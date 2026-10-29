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मध्य प्रदेश में प्रतिदिन सिर्फ 117 हवाई यात्री, भोपाल में एयर पैसेंजर्स का टोटा, विदेश जाने वालों की घटी संख्या

मध्य प्रदेश में प्रतिदिन सिर्फ 117 हवाई यात्री ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर और राज्य की राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर से हर दिन हवाई जहाजों को सिर्फ 117 यात्री ही मिल रहे हैं. प्रति फ्लाइट औसत यात्रियों के मामले में राज्यों की सूची में मध्य प्रदेश देश में 21वें स्थान पर है. प्रदेश में 65 फीसदी यात्री सिर्फ इंदौर से ही हवाई सफर कर रहे हैं.

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की रिपोर्ट के मुताबिक, राजधानी भोपाल साल में सिर्फ मई माह में ही डेढ़ लाख यात्रियों के आंकड़े को छू पाया. सितंबर माह में यात्रियों का यह आंकड़ा घटकर 1 लाख 14 हजार 657 पर आ गया है. हालांकि पिछले साल के मुकाबले इंदौर सहित दूसरे राज्यों में भी हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में कमी आई है. देश में सबसे ज्यादा हवाई यात्रियों के मामले में मुंबई और दिल्ली राज्य टॉप पर हैं.

भोपाल में एयर पैसेंजर्स का टोटा (ETV Bharat) राजधानी में हवाई यात्रियों की कमी मध्य प्रदेश में हर माह हवाई जहाज की उड़ानों की संख्या करीबन 4477 है. सितंबर 2026 में इन फ्लाइट के जरिए प्रदेश से 4 लाख 80 हजार लोगों ने सफर किया है. हालांकि इनमें सबसे ज्यादा आंकड़ा इंदौर एयरपोर्ट का है. सितंबर माह में इंदौर एयरपोर्ट से 3 लाख 16 हजार 483 यात्रियों ने उड़ान भरी है. जबकि अप्रैल से सितंबर 2026 के 6 माह के दौरान इंदौर से हवाई सफर करने वाले यात्रियों की संख्या 18 लाख 86 हजार 211 रही है. जबकि राजधानी भोपाल के आंकड़ों को देखें तो राजधानी भोपाल में सितंबर 2026 में यात्रियों की संख्या 1 लाख 14 हजार रही है जबकि पिछले 6 माह में भोपाल से 7 लाख 69 हजार यात्रियों ने हवाई यात्रा की है. अगस्त माह में यात्रियों की संख्या

भोपाल - 124065 इंदौर - 297239

जुलाई माह में यात्रियों की संख्या

भोपाल - 109514 इंदौर - 300041

जूून माह में यात्रियों की संख्या

भोपाल - 130809, इंदौर - 315580

मई माह में यात्रियों की संख्या

भोपाल - 152898, इंदौर - 332671

अप्रेल माह में यात्रियों की संख्या

भोपाल - 137076 इंदौर - 324197 विदेश जाने वाले यात्रियों की संख्या में भी आई कमी उधर घरेलू हवाई यात्रा करने के अलावा विदेश जाने वाले यात्रियों की संख्या भी मध्य प्रदेश से कम है. सितंबर माह में सिर्फ 36 यात्रियों ने इंटरनेशनल फ्लाइट मध्य प्रदेश से पकड़ी है. जबकि पिछले 6 माह में 2547 यात्रियों ने विदेश की यात्रा मध्य प्रदेश से की है. इसमें भी राजधानी भोपाल से सितंबर माह में सिर्फ 2 यात्रियों ने इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ी, जबकि पिछले 6 माह में यह संख्या सिर्फ 17 है. 2025 के मुकाबले भोपाल से इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़े वाले यात्रियों की संख्या में 85 फीसदी की कमी आई है. साल 2025 में 590 यात्रियों ने भोपाल से इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ी थी. राजधानी में हवाई यात्रियों की कमी (ETV Bharat) राजा भोज एयरपोर्ट के सलाहकार सदस्य मनोज सिंह मीक भोपाल से हवाई यात्रियों की संख्या में कमी के कई कारण बताते हैं. वे कहते हैं, "कुछ फ्लाइट के समय में सुधार की जरूरत है. कई फ्लाइट या तो सुबह बहुत जल्दी हैं या फिर रात में हैं. यह दोनों ही समय एयरपोर्ट तक पहुंचने और फिर फ्लाइट पकड़ने में आरामदायक नहीं होता है. इसके अलावा कुछ फ्लाइट भी कम हुई हैं. इसके अलावा फ्लाइट के बढ़ते किराया की वजह से भी यात्रियों की संख्या में कमी आई है." फ्लाइट और यात्रियों के मामले में मध्य प्रदेश 21वें स्थान पर