे दिया, लेकिन पार्टी जिन्हें इस चुनाव में अघोषित रुप से भीतरघात का जिम्मेदार मान रही है. बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा पर भी क्या पार्टी कोई कार्रवाई करेगी. हालांकि इस एक्शन से पहले भी पार्टी को कई सवालों से गुजरना होगा. मिसाल के तौर पर जिनका टिकट कट जाने के बाद समर्थकों ने चक्काजाम कर दिया. पार्टी ने उन्हीं नरोत्तम मिश्रा को फिर चुनाव में सिरमौर बनाने का जोखिम ही क्यों लिया. दतिया की हार के मुकाबले बांकीपुर भी खड़ा है. जानकारी के मुताबिक प्रदेश नेतृत्व इस मामले में सारी रिपोर्ट दिल्ली दरबार को भेज चुका है और जो निर्णय होगा, अब वहीं से होगा.

नरोत्तम दिल्ली रवाना, सफाई देंगे या बताएंगे सच

दतिया में अपने समर्थकों को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिए जाने के बाद डॉ नरोत्तम मिश्रा दिल्ली रवाना हो गए हैं. हालांकि दतिया नतीजों के एन बाद मध्य प्रदेश के दो कद्दावर नेताओ ने दो दिन के भीतर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है. केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान दतिया उपचुनाव के नतीजे आने के साथ पीएम मोदी से मिले थे. उनके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने भी दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की.

इन मुलाकातों को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा है कि ये फीडबैक मीटिंग थी. वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भटनागर कहते हैं, "बीजेपी की एक खासियत है, जब आप सोच रहे होते हैं कि एक्शन होगा. तब मुमकिन है कि कुछ भी नहा हो. असल में नरोत्तम पर एक्शन के असर गहरे हो सकते हैं. उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया जा सकता है, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, अनप्रिडेक्टिबल पार्टी में कुछ कहा नहीं जा सकता."

नरोत्तम के सवाल पर कैलाश ने ऐसे किनारा किया

इधर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से लेकर उन पर लगे भीतरघात के अघोषित आरोपों तक पार्टी के नेता इस मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं. गुरुवार को बीजेपी मुख्यालय पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से जब दतिया में हुए पार्टी की बड़ी कार्रवाई को लेकर पूछा गया कि क्या वजह है कि कार्यकर्ताओं के इस्तीफे हुए, लेकिन नेतओं की जवाबदारी तय नहीं हुई. तो उनका कहना था कि "हमारी पार्टी कैडर बेस्ड अनुशासित पार्टी है. जो अनुशासन तोड़ता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करती है.

हमारे अध्यक्ष ने जांच समिति की भी घोषणा कर दी थी. जिन्होंने अनुशासनहीनता की उनके खिलाफ कार्रवाई हुई. जब उनसे नरोत्तम मिश्रा के बारे में पूछा गया कि जब टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किया तो पार्टी ने उन्हें चुनाव में क्यों आगे रखा. तो इस पर विजयवर्गीय ने कहा कि मैं इस बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता."

सार्वजनिक जीवन में किसके लिहाज की बात कर गए आशुतोष

उधर दतिया विधानसभा चुनाव में हार के बाद इशारों में नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ बिना नाम लिए मोर्चा खोलने वाले बीजेपी प्रत्याशी व नेता आशुतोष तिवारी से जब पूछा गया कि क्या आपके पास कोई ऑडियो वीडियो है, जिसकी आपने शिकायत की है. आशुतोष ने कहा कि "वैसे तो ये काल्पनिक बात है. भारतीय जनता पार्टी को इसकी आवश्यक्ता नहीं पड़ती. उसके बाद उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में कुछ लिहाज होते हैं, मैं उनको जीने का आदी हूंं, उन्हे हमेशा जीऊंगा.

नेतृत्व के संज्ञान में बातें आएंगी. हार की वजह को लेकर उन्होंने कहा कि हार की कोई वजह होती है, चूक रह गई होगी, सुधार करेंगे. अब आगे क्या भूमिका होगी इस सवाल पर आशुतोष ने कहा कि कार्यकर्ता था कार्यकर्ता बना रहूंगा."

Last Updated : August 6, 2026 at 8:47 PM IST

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