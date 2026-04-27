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MP के कूनो से KP3 चीता पहुंचा झालावाड़, मूवमेंट से दशहत में किसान, KP2 भी पार कर चुका है सीमा

बीते तीन दिनों से यह चीता हरनावदा क्षेत्र के जंगलों में घूम रहा था.

MP के कूनो से चीता पहुंचा झालावाड़
MP के कूनो से चीता पहुंचा झालावाड़ (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 27, 2026 at 1:12 PM IST

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झालावाड़ : जिले के मनोहरथाना क्षेत्र में चीता KP3 के आने से ग्रामीणों में दशहत का माहौल है. किसान अपने खेतों की ओर जाने से परहेज कर रहे हैं. अपने पालतू पशुओं को भी उन्होंने अपने घरों के भीतर कैद कर लिया है. सोमवार सुबह से KP3 की लोकेशन मनोहर थाना कस्बे के चंदीपुर व पचेटा गांव के जंगलों में देखी जा रही है. चीता के मूवमेंट को लेकर वन विभाग की टीमें भी लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं. उसके हर मूवमेंट पर पैनी नजर रखी जा रही है.

मनोहर थाना में वन विभाग के सहायक वन संरक्षक मुकेश सहजवान ने बताया कि कूनो पार्क से निकला चीता KP3 बारां जिले के शेरगढ़ और हरनावदाशाहजी क्षेत्र से होते हुए झालावाड़ जिले की मनोहरथाना चंदीपुर रेंज तक पहुंचा है. KP3 के हर मूमेंट पर वन विभाग की नजर है. सोमवार को उसकी लोकेशन मनोहर थाना के चदीपुर और पचेटा गांव की ओर देखी जा रही है. एतिहातन किसानों को खेतों की ओर जाने पर चौकस रहने के लिए कहा गया है. बीते तीन दिनों से यह चीता हरनावदा क्षेत्र के जंगलों में घूम रहा था. अब इसकी गतिविधियां झालावाड़ जिले के मनोहरथाना क्षेत्र में देखी जा रही हैंं.

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वन संरक्षक ने बताया कि देर रात चीता भटगांव के जंगल से आगे बढ़ा और कचनारिया खुर्द, कोटड़ा कागला होते हुए उसने झालावाड़ जिले की सीमा में प्रवेश किया है. रविवार को अर्जुनपुरा और गणेशपुरा से सटे जंगलों में चीते की गतिविधियां दर्ज की गई थीं. चीते की लोकेशन लगातार बदल रही है, जिस पर वन विभाग झालावाड़ और कूनो पार्क से पहुंची टीमें पैनी निगाह रख रही हैं. भारत में कूनो नेशनल पार्क में जो अफ्रीकी चीते लाए गए थे, उन्हें अलग-अलग नाम से जाना जाता है. चीतों की पहचान के लिए उन्हें अलग-अलग कोड दिया गया है. इनमें से KP3 भी एक अफ्रीकन चीता है. चीते की ट्रैकिंग व उस पर मॉनिटरिंग के लिए उसे KP3 नाम दिया गया है.

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CHEETAH KP3 MOVEMENT IN JHALAWAR
CHEETAH FROM MP IN JHALAWAR
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CHEETAH MOVEMENT

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