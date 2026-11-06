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दिवाली के पहले बीमार कर देगी भोपाल की हवा, जानिए मध्य प्रदेश में कहां मिलेगी सेहत की सांस

भोपाल: अगर हवा इसी तरह जहरीली होती गई तो दीपावली पर कुदरती खूबसूरती के लिए पहचाने जाने वाले भोपाल में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा. चार नवम्बर को भोपाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 225 तक पहुंच गया था जो खराब की श्रेणी में आता है. 5 नवम्बर को एक्यूआई 174 के साथ मॉडरेट श्रेणी में है. अस्थमा और दिल के मरीजों के लिए इस हवा में सांस लेना उनकी सेहत को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है. हैरत की बात ये है कि मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर की हवा 90 एक्यूआई के साथ काफी साफ है और सेटिस्फेक्ट्री की श्रेणी में है. अनुमान है कि दीपावली के नजदीक आने के साथ जब धूल धुएं में पटाखों का प्रदूषण बढे़गा तो हवा और जहरीली होगी.

कभी ग्रीन और क्लीन के तौर पर गिने जाने वाले शहर भोपाल की हवा भी अब सेहतमंद नहीं रही. दीपावली में अभी तीन दिन बाकी है. लेकिन शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी से बिगड़ने लगा है. चार नवम्बर को 225 के साथ खराब श्रेणी में आया एक्यूआई पांच नवम्बर को 174 के आंकड़े के साथ कुछ बेहतर हुआ. लेकिन हवा में जहर बना हुआ है. ये तब है कि जब अभी इस हवा में पटाखों का धुंआ और धुंध शामिल नहीं हुआ. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक अनूप चतुर्वेदी के मुताबिक, ''चूंकि तापमान भी कम हो रहा है, इस वजह से जो डिस्पर्सन रेट है वो कम हो गया है. जैसे जैसे ठंड बढे़गी धूल के जो कण हैं वो जमीन पर आने के बजाए हवा में ही बने रहेंगे और हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करेंगे.''

5 नवम्बर को देश में सबसे खराब हवा दिल्ली में दर्ज की गई. यहां आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 369 के साथ बहुत खराब स्थिति में पहुंच चुका है. हवा में इस स्तर के प्रदूषण के पहुंच जाने पर ये माना जाता है कि हवा इतनी खराब है कि अगर इस हवा में लंबे समय तक रहा जाए तो श्वसन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं. इसके मुकाबले मध्य प्रदेश के मालवा के शहरों में हवा आज साफ है. इंदौर में एक्यूआई 90 और रतलाम में 98 के साथ संतोषजनक है. इसी तरह से सागर में 74 और सतना में 70 एक्यूआई के साथ वहीं सिंगरौली में इनके मुकाबले हवा खराब है और एक्यूआई 154 तक है. जबकि ग्वालियर में आज का एयरक्वालिटी इंडेक्स 209 के साथ पुअर की श्रेणी में है.

जानिए देश प्रदेश के सांस लेने लायक शहर (ETV Bharat)

सड़कों पर चलना हुआ दूभर (ETV Bharat)

साफ हवा के लिए लड़ रहे राशिद, बोले-ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलेंगे

पर्यावरणविद राशिद नूर भोपाल समेत मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों की हवा में बढते जहर को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सेंट्र्ल बैंच में याचिका लगा चुके हैं. इस पर अभी सुनवाई चल ही रही है. इस साल की शुरुआत में एनजीटी ने इस पर सख्त रवैया दिखाते हुए मध्य प्रदेश के आठ प्रमुख शहरों की बिगड़ी हवा और बढते पॉल्यूशन को लेकर राज्य सरकार, नगर निगम और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नोटिस जारी किए थे. और उनसे जवाब दाखिल करने को कहा था. इसमें एनजीटी ने राजधानी भोपाल समेत इंदौर ग्वालियर जबलपुर सागर उज्जैन, देवास और सिंगरौली को नॉन अटेनमेंट श्रेणी में रखा था. ये वो शहर हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर जो वायु गुणवत्ता के मानक हैं उनके पैमानों पर नहीं पाए गए.

भोपाल का एक्यूआई 174 के साथ मॉडरेट श्रेणी में (ETV Bharat)

राशिद नूर कहते हैं, ''देखिए निर्देश सब दिए जाते हैं ग्रीन पटाखे चलाने का निर्देश दिया गया. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की भी बात उठी थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं. अब जिस तरह से भोपाल की और बाकी शहरों में हवा बिगड़ रही है यहां भी कारों के लिए ऑड ईवन लागू करना पड़ेगा. वरना इसी तरह से प्रदूषण बढ़ता रहा तो एक दिन हम लोग घर से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर निकलेंगे. एनजीटी इसे लेकर भी फटकार लगा चुकी है कि अभी तक प्रशासन ने इस वायु प्रदूषण से निपटने को कोई सिस्टम तैयार क्यों नहीं किया.''