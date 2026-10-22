बारिश की बेरुखी से बदल जाएगा मध्य प्रदेश का कृषि उत्पादन, गेहूं को छोड़कर दूसरी फसलों पर फोकस
पश्चिम मध्य प्रदेश के कई जिलों में कम बारिश के चलते गेहूं के साथ दूसरी फसलों की बुवाई पर फोकस. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 11:04 PM IST
इंदौर: मध्य प्रदेश के सर्वाधिक कृषि उपज वाले पश्चिमी इलाके में पहली बार कृषि उत्पादन बदलने जा रहा है. दो दशक में पहली बार यहां सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होने की आशंका में राज्य सरकार ने रवि की मुख्य फसल गेहूं को छोड़कर अब चना, सरसों, आलसी और कपास जैसी फसल की बुवाई पर फोकस कर दिया है.
अलीराजपुर, धार, इंदौर और झाबुआ में अल्प वर्षा
गेहूं के उत्पादन में 5 बार देश का कृषि कर्मण्य अवार्ड लेने वाला मध्य प्रदेश इस सीजन में गेहूं की फसल की बुवाई करने की स्थिति में नहीं है. इंदौर में पश्चिम मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के कृषि उत्पादन से जुड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई.
बैठक में राज्य के कृषि उत्पादन आयुक्त के सी गुप्ता ने कहा, "रवि सीजन में कम वर्षा से अलीराजपुर, धार, इंदौर और झाबुआ प्रभावित हैं. जहां गत वर्ष की तुलना में अलीराजपुर में 43.11 प्रतिशत, धार में 40.81 प्रतिशत, इंदौर में 32.82 प्रतिशत तथा झाबुआ में 28.98 प्रतिशत की बारिश में कमी दर्ज की गई है. यहां जल परियोजनाओं की कुल क्षमता, जलभराव की स्थिति, बुवाई का प्रतिशत तथा आगामी कृषि आवश्यकताओं के अनुरूप चने और सरसों सहित अन्य फसलों का रकबा बढ़ाया जाए."
गेहूं के साथ दूसरी फसलों की बुवाई पर फोकस
किसान कल्याण तथा कृषि विकास सचिव निशांत वरवड़े ने रबी वर्ष 2026-27 के लिए रबी फसलों की बुवाई के क्षेत्रफल के अनुपात में उर्वरक वितरण व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए. बैठक में इंदौर संभाग में रबी वर्ष 2026-27 के लिए कुल 17 लाख 36 हजार 5 हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों की बुवाई का लक्ष्य रखा गया है.
राज्य शासन ने इस वर्ष फसलवार कार्ययोजना के अनुसार संभाग में गेहूं का सर्वाधिक 9 लाख 93 हजार 100 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है. इसी तरह चना की बुवाई 5 लाख 82 हजार 100 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित है. मक्का के लिए 1 लाख 23 हजार 940 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई होगी. साथ ही मसूर, मटर, सरसों, अलसी और गन्ने की बुआई भी होगी.
किसानों को फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर मिलेगी मदद
इस प्रकार इंदौर संभाग की रबी फसल कार्ययोजना में गेहूं और चना प्रमुख फसलें हैं, जबकि मक्का सहित अन्य फसलों के उत्पादन को भी निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप बढ़ाने पर जोर दिया गया है. बैठक में उद्यानिकी विभाग की कार्ययोजना पर भी समीक्षा की गई. निर्देश दिये गये कि सभी जिलों में उद्यानिकी का रकबा बढ़ाया जाये. उद्यानिकी से जुड़े किसानों को फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिये प्रेरित करें तथा उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन तथा शासकीय योजनाओं में वित्तीय मदद उपलब्ध कराये.
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बैठक में सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास निशांत वरवड़े, आयुक्त सहकारिता दीपक सिंह, संभागायुक्त भास्कर लाक्षाकार, प्रबंध संचालक विपणन संघ अभिजीत अग्रवाल, संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास उमाशंकर भार्गव, प्रबंध संचालक कृषि विपणन बोर्ड सह आयुक्त मण्डी राघवेन्द्र सिंह, कलेक्टर इंदौर शिवम वर्मा सहित संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर्स, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा संबंधित विभागों के संभागीय और जिला अधिकारियों के साथ संबंधित अधिकारी मौजूद थे.