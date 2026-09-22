लिविंग कल्चरल स्पेस में मध्य प्रदेश की आर्कियोलॉजिकल साइट एरण शामिल, ASI ने किया सिलेक्ट
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की DESH योजना में मध्य प्रदेश से सागर के एरण को चुना गया. लिविंग कल्चरल स्पेस के तौर पर होगा विकसित. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 11:01 PM IST
सागर: बुंदेलखंड की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरें विश्व प्रसिद्ध हैं. जिनमें खजुराहो, ओरछा और दतिया जैसे नाम आते हैं लेकिन एरण ऐसा स्थान है, जहां पर हड़प्पा कालीन की समकालीन ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति से लेकर गुप्तकालीन वास्तुकला के एक से बढ़कर एक उदाहरण हैं.
पहली बार ऐसा होने जा रहा है, जब एरण को केंद्र सरकार की 'डेवलपमेंट ऑफ एक्सकैवेशन साइट्स एंड हेरिटेज कॉम्प्लेक्स' योजना के तहत देश की 15 आर्कियोलॉजिकल साइट में शामिल किया गया है. इन साइट्स को लिविंग कल्चरल स्पेस के तौर पर विकसित किया जाएगा. सागर की बीना तहसील के नजदीक स्थित एरण एकमात्र ऐसा स्थान है, जिसे इस सूची में मध्य प्रदेश से शामिल किया गया है. केंद्र सरकार के इस फैसले से उम्मीद है कि एरण भी अब सांची और खजुराहो जैसे स्थान के तौर पर दुनिया भर में पहचाना जा सकेगा.
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की DESH योजना
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा DESH योजना (Development of Excavation Sites and Heritage Complexes - उत्खनन स्थलों और विरासत परिसरों का विकास) के तहत देश के 15 पुरास्थलों को लिविंग कल्चरल स्पेस के तौर पर विकसित किए जाने की योजना बनाई गई है.
इस योजना के तहत देश के प्रमुख 15 स्थानों को चुना गया है, जिसमें मध्य प्रदेश से एरण को शामिल किया गया है. इस योजना का बजट 1171 करोड़ रुपए है. योजना के तहत यहां पर ऑनसाइट हाईटेक म्यूजियम और व्याख्यान केंद्र बनाया जाएगा. ऑनसाइट हाईटेक म्यूजियम एक अत्याधुनिक संग्रहालय होगा. जिसमें एरण की खुदाई में मिले प्राचीन सिक्के, मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ मूर्तियों को संरक्षित किया जाएगा. इसके अलावा यहां आने वाले पर्यटकों और शोधकर्ताओं को एरण की जानकारी देने के लिए आधुनिक सुविधाओं वाला व्याख्यान केंद्र बनाया जाएगा.
'भारतीय कला संस्कृति में एरण का स्थान महत्वपूर्ण'
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय यूनिवर्सिटी के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. मोहन लाल चढ़ार बताते हैं, "बीना तहसील में स्थित एरण पुरास्थल भारतीय कला संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है. यहां प्रागैतिहासिक कालीन संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति के समकालीन ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, महाजनपद, मौर्य, शुंग सातवाहन, कुषाण काल, नागवंश, शक क्षत्रप शासकों के पुरावशेष, गुप्तकालीन मंदिर और मूर्तियां, पूर्व मध्यकालीन राजवंशों के पुरावशेष मिलते हैं."
एएसआई ने देश के 15 पुरास्थलों में एरण को चुना
विभागाध्यक्ष प्रो. मोहन लाल चढ़ार बताते हैं, "इस पुरास्थल के महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ यहां पर लिविंग ट्रेडिशन देखने मिलता है. यहां अभी भी भारतीय संस्कृति का जीवंत स्वरूप देखने मिलता है. यहां पर आज भी भागवत, वैष्णव, शैव और शाक्त धर्म की पूजा अर्चना होती है. यहां लगभग सभी काल की मूर्तियां भी मिलती हैं. यहां पहली ईसापूर्व से 12वीं सदी तक की मूर्ति कला का विकास देखने मिलता है. यहां कई राजवंशों की टकसाल मिली हैं. जहां पर सोने, चांदी और तांबे सिक्के बड़ी मात्रा में मिलते हैं.
इन सब पुरावशेषों को देखते हुए भारत सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने एरण पुरास्थल को देश के उन 15 पुरास्थल में शामिल किया है, जो DESH योजना के लिए चुने गए हैं. इस योजना के तहत एरण पुरास्थल को विकसित किया जाएगा. जिससे इसकी विश्व धरोहर में शामिल होने की संभावना बढ़ जाएगी और फिर एरण, सांची और खजुराहो की तरह दुनिया भर में प्रसिद्ध हो जाएगा."
