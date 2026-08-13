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मध्य प्रदेश विधानसभा में गूंजेगी युवाओं की आवाज, युवा संसद की हुई शुरूआत, मोहन यादव ने दी सलाह

मध्य प्रदेश विधानसभा में शुरू हुआ संसद यूथ पार्लियामेंट, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बच्चों को करियर में राजनीति चुनने की दी सलाह. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

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मध्य प्रदेश विधानसभा में गूंजेगी युवाओं की आवाज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 3:31 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 3:37 PM IST

2 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा भवन में गुरुवार को संसद यूथ पार्लियामेंट 2026 का शुभारंभ हुआ. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में देशभर से आए युवाओं ने संसदीय कार्यप्रणाली, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर संसदीय शैली में विचार-विमर्श की शुरुआत की. मुख्यमंत्री ने युवाओं से राजनीति को भी करियर के रूप में देखने और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया.

युवा डाक्टर-इंजीनियर बनना चाहते हैं, राजनेता क्यों नहीं

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि "जब स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि वे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं तो अधिकांश डाक्टर, वकील, इंजीनियर, आईएएस या आईपीएस बनने की बात करते हैं, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि वह राजनेता बनना चाहता है या किसान परिवार से आकर उन्नत खेती करना चाहता है. उन्होंने कहा कि युवाओं में अलग-अलग क्षेत्रों के साथ राजनीति के प्रति भी रुचि और इच्छाशक्ति पैदा करने के लिए ऐसे प्रयोग जरूरी हैं.

सीएम ने किया युवा संसद का शुभारंभ (ETV Bharat)

लोकतंत्र की कीमत समझें युवा

सीएम ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की व्यवस्था तभी मजबूत होगी, जब युवा लोकतंत्र की प्रक्रिया से जुड़ेंगे. उन्होंने कहा कि आजादी का इतिहास केवल 1947 तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे लंबे संघर्ष और बलिदानों की परंपरा रही है. चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के योगदान को याद करते हुए उन्होंने युवाओं को देश के प्रति जिम्मेदारी समझने का संदेश दिया.

Madhya Pradesh Youth Sansad
देश के विभिन्न हिस्सों से शामिल हुए छात्र (ETV Bharat)

नेताजी का उदाहरण देकर समझाया आत्मसम्मान

मुख्यमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आईसीएस परीक्षा में सफलता हासिल करने का उदाहरण देते हुए कहा कि भारतीय युवाओं की प्रतिभा किसी से कम नहीं है. उन्होंने कहा कि आजादी के दौर में युवाओं ने अपना जीवन देश को समर्पित किया, वहीं आज की पीढ़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी के जरिए देश का मान-सम्मान बढ़ा सकती है."

देशभर से आए युवा बने संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा

बता दें कि साकार दृष्टि सोशल फाउंडेशन और कैलिडोहोप नागपुर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से युवा प्रतिभागी शामिल हुए. उद्घाटन समारोह विधान सभा स्थित विधान परिषद में आयोजित किया गया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आयोजन की सराहना करते हुए युवाओं का अभिनंदन किया और आगामी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं.

Last Updated : August 13, 2026 at 3:37 PM IST

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