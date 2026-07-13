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प्लेन का बेड़ा तैयार, मध्य प्रदेश के नए एयरमैप से धड़ाधड़ उडेंगे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स

मध्य प्रदेश से देश के प्रमुख शहरों के लिए हवाई सेवा में तूफानी विस्तार. इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर एयरपोर्ट से नई फ्लाइट्स का ऐलान.

Madhya Pradesh Aviation Hub
एविएशन हब बना मध्य प्रदेश (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 5:10 PM IST

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Updated : July 13, 2026 at 5:38 PM IST

5 Min Read
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भोपाल : मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की नई नागरिक उड्डयन नीति का असर दिखने लगा है. मध्य प्रदेश एविएशन हब के रूप में पहचान बनाने की ओर अग्रसर है. प्रदेश के प्रमुख एयरपोर्ट इंदौर और भोपाल से हवाई सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है. ग्वालियर व जबलपुर एयरपोर्ट पर भी रौनक बढ़ गई है. इसके अलावा नए एयरपोर्ट रीवा से भी हवाई यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है.

विश्व का प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र खजुराहो भी पर्यटन के मौसम में रंगत बिखेर रहा है. अब उज्जैन व शिवपुरी से भी बहुत जल्द हवाई जहाज उड़ाने की प्लानिंग है. पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा शुरू होने से मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर आपस में सीधे कनेक्ट हो चुके हैं.

इंदौर से आबू धाबी के लिए सीधी फ्लाइट्स

इंदौर का देवी अहिल्या बाई होल्कर एयरपोर्ट मध्य प्रदेश का सबसे बिजी एयरपोर्ट है. यहां से 15 जुलाई 2026 से अबू धाबी के लिए सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू होने जा रही है. इंदौर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का लगातार विस्तार किया जा रहा है. इसी साल फरवरी से इंदौर से शारजाह की हवाई सेवा बंद हो गई थी. अब इसकी जगह एयर इंडिया की अबू धाबी के लिए हवाई सेवा शुरू हो रही है.

ये सर्विस शुरू होने से इंदौर व भोपाल के हवाई यात्रियों को दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अबू धाबी के जायद एयरपोर्ट से यूरोप, अमेरिका और मध्य पूर्व के अनेक शहरों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट उपलब्ध हैं. इंदौर एयर कार्गो हब के रूप में भी विकसित हो रहा है.

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इंदौर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का लगातार विस्तार (ETV BHARAT)

इंदौर से उड़ान भरती हैं 83 फ्लाइट्स

वर्तमान में इंदौर एयरपोर्ट से कुल 83 फ्लाइट्स रोजाना हैं. 10 हजार से ज्यादा यात्री रोजाना सफर करते हैं. समर सीजन में कई और रूट पर हवाई सेवा मिलती है. इंदौर से इंदौर से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई जैसे बड़े शहरों के लिए सीधी फ्लाइट्स हैं. पुणे, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गोवा, रायपुर, जोधपुर, जलगांव के लिए भी इंदौर से हवाई सेवा है. इसके अलावा इंदौर से जबलपुर और रीवा के लिए हवाई सेवा उपलब्ध है.

इंदौर एयरपोर्ट के जनसंपर्क अधिकारी आरएस यादव ने बताया ''एयरपोर्ट पर अब 24X7 फ्लाइंग ऑपरेशन हो सकेगा. 17 महीने से एयर स्ट्रिप और रनवे के रखरखाव का काम चल रहा था. रनवे रिकार्पेटिंग का काम पूरा हो चुका है. जिसके बाद अब यहां रात में भी विमान उड़ान भर सकेंगे. खास बात यह है कि फ्लाइट समय पर उड़ान भरेंगी."

भोपाल से रोजाना 35 फ्लाइट्स

मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ज्यादा व्यस्त भोपाल एयरपोर्ट है. भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे से दिल्ली-एनसीआर के लिए हवाई कनेक्टिविटी बढ़ गई है. भोपाल से से नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के लिए 1 जुलाई से नई फ्लाइट शुरू हो चुकी है. भोपाल से फिलहाल करीब 35 फ्लाइट्स रोजाना हैं. भोपाल से नई दिल्ली के लिए रोजाना 8 फ्लाइट्स संचालित होती हैं. इसके अलावा मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, गोवा, रायपुर के लिए नियमत फ्लाइट्स संचालित हो रही हैं. भोपाल से जयपुर, प्रयागराज, उदयपुर के लिए उड़ने वाली इंडिगो की फ्लाइट्स फिलहाल बंद हैं. इनके भी दोबारा चालू होने की संभावना बढ़ रही है.

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भोपाल से रोजाना 35 फ्लाइट्स (ETV BHARAT)

भोपाल से कई फ्लाइट्स के प्रस्ताव

भोपाल एयरपोर्ट से कोलकाता, जयपुर, देहरादून, केरला, चेन्नई सहित देश के बड़े शहरों सीधे हवाई सेवा शुरू करने के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं. भोपाल से अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स भी शुरू होने की कोशिशें हैं. भोपाल के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है. भोपाल एयरपोर्ट पर हर दिन करीब 5 हजार से ज्यादा यात्री आवागमन कर रहे हैं.

पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा से छोटे शहर जुड़े

जबलपुर से फिलहाल दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, और इंदौर के लिए डेली फ्लाइट्स हैं. ये उड़ानें मुख्य रूप से इंडिगो की हैं जल्द ही जबलपुर से कोलकाता के लिए नई हवाई सेवा शुरू होने वाली है. ग्वालियर एयरपोर्ट से फिलहाल रोजाना दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए फ्लाइट्स है. रीवा के चोरहटा हवाई अड्डे से इंदौर, दिल्ली और रायपुर के लिए सीधी उड़ान सेवाएं उपलब्ध हैं.

मध्य प्रदेश में पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा के तहत भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, और खजुराहो को आपस में जोड़ गया है. राज्य सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में 150 किमी पर एक कमर्शियल एयरपोर्ट, और 75 किमी पर हवाई पट्टी हो. इसके साथ ही हर 45 किमी पर एक हेलीपैड बनाने की तैयारी सरकार कर रही है.

Last Updated : July 13, 2026 at 5:38 PM IST

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