एरण को चुने जाने का कारण
केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी परियोजना में मध्य प्रदेश से सिर्फ एरण को लिविंग कल्चरल स्पेस के तौर पर चुने जाने के पीछे कई तरह के तर्क सामने आ रहे हैं. कहा जा रहा है कि एरण एक मात्र ऐसा स्थान है, जहां हड़प्पा संस्कृति के समकालीन ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के विकसित होने के अवशेष मिले हैं. इस सभ्यता के बाद क्रमबद्ध इतिहास के कई प्रमाण मिलते हैं, जो मध्यप्रदेश में कहीं और नहीं है.
यहां पर गुप्त साम्राज्य का सिक्के ढालने के विशाल टकसाल के प्रमाण के साथ गुप्त साम्राज्य के महत्वपूर्ण सैन्य पड़ाव के प्रमाण मिले हैं. इसके अलावा यहां पर महावराह की भारत की सबसे बड़ी मूर्ति, भगवान विष्णु की प्रतिमाएं, बलराम और कृष्ण के जन्म के अवशेष के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं. सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये प्राचीन काल से भारत के प्रमुख व्यापारिक मार्ग का महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है.
'भारतीय कला संस्कृति में एरण का स्थान महत्वपूर्ण'
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय यूनिवर्सिटी के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. मोहन लाल चढ़ार बताते हैं, "बीना तहसील में स्थित एरण पुरास्थल भारतीय कला संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है. यहां प्रागैतिहासिक कालीन संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति के समकालीन ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, महाजनपद, मौर्य, शुंग सातवाहन, कुषाण काल, नागवंश, शक क्षत्रप शासकों के पुरावशेष, गुप्तकालीन मंदिर और मूर्तियां, पूर्व मध्यकालीन राजवंशों के पुरावशेष मिलते हैं."
एएसआई ने देश के 15 पुरास्थलों में एरण को चुना
विभागाध्यक्ष प्रो. मोहन लाल चढ़ार बताते हैं, "इस पुरास्थल के महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ यहां पर लिविंग ट्रेडिशन देखने मिलता है. यहां अभी भी भारतीय संस्कृति का जीवंत स्वरूप देखने मिलता है. यहां पर आज भी भागवत, वैष्णव, शैव और शाक्त धर्म की पूजा अर्चना होती है. यहां लगभग सभी काल की मूर्तियां भी मिलती हैं. यहां पहली ईसापूर्व से 12वीं सदी तक की मूर्ति कला का विकास देखने मिलता है. यहां कई राजवंशों की टकसाल मिली हैं. जहां पर सोने, चांदी और तांबे सिक्के बड़ी मात्रा में मिलते हैं.
इन सब पुरावशेषों को देखते हुए भारत सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने एरण पुरास्थल को देश के उन 15 पुरास्थल में शामिल किया है, जो DESH योजना के लिए चुने गए हैं. इस योजना के तहत एरण पुरास्थल को विकसित किया जाएगा. जिससे इसकी विश्व धरोहर में शामिल होने की संभावना बढ़ जाएगी और फिर एरण, सांची और खजुराहो की तरह दुनिया भर में प्रसिद्ध हो जाएगा."
- दुनिया के सामने खुलेंगे एरण के गहरे राज, मध्य प्रदेश में मौजूद है गुप्तवंश द्वारा बसाया गांव
- विष्णु के नृवराह अवतार की गुप्तकालीन मूर्ति मिली, सागर यूनिवर्सिटी के संग्रहालय की शान बढ़ी
एरण की खासियत
विभागाध्यक्ष प्रो. मोहन लाल चढ़ार बताते हैं, "एरण में मौर्य, शुंग सातवाहन, कुषाण काल, नागवंश, शक क्षत्रप शासकों समेत कई पूर्व मध्यकालीन राजवंशों के पुरावशेष मिलते हैं. यहां शक शासक श्रीधर वर्मा के पूर्व गुप्तकालीन अभिलेख, बुधगुप्त का अभिलेख गरूड़, हूण शासक तोरमाण का अभिलेख, विशाल वराह प्रतिमा, भानुगुप्त का सेनापति गोपराज का देश का पहला सती अभिलेख, पूर्व मध्यकालीन और मध्यकालीन के 15 सती स्तंभ लेख, गुप्तकालीन नृवराह की प्रतिमा, महावराह गुप्तकाल अभिलेख, समुद्रगुप्त के समय की विष्णु की प्रतिमा, भारत की सबसे ऊंंची पशुवराह की प्रतिमा, कृष्णलीला जन्म से कंस वध के गुप्तकाल के 16 कथानक, देश का इकलौता 48 फीट ऊंचा गरूड़ स्तंभ, 5 फीट सांप लिए गरुड़ का अभिलिखित स्तंभ, विष्णु के दस अवतार का चित्रण समेत कई विभिन्न प्रतिमाएं और अभिलेख मिले हैं."