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मध्य प्रदेश के UCC में क्या किए गए प्रावधान, 3 राज्यों से कैसे अलग है एमपी का यूनिफॉर्म सिविल कोड?

मध्य प्रदेश विधानसभा से पास हो चुके यूसीसी बिल के 3 भागों में 7 अध्याय और 404 खंड हैं. ब्रिजेन्द पटैरिया की रिपोर्ट.

MADHYA PRADESH UCC PROVISIONS
मध्य प्रदेश के यूसीसी में क्या किए गए प्रावधान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 8:03 PM IST

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भोपाल: 2010 के दशक में जब समान नागरिक संहिता की चर्चा होती थी, तो इसे महज राजनीतिक नारा बताया जाता था, लेकिन उत्तराखंड, गुजरात, असम के बाद मध्य प्रदेश देश में चौथा राज्य बन गया है, जहां यूसीसी को मध्य प्रदेश विधानसभा से पारित कर दिया है. समान नागरिक संहिता का चौथा मॉडल पेश हो चुका है. चारों राज्यों के समान नागरिक संहिता कमोबेश एक जैसा ही है. सभी में स्थानीय आदिवासी समुदाय को इससे बाहर रखा है. सबसे पहले बताते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में यूसीसी में क्या मुख्य प्रावधान किए गए हैं.

क्या है समान नागरिक संहिता

समान नागरिक संहिता में सभी धर्मों के नागरिकों को एक समान नियम का पालन करने के लिए प्रावधान किए हैं. किसी भी धर्म के व्यक्ति लिए शादी, तलीम, बच्चे को गोद लेने, उत्तराधिकारी और महिलाओं के अधिकार एक समान होंगे. यानी अब सभी धर्मों के लिए वर-वधु के लिए शादी की उम्र एक समान होगी. सभी को शादी के बाद पंजीयन कराना अनिवार्य होगा. तलाक की प्रक्रिया और अधिकार एक समान होंगे. महिला और पुरुषों दोनों को उत्तराधिकार और संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा.

मध्य प्रदेश के यूसीसी में क्या किए गए प्रावधान

मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश किए गए यूसीसी बिल को 3 भागों में बांटा गया है. 3 भागों में 7 अध्याय और 404 खंड हैं.
भाग 1 में विवाह और विवाह विच्छेद यानी तलाक को लेकर प्रावधान किए गए हैं. विवाह के लिए पुरुष के लिए 21 साल और युवती के लिए 18 साल की आयु का प्रावधान किया गया है. पूर्व से विवाह होने पर दूसरी शादी करने पर रोक लगाई गई है.

विवाह के बाद शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. इसमें प्रावधान किया गया है कि विवाह भले ही मध्य प्रदेश के बाहर हुआ हो, लेकिन दोनों में से कोई भी पक्ष मध्य प्रदेश का है तो प्रदेश में विवाह का रजिस्ट्रेशना कराना होगा. वर-वधु को विवाह की तारीख के 60 दिन के अंदर इसका ज्ञापन संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को देना होगा. इसमें प्रावधान किया गया है कि विवाह का रजिस्ट्रेशन न होने या विवाह प्रमाण पत्र में असत्य तथ्य लिखे जाने को आधार बनाकर विवाह को अमान्य नहीं माना जा सकता.

इसमें प्रावधान किया गया है कि पति या पत्नी द्वारा बिना उचित कारण के एक दूसरे को छोड़ा तो पीड़ित व्यक्ति न्यायालय में आवेदन, अर्जी लगा सकेगा. बहु विवाह पर पूर्ण रोक लगाई गई है. सभी धर्मों के लिए एक से ज्यादा विवाह करना गैर कानूनी होगा.
भाग 2 में वसीयत और उत्तराधिकार को लेकर प्रावधान किए गए हैं. माता-पिता की संपत्ति में बेटियों को बेटों के समान अधिकार दिए गए हैं.

लिव इन के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

भाग 3 में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर प्रावधान किए गए हैं. अब प्रदेश में लिव इन में रहने के 30 दिन के भीतर इसका संबंधित रजिस्ट्रार को आवेदन प्रस्तुत करना होगा. इसमें किसी एक के पूर्व से विवाहित होने या नाबालिग होने पर लिव इन में रहने पर उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया गया है. लिव इन के रजिस्ट्रेशन के दौरान दोनों में से किसी एक की उम्र 21 साल से कम होने पर उनके माता-पिता को इसकी सूचना दी जाएगी.

लिव इन के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान रजिस्ट्रार दोनों पक्षों के कथन का परीक्षण करेगा और जरूरी होने पर अतिरिक्त जानकारी, साक्ष्य बुला सकेगा. जांच के 30 दिन के भीतर इसका लेकर प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा. यदि रजिस्ट्रार अधिकारी तथ्यों से सहमत नहीं होगा तो आवेदन को निरस्त भी किया जा सकेगा. मामला संदिग्ध लगने पर स्थानीय पुलिस इसकी सूचना दी जाएगी.

बिना रजिस्ट्रेशन लिव इन में रहने पर 10 हजार रुपए के जुर्माने और 3 माह की सजा का प्रावधान किया गया है. यदि लिव इन रिलेशनशिप के लिए किसी पार्टनर द्वारा छल का उपयोग किया तो ऐसे मामलों में 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है. लिव इन मामले में महिला पार्टनर भरण पोषण का दावा कर सकेगी.

उत्तराखंड में सबसे पहले लागू हुआ था यूसीसी

उत्तराखंड विधानसभा में 7 फरवरी 2024 को यूसीसी पारित किया गया था. 11 मार्च 2024 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और इसके बाद 27 जनवरी 2025 से इसे लागू किया गया. उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना जिसने यूसीसी को कानूनी रूप दिया. इसमें सभी धर्मो के लिए विवाह और तलाक के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया. इसमें एकतरफा तलाक और बहु विवाह पर रोक लगाई गई. लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया. बेटी-बेटे दोनों को संपत्ति में समान अधिकार दिए गए. सभी धर्मों के लिए उत्तराधिकारी के लिए समान नियम और प्रक्रिया की गई. इसमें आदिवासी वर्ग को इससे बाहर रखा गया.

गुजरात में मार्च 2026 में पारित हुआ विधेयक

उत्तराखंड के बाद गुजरात में यूसीसी को मार्च 2026 में विधानसभा में पारित किया गया. इसमें एक जीवन साथी के जीवित रहते दूसरे विवाह पर रोक लगाई गई. उत्तराधिकार में पुरूषों के समान महिलाओं को भी अधिकार दिए गए. विवाह और तलाक से जुड़े कानून सभी के लिए एक समान किए गए. इसमें विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया. लिव इन रिलेशनशिप में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया. आदिवासियों को इससे बाहर रखा गया.

असम में 25 मई 2026 को पारित हुआ विधेयक

गुजरात और उत्तराखंड के बाद असम इसे पारित करने वाला तीसरा राज्य बना. असम विधानसभा में 25 मई 2026 को यूसीसी बिल पेश किया गया. इसमें लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया. संपत्ति में बेटियों को हिस्सेदार बनाया गया. उन्हें बेटों की तरह समान अधिकार दिए गए. एक से ज्यादा विवाह पर रोक लगाई गई. शादी के लिए लड़कों की उम्र 21 और लड़कियों की 18 साल निर्धारित की गई.

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