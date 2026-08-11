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मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर बैन, त्यौहार से पहले मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला

मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित हुआ एनालॉग पनीर, हेल्थ को देखते हुए चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने लिया फैसला. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.

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मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर बैन (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 8:26 PM IST

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Updated : August 11, 2026 at 8:57 PM IST

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इंदौर: मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश में एनालॉग पनीर की बिक्री पर बैन लगा दिया है. जी हां असली पनीर के नाम से पाम आयल स्टार्च और केमिकल से तैयार किए जाने वाले एनालॉग पनीर की बिक्री को मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित किया गया. राज्य सरकार ने एनालॉग पनीर से होने वाले स्वास्थ्य आधारित खतरों के चलते महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के बाद यह फैसला लिया है.

पनीर के नाम पर बेच रहे एनालॉग पनीर

मंगलवार को राज्य के चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने इंदौर में यह घोषणा की. जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए यह स्वीकार किया कि मध्य प्रदेश में लोगों को बिना बताए एनालॉग पनीर की बिक्री हो रही है. पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी ऐसा ही मामला सामने आया था. उन्होंने कहा "एनालॉग पनीर को लेकर एफएसएसएआई के स्पष्ट निर्देश हैं कि इसकी बिक्री बाकायदा पैकिंग के साथ लोगों को यह बताकर की जाए की यह एनालॉग पनीर है, लेकिन यह असली पनीर के नाम से लोगों को बेचे जाने के कारण इससे जन स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो सकता है.

चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री ने दी जानकारी (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर प्रतिबंधित

इसीलिए रक्षाबंधन के त्यौहार के अवसर पर 20 जुलाई से बाकायदा खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत इस तरह के दुग्ध उत्पाद की सेकंड चेकिंग की जा रही है. उन्होंने कहा जल्द ही विभाग एनालॉग पनीर को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी कर देगा. इसके बाद ना तो मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर की डंपिंग होने दी जाएगी, ना ही इसकी बिक्री राज्य में की जा सकेगी. आपको बता दें कि महाराष्ट्र सहित कई राज्य एनालॉग पनीर की बिक्री को पूरी तरह प्रतिबंधित कर चुके हैं.

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एनालॉग पनीर की पहचान (ETV Bharat Info)

आखिर क्या है एनालॉग पनीर

दरअसल, एनालॉग पनीर दूध के बजाय पाम आयल सस्ते वनस्पति सोयाबीन और तेल स्टार्च और केमिकल से तैयार किया जाता है. जाहिर है इस स्थिति में इसे खाने पर दिल की बमारियां, खराब कोलेस्ट्रॉल, मोटापा और पाचन संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं. दरअसल, यह अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता है. इसलिए हानिकारक वसा और कैलोरी के कारण इसे खाते ही मोटापा तेजी से बढ़ता है, क्योंकि स्टार्च पचने में भारी होता है. केमिकल आदि के कारण भी पाचन क्रिया प्रभावित हो जाती है.

यही वजह है कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने एनालॉग पनीर की बिक्री को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है. हालांकि इसकी डंपिंग चोरी छुपे मध्य प्रदेश में भी हो रही है. इसलिए राज्य सरकार अब राज्य में इसकी बिक्री प्रतिबंधित करते हुए इसे बेचने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है."

Last Updated : August 11, 2026 at 8:57 PM IST

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