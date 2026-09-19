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मध्य प्रदेश में बांस सिर्फ टोकरी नहीं, लाखों का कारोबार, बड़े शिल्पियों का करोड़ों में टर्नओवर

अब असली बदलाव बांस से जुड़े रोजगार में दिख रहा है. पारंपरिक टोकरी और घरेलू सामान से आगे बढ़कर युवा बांस से फर्नीचर, लाइटिंग, हट, फ्रेम और सजावटी प्रोडक्ट बना रहे हैं. बांस शिल्पी धर्मेंद्र रोहर के मुताबिक इस कारोबार में बड़े स्तर पर काम करने वाले लोग लाखों से करोड़ों रुपए तक का कारोबार कर रहे हैं.

भोपाल: मध्य प्रदेश में बांस की कहानी अब जंगल से निकलकर बाजार तक पहुंच रही है. प्रदेश में 20,421 वर्ग किमी क्षेत्र बांस-बेयरिंग है, जो देश में सबसे ज्यादा है. वहीं साल 2021 के 18,394 वर्ग किमी के मुकाबले 2 साल में इसमें 2,027 वर्ग किलोमीटर यानी 11.02 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

बांस कलाकार धर्मेंद्र रोहर बताते हैं, "प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल से पारंपरिक बांस कारोबार को नुकसान हुआ लेकिन नई पीढ़ी ने इसे नए रूप में अपनाया है. युवा अब बांस से फर्नीचर, हट, लैंप, फ्रेम और सजावटी सामान बना रहे हैं. पहले हट बनाने का काम मजदूरी के आधार पर होता था, अब कई जगह स्क्वायर फीट के हिसाब से काम हो रहा है. बांस से टाइल्स, प्लाई और दूसरे आधुनिक उत्पाद भी बनाए जा रहे हैं. बड़े स्तर पर काम करने वाले कारोबारी लाखों से करोड़ों रुपए तक का कारोबार कर रहे हैं."

बांस से बनी मोर (ETV Bharat)

'एक शिल्पी की सालाना कमाई 3 लाख से ज्यादा'

20 साल से बांस शिल्प के क्षेत्र में काम कर रहे धर्मेंद्र रोहर बताते हैं, "उनकी बांस से जुड़ी सालाना आय 3 लाख रुपए से अधिक पहुंच जाती है. इसमें उत्पादों की बिक्री के साथ प्रशिक्षण और कार्यशालाओं से होने वाली आय भी शामिल है. वे स्कूल-कॉलेजों में बांस शिल्प का प्रशिक्षण भी देते हैं." उनका कहना है कि "पढ़ाई के साथ डिजाइन और तकनीकी ज्ञान को बांस के काम से जोड़ा जाए तो युवा इसे बड़े कारोबार में बदल सकते हैं."

पुरानी टोकरी से आधुनिक फर्नीचर बना रहे बांस शिल्पी (ETV Bharat)

जंगल से बाजार तक पहुंचा बांस

मध्य प्रदेश में बांस अब सिर्फ वन संसाधन नहीं, बल्कि रोजगार का बड़ा आधार बन रहा है. भारतीय वन सर्वेक्षण की 2023 रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 20,421 वर्ग किमी बांस-बेयरिंग क्षेत्र है. देश के कुल 1,54,670 वर्ग किमी क्षेत्र में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी करीब 13.2 प्रतिशत है. जबकि साल 2021 में प्रदेश का बांस-बेयरिंग क्षेत्र 18,394 वर्ग किमी था. यानी 2 साल में 2,027 वर्ग किमी की वृद्धि हुई. हालांकि यह बांस की खेती का रकबा नहीं, बल्कि वह क्षेत्र है. जहां बांस मौजूद है.

बांस से बन रहे सजावटी प्रोडक्ट (ETV Bharat)

1374 बासोद परिवारों पर अध्ययन, आय के आंकड़े सामने

मध्य प्रदेश राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर ने 13 वन मंडलों और 11 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में 1,374 बासोद परिवारों का सर्वे किया. 4 वन मंडलों के 59 पान बरेजा परिवारों को भी अध्ययन में शामिल किया गया. इस अध्ययन में दक्षिण सिवनी के 248 परिवारों की बांस आधारित पारंपरिक गतिविधियों से औसत सालाना आय 45,819 रुपए रही, जो उनकी कुल आय का 46.48 प्रतिशत थी.

अनूपपुर के 103 परिवारों की औसत आय 39,810 रुपए, कुल आय में हिस्सेदारी 45.49 प्रतिशत रही. सतना के 249 परिवारों की औसत आय 38,795 रुपए और हिस्सेदारी 41.25 प्रतिशत रही. जबलपुर के 100 परिवारों में औसत आय 37,470 रुपए, जबकि कुल घरेलू आय में इसका हिस्सा 47.25 प्रतिशत था.

बांस से बन रहे कई सजावटी उत्पाद (ETV Bharat)

सबसे बड़ी चुनौती, सस्ता कच्चा माल मिलना

राज्य वन संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन में सतपुड़ा पठार में बांस की मांग और उपलब्धता के बीच सबसे ज्यादा अंतर मिला. इसके बाद निमाड़ के मैदानी क्षेत्र में भी यह समस्या सामने आई. बांस पर निर्भर परिवारों ने वन डिपो से उचित दर पर बांस उपलब्ध कराने की मांग की है. दरअसल कच्चे बांस की कीमत बढ़ने से सीधे तैयार उत्पाद की लागत बढ़ती है. ऐसे में मध्य प्रदेश के सामने अगली चुनौती सिर्फ बांस उत्पादन बढ़ाने की नहीं, बल्कि सस्ता कच्चा माल, बेहतर डिजाइन, प्रशिक्षण और बाजार तक सीधी पहुंच बनाने की है.