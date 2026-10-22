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बारिश की बेरुखी से बदल जाएगा मध्य प्रदेश का कृषि उत्पादन, गेहूं को छोड़कर दूसरी फसलों पर फोकस

बारिश की बेरुखी से बदल जाएगा मध्य प्रदेश का कृषि उत्पादन ( ETV Bharat )

इंदौर: मध्य प्रदेश के सर्वाधिक कृषि उपज वाले पश्चिमी इलाके में पहली बार कृषि उत्पादन बदलने जा रहा है. दो दशक में पहली बार यहां सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होने की आशंका में राज्य सरकार ने रवि की मुख्य फसल गेहूं को छोड़कर अब चना, सरसों, आलसी और कपास जैसी फसल की बुवाई पर फोकस कर दिया है.

अलीराजपुर, धार, इंदौर और झाबुआ में अल्प वर्षा गेहूं के उत्पादन में 5 बार देश का कृषि कर्मण्य अवार्ड लेने वाला मध्य प्रदेश इस सीजन में गेहूं की फसल की बुवाई करने की स्थिति में नहीं है. इंदौर में पश्चिम मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के कृषि उत्पादन से जुड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई.