मध्य प्रदेश में प्रतिदिन सिर्फ 117 हवाई यात्री, भोपाल में एयर पैसेंजर्स का टोटा, विदेश जाने वालों की घटी संख्या
मध्य प्रदेश में हर माह उड़ानों की संख्या करीबन 4477, राज्यों की सूची में देश में 21वें स्थान पर मध्य प्रदेश. ब्रिजेन्द्र पटैरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 8:06 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 8:46 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर और राज्य की राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर से हर दिन हवाई जहाजों को सिर्फ 117 यात्री ही मिल रहे हैं. प्रति फ्लाइट औसत यात्रियों के मामले में राज्यों की सूची में मध्य प्रदेश देश में 21वें स्थान पर है. प्रदेश में 65 फीसदी यात्री सिर्फ इंदौर से ही हवाई सफर कर रहे हैं.
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की रिपोर्ट के मुताबिक, राजधानी भोपाल साल में सिर्फ मई माह में ही डेढ़ लाख यात्रियों के आंकड़े को छू पाया. सितंबर माह में यात्रियों का यह आंकड़ा घटकर 1 लाख 14 हजार 657 पर आ गया है. हालांकि पिछले साल के मुकाबले इंदौर सहित दूसरे राज्यों में भी हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में कमी आई है. देश में सबसे ज्यादा हवाई यात्रियों के मामले में मुंबई और दिल्ली राज्य टॉप पर हैं.
राजधानी में हवाई यात्रियों की कमी
मध्य प्रदेश में हर माह हवाई जहाज की उड़ानों की संख्या करीबन 4477 है. सितंबर 2026 में इन फ्लाइट के जरिए प्रदेश से 4 लाख 80 हजार लोगों ने सफर किया है. हालांकि इनमें सबसे ज्यादा आंकड़ा इंदौर एयरपोर्ट का है. सितंबर माह में इंदौर एयरपोर्ट से 3 लाख 16 हजार 483 यात्रियों ने उड़ान भरी है. जबकि अप्रैल से सितंबर 2026 के 6 माह के दौरान इंदौर से हवाई सफर करने वाले यात्रियों की संख्या 18 लाख 86 हजार 211 रही है. जबकि राजधानी भोपाल के आंकड़ों को देखें तो राजधानी भोपाल में सितंबर 2026 में यात्रियों की संख्या 1 लाख 14 हजार रही है जबकि पिछले 6 माह में भोपाल से 7 लाख 69 हजार यात्रियों ने हवाई यात्रा की है.
अगस्त माह में यात्रियों की संख्या
भोपाल - 124065 इंदौर - 297239
जुलाई माह में यात्रियों की संख्या
भोपाल - 109514 इंदौर - 300041
जूून माह में यात्रियों की संख्या
भोपाल - 130809, इंदौर - 315580
मई माह में यात्रियों की संख्या
भोपाल - 152898, इंदौर - 332671
अप्रेल माह में यात्रियों की संख्या
भोपाल - 137076 इंदौर - 324197
विदेश जाने वाले यात्रियों की संख्या में भी आई कमी
उधर घरेलू हवाई यात्रा करने के अलावा विदेश जाने वाले यात्रियों की संख्या भी मध्य प्रदेश से कम है. सितंबर माह में सिर्फ 36 यात्रियों ने इंटरनेशनल फ्लाइट मध्य प्रदेश से पकड़ी है. जबकि पिछले 6 माह में 2547 यात्रियों ने विदेश की यात्रा मध्य प्रदेश से की है. इसमें भी राजधानी भोपाल से सितंबर माह में सिर्फ 2 यात्रियों ने इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ी, जबकि पिछले 6 माह में यह संख्या सिर्फ 17 है. 2025 के मुकाबले भोपाल से इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़े वाले यात्रियों की संख्या में 85 फीसदी की कमी आई है. साल 2025 में 590 यात्रियों ने भोपाल से इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ी थी.
राजा भोज एयरपोर्ट के सलाहकार सदस्य मनोज सिंह मीक भोपाल से हवाई यात्रियों की संख्या में कमी के कई कारण बताते हैं. वे कहते हैं, "कुछ फ्लाइट के समय में सुधार की जरूरत है. कई फ्लाइट या तो सुबह बहुत जल्दी हैं या फिर रात में हैं. यह दोनों ही समय एयरपोर्ट तक पहुंचने और फिर फ्लाइट पकड़ने में आरामदायक नहीं होता है. इसके अलावा कुछ फ्लाइट भी कम हुई हैं. इसके अलावा फ्लाइट के बढ़ते किराया की वजह से भी यात्रियों की संख्या में कमी आई है."
फ्लाइट और यात्रियों के मामले में मध्य प्रदेश 21वें स्थान पर
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के आंकड़ों के मुताबिक, मध्य प्रदेश प्रति फ्लाइट सफर करने वाले यात्रियों के मामले में बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों से पीछे चला गया है. मध्य प्रदेश इस मामले में 21वें स्थान पर है. अप्रैल से सितंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश से संचालित फ्लाइट को औसत 117 यात्री ही मिल रहे हैं. प्रदेश में सितंबर माह में 4477 उड़ानें हवाई जहाजों ने भरी हैं. इसमें 4 लाख 80 हजार 620 यात्रियों ने सफर किया है.
हवाई सफर में टॉप पर दिल्ली और मुंबई
हवाई सफर में देश में दिल्ली टॉप पर है. दिल्ली में सितंबर माह में 59 लाख 93 हजार 880 यात्रियों ने विभिन्न राज्यों के लिए हवाई सफर किया है. प्रति फ्लाइट के हिसाब से देखें तो दिल्ली से उड़ान भरने वाली हर फ्लाइट को औसतन 154 यात्री मिल रहे हैं.
आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में हवाई सफर करने वाले यात्रियों की संख्या पिछले 6 माह में 19 करोड़ 62 लाख 45 हजार 647 है. इनमें अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 3 करोड़ 67 लाख है. देश में सबसे ज्यादा हवाई सफर के मामले में दिल्ली और मुंबई टॉप पर है.
दिल्ली से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के जरिए 3 करोड़ 85 लाख यात्रियों ने उड़ान भरी है. इसके बाद देश में दूसरा स्थान महाराष्ट्र का आता है. महाराष्ट्र से 3 करोड़ 55 लाख यात्रियों ने पिछले छह माह में हवाई सफर किया है. इसके बाद कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश और गोवा जैसे राज्यों का नंबर आता है.
सबसे ज्यादा किस राज्य से हवाई सफर करते हैं लोग
दिल्ली -3 करोड़ 85 लाख 02 हजार 570
महाराष्ट्र - 3 करोड़ 55 लाख 23 हजार
कर्नाटक - 2 करोड 28 लाख 61 हजार
तमिलनाडु - 1 करोड़ 36 लाख 50 हजार
तेलंगाना - 1 करोड़ 35 लाख 86 हजार
पश्चिम बंगाल - 1 करोड़ 15 लाख 41 हजार
केरल - 97 लाख 71 हजार
गुजरात - 85 लाख 29 हजार
उत्तर प्रदेश - 66 लाख 8 हजार
गोवा - 47 लाख 97 हजार
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देश में हर दिन 7.99 लाख करते हैं हवाई सफर
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के आंकड़ों के मुताबिक, देश में हर दिन 7 लाख 99 हजार से ज्यादा लोग देश और देश के बाहर हवाई सफर करते हैं. हालांकि इस साल के पिछले 6 माह के आंकड़ों का साल 2025-26 के आंकड़ो से तुलना करें तो हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में 1.9 फीसदी की कमी आई है. सितंबर 2026 में ही सितंबर 2025 के मुकाबले हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में 6.3 फीसदी की कमी आई है. हालांकि इसकी वजह महंगाई और हवाई यात्रा की टिकट की कीमतों में बढ़ोत्तरी को बताया जा रहा है.