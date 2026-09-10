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देश में हर 11 आत्महत्याओं में एक मध्य प्रदेश से, रोज औसतन 43 मामले, बढ़े शहरों के आंकड़ों ने चौंकाया

NCRB रिपोर्ट के अनुसार 2023 में मध्य प्रदेश में रोज औसतन 43 लोगों ने गंवाई जान ( ETV Bharat )

मध्य प्रदेश के 15 हजार 662 मामलों को 365 दिनों में बांटें तो वर्ष 2023 में प्रदेश में रोजाना औसतन करीब 43 आत्महत्याएं दर्ज हुईं. यानी औसतन लगभग 34 मिनट में एक आत्महत्या पुलिस रिकॉर्ड में आई. लेकिन केवल संख्या से स्थिति को समझना पर्याप्त नहीं है. राष्ट्रीय स्तर पर 2023 में आत्महत्या की दर 12.3 प्रति लाख आबादी रही. जबकि मध्य प्रदेश की आबादी के अनुपात में आत्महत्याओं का बोझ राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है.

गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर जेपी अग्रवाल ने ईटीवी भारत से बातचीत में इसी बढ़ती प्रवृत्ति को चिंता का विषय बताया. उनके मुताबिक, "आत्महत्या के मामले धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं और इसके पीछे एक नहीं, बल्कि कई सामाजिक और मानसिक कारण काम कर रहे हैं."

एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि देश में आत्महत्याओं का आंकड़ा पिछले 6 साल में काफी बढ़ा है. वर्ष 2018 में करीब 1 लाख 34 हजार 516 आत्महत्याएं दर्ज हुई थीं, जो 2023 में बढ़कर 1 लाख 71 हजार 418 हो गईं. यानी 5 साल में करीब 36 हजार 902 मामलों की बढ़ोतरी हुई. आंकड़ों की साल-दर-साल प्रवृत्ति देखें तो इस अवधि में औसत वार्षिक वृद्धि करीब 4 से 5 प्रतिशत के आसपास बैठती है.

भोपाल: नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो यानि एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट के आंकड़ों को देखें तो मध्य प्रदेश में 15,662 लोगों ने आत्महत्या की. यानि देश में दर्ज हर करीब 11 आत्महत्याओं में एक मध्य प्रदेश से रही. वहीं देशभर में आत्महत्या करने वालों में पुरुषों की संख्या महिलाओं से करीब तीन गुना रही. गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर जेपी अग्रवाल के अनुसार आत्महत्या से पहले व्यक्ति के व्यवहार में अचानक बदलाव, गुमसुम रहना या नशे की ओर बढ़ना जैसे संकेत दिख सकते हैं, जिन्हें समय रहते पहचानना जरूरी है.

एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार देश के 53 बड़े शहरों में साल 2023 में 26 हजार 95 आत्महत्याएं दर्ज हुईं. इन शहरों की आत्महत्या दर 16.2 प्रति लाख आबादी रही, जबकि देश की दर 12.3 थी. यानी बड़े शहरों में दर राष्ट्रीय औसत से करीब एक-तिहाई अधिक रही.

डॉक्टर जेपी अग्रवाल के मुताबिक, "ग्रामीण और शहरी जीवन के परिवेश में बड़ा अंतर आया है. शहरों में जिंदगी ज्यादा तेज हो गई है, संयुक्त परिवार कम हुए हैं और आपसी बातचीत और शेयरिंग की कमी बढ़ी है. इसके साथ नशे की लत, अकादमिक प्रेशर, पारिवारिक कलह और मानसिक बीमारियां भी आत्महत्या के जोखिम को बढ़ा रही हैं."

परिवार और बीमारी सबसे बड़े कारण

एनसीआरबी 2023 के मुताबिक आत्महत्या के पीछे पारिवारिक समस्याएं सबसे बड़ा कारण रहीं. कुल मामलों में इनकी हिस्सेदारी करीब 31.9 प्रतिशत थी. इसके बाद बीमारी से जुड़े मामले करीब 19 प्रतिशत रहे. इसके अलावा नशे की लत, वैवाहिक समस्याएं, आर्थिक परेशानी और कर्ज जैसे कारण भी सामने आए. इससे यह स्पष्ट होता है कि आत्महत्या को केवल बेरोजगारी या आर्थिक संकट से जोड़ना अधूरा विश्लेषण होगा. कई मामलों में व्यक्ति एक साथ कई तरह के दबावों से गुजर रहा होता है.

पुरुषों की संख्या महिलाओं से करीब तीन गुना

देश में आत्महत्या के मामलों में लिंग के आधार पर भी बड़ा अंतर है. साल 2023 में देश में आत्महत्या करने वालों में करीब 72.8 प्रतिशत पुरुष और 27.2 प्रतिशत महिलाएं थीं. यानी पुरुषों की संख्या महिलाओं से लगभग तीन गुना रही. वहीं उम्र के लिहाज से भी सबसे बड़ा दबाव युवा और कामकाजी आबादी पर दिखाई देता है. 18 से 30 वर्ष और 30 से 45 वर्ष के आयु वर्ग मिलकर देश की करीब दो-तिहाई लोगआत्महत्याओं का हिस्सा बनते हैं. यही वह दौर है जब व्यक्ति शिक्षा, नौकरी, करियर, विवाह, बच्चों, घर और आर्थिक जिम्मेदारियों के बीच होता है.

'सोशल मीडिया ने तुलना और प्रतिस्पर्धा बढ़ाई'

डॉक्टर जेपी अग्रवाल के अनुसार, "आज सफलता के मायने भी तेजी से बदल रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग अपनी उपलब्धियां, यात्राएं और अच्छी जिंदगी की तस्वीरें साझा करते हैं, लेकिन अपनी परेशानियां आमतौर पर सार्वजनिक नहीं करते. इससे देखने वाले को लग सकता है कि बाकी सभी की जिंदगी बेहतर चल रही है और सिर्फ उसकी जिंदगी में समस्या है."

उनके अनुसार यही तुलना आगे चलकर हीन भावना, प्रतिस्पर्धा, रिश्तों की परेशानी और तनाव को बढ़ा सकती है. इसके साथ अकादमिक दबाव और छोटी-छोटी असफलताओं को सहन करने की क्षमता कम होना भी चिंता का विषय है.

'आत्महत्या से पहले मिलते हैं चेतावनी संकेत'

डॉक्टर जेपी अग्रवाल के अनुसार, "सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आत्महत्या अचानक होने वाली घटना हमेशा नहीं होती. कई बार व्यक्ति पहले संकेत देता है, जैसे बार-बार मौत या आत्महत्या की बात करना, अचानक बहुत गुमसुम और अकेला रहने लगना, व्यवहार में बड़ा बदलाव आना, अत्यधिक नशा करना या अपनी जरूरी चीजें व्यवस्थित करके दूसरों को सौंपना."

डॉक्टर जेपी अग्रवाल के अनुसार, "कई बार व्यक्ति यह भी कह सकता है कि उसके जाने के बाद परिवार को क्या करना है. ऐसे संकेतों को मजाक या भावनात्मक कमजोरी समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, तो उसे चुनौती देने या यह कहने के बजाय कि मरकर दिखाओ, उसकी बात गंभीरता से सुननी चाहिए.

उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और आसपास मौजूद ऐसी चीजों को दूर करना चाहिए. जिनसे वह खुद को नुकसान पहुंचा सकता है. इसके साथ मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक की पेशेवर मदद लेने के लिए प्रेरित करना जरूरी है."

'मानसिक स्वास्थ्य, समस्या और बीमारी में फर्क समझना जरूरी'

डॉक्टर जेपी अग्रवाल के मुताबिक, "मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक समस्या और मानसिक रोग 3 अलग स्थितियां हैं. मानसिक समस्या की समय पर पहचान और उपचार न हो तो वह गंभीर मानसिक बीमारी में बदल सकती है. समाज में अभी भी मनोचिकित्सक के पास जाने को लेकर झिझक और कलंक है.

कई लोग पेशेवर मदद लेने के बजाय खुद ही समस्या से निकलने की कोशिश करते हैं, जिससे स्थिति बिगड़ सकती है. दूरदराज के गांवों में विशेषज्ञ उपलब्ध न होने पर भी टेली-मानस जैसी सेवाओं का सहारा लिया जा सकता है. मानसिक स्वास्थ्य सहायता को समय पर उपलब्ध कराना आत्महत्या रोकथाम का महत्वपूर्ण हिस्सा है."