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MP के कूनो से KP3 चीता पहुंचा झालावाड़, मूवमेंट से दशहत में किसान, KP2 भी पार कर चुका है सीमा

झालावाड़ : जिले के मनोहरथाना क्षेत्र में चीता KP3 के आने से ग्रामीणों में दशहत का माहौल है. किसान अपने खेतों की ओर जाने से परहेज कर रहे हैं. अपने पालतू पशुओं को भी उन्होंने अपने घरों के भीतर कैद कर लिया है. सोमवार सुबह से KP3 की लोकेशन मनोहर थाना कस्बे के चंदीपुर व पचेटा गांव के जंगलों में देखी जा रही है. चीता के मूवमेंट को लेकर वन विभाग की टीमें भी लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं. उसके हर मूवमेंट पर पैनी नजर रखी जा रही है.

मनोहर थाना में वन विभाग के सहायक वन संरक्षक मुकेश सहजवान ने बताया कि कूनो पार्क से निकला चीता KP3 बारां जिले के शेरगढ़ और हरनावदाशाहजी क्षेत्र से होते हुए झालावाड़ जिले की मनोहरथाना चंदीपुर रेंज तक पहुंचा है. KP3 के हर मूमेंट पर वन विभाग की नजर है. सोमवार को उसकी लोकेशन मनोहर थाना के चदीपुर और पचेटा गांव की ओर देखी जा रही है. एतिहातन किसानों को खेतों की ओर जाने पर चौकस रहने के लिए कहा गया है. बीते तीन दिनों से यह चीता हरनावदा क्षेत्र के जंगलों में घूम रहा था. अब इसकी गतिविधियां झालावाड़ जिले के मनोहरथाना क्षेत्र में देखी जा रही हैंं